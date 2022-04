Claudio Vidal: “Todos los funcionarios ricos y el pueblo completamente pobre, esa es la política aplicada en Santa Cruz desde hace décadas”

Después de un multitudinario acto realizado en la puerta de la Casa de Gobierno donde se escucharon fuertes reclamos a la gobernadora Alicia Kirchner, el diputado nacional por Santa Cruz presentó un petitorio a las autoridades exigiendo “agua, pan y trabajo” para todos los santacruceños.

El legislador nacional, Claudio Vidal, fue el principal orador de un acto improvisado en las afueras de las Casa de Gobierno en Río Gallegos. El dirigente petrolero alzó la voz contra el gobierno de Alicia Kirchner para reclamar por la pobreza que existe en la provincia “Uno de cada tres santacruceños es pobre”, y afirmó que “ningún empleado público debería ganar menos de 100 mil pesos”. También hizo entrega a la ministra secretaria de la gobernación, Claudia Martínez, de un documento que expresaba diferentes problemáticas que se viven en la provincia.

Antes de ingresar a la sede gubernamental, Claudio Vidal improvisó un discurso de fuerte tono político, con eje en los índices de pobreza que el INDEC registró en Santa Cruz. “Gran parte de la situación crítica que atraviesa nuestra provincia tiene que ver con la soberbia, la hipocresía, la mentira absoluta, el poco amor de los funcionarios que están dentro de la casa de gobierno cuando se refieren y observan a su pueblo”, expresó.

Recordó la carta que hizo pública la semana pasada en la que cuestionó al gobierno provincial por la falta de políticas públicas para paliar el avance de la pobreza en Santa Cruz, “el otro día realicé la descripción exacta de la difícil situación que atraviesan los santacruceños en esta provincia y la respuesta del gobierno y sus legisladores que no son más que empleados, que reciben órdenes y expresan lo que la gobernadora siente, fue hablar de que nosotros convocamos a la desesperanza, que no somos objetivos y que la realidad es otra”

«Yo invito a los legisladores, a la gobernadora y al vicegobernador a que me acompañen a recorrer esta querida y amada provincia. Si yo estoy mintiendo que me acompañen. Los invito a conocer lo que es la pobreza en Santa Cruz, Los invito a dejar ese lugar confortable, dentro de sus hogares, de la casa de gobierno Los invito a ver lo que está sintiendo la sociedad santa cruceña», manifestó.

Sobre las consecuencias que el diputado nacional pudiera tener por hacer tan duras críticas a un gobierno muchas veces acusado de autoritario, dijo “estar cansado de los aprietes, de las amenazas, quiero que sepan que no les tengo miedo porque entendemos que no estamos haciendo nada malo, quiero que den respuestas a los trabajadores mineros de Río Turbio, a los municipales de 28 de noviembre”

Y realizó un pedido a las autoridades provinciales: “Quiero pedirle al gobierno provincial que termine con la soberbia y las maniobras que buscan implementar por los medios oficiales» y agregó: “Durante mucho tiempo pensé que no sabían muchas de las situaciones que ocurren, pero con el tiempo me di cuenta que si lo saben y los invito a tomar cartas en el asunto y no nos tomen como enemigos, porque traemos el mensaje del pueblo santacruceño.”

Del acto participaron también los diputados provinciales y por municipio del partido SER. Patricia Moreyra de San Julián, José Luis Garrido de Río Gallegos, Miguel Ángel Farías de Pico Truncado, Hernán Elorrieta de Las Heras; también concejales y referentes de toda la provincia.

Al finalizar los discursos Vidal y una comitiva se acercaron el portón de entrada de la Casa de Gobierno, donde los dejaron ingresar y fueron recibidos por la ministra secretaria de la gobernación, Claudia Martínez. Allí el legislador nacional hizo entrega del documento redactado que fue recepcionado por las autoridades provinciales.

Al salir Claudio Vidal expresó: “el documento lo recibió Claudia Martínez, hubiese estado bueno que alguna vez la gobernadora esté presente ante tantos reclamos social y dar algún tipo de tranquilidad. Nosotros hicimos un relato muy preciso y venimos trabajando en esto hace mucho tiempo Santa Cruz” y agregó “pedimos al Gobierno provincial que recapaciten, las movilizaciones son producto de la falta de respuestas y la falta de diálogo.”

Sobre el petitorio

El primer eje se basó en la escalada inflacionaria que sufre la república argentina y que produce que los salarios del empleado público no lleguen a cubrir la canasta básica y, hasta en algunos municipios el trabajador asalariado gane un promedio de cerca de 40 mil pesos, este monto no llega a cubrir ni el Salario Vital y Móvil. Allí quedó plasmado un frio número que demuestra que 1 de cada 3 santacruceños este en la pobreza.

“Los empleados estatales deben cobrar un mínimo de $100.000. La gran mayoría de las y los trabajadores en Santa Cruz dependen de empleos en la administración pública y los aumentos salariales ofrecidos por el Gobierno provincial apenas una minoría llega al costo de la Canasta Básica Total y en su gran mayoría no alcanzan, mucho menos quienes están bajo la precarización laboral” expresa el documento redactado.

En un segundo eje planteo la necesidad de revertir el panorama dentro del sector petrolero. Conociendo del tema, el actual secretario general del sindicato de petroleros de Santa Cruz expresó que “La reactivación de yacimientos maduros en la provincia es a través de PyMES locales. Es fundamental rescatar áreas marginales o secundarias que han sido abandonadas por las operadoras. La gran cantidad de pozos inactivos en la Cuenca del Golfo es producto de la falta de inversión en reparaciones y conversiones que obliga a generar acciones urgentes que contengan el declino de producción que se evidencia. “No podemos permitir que las grandes empresas quieran reducir sus costos operativos en campos maduros de petróleo, para lo cual solicitan a empresas proveedoras y contratistas que presenten alternativas para recortar puestos de trabajo, dejar abandonados pozos y bajar equipos” y destacó que se tiene exigir a las operadoras que lleven adelante como corresponde la remediación ambiental en los yacimientos.

Marcó la necesidad de modificar la Ley del “compre santacruceño” y la Ley “70/30”, así como están escritas no alcanzan ni sirven. “Es imposible avanzar, mucho menos si la prioridad de trabajo no la tiene el trabajador santacruceño” afirmó Vidal.

También rescató de los reclamos que le marcaron los vecinos de la provincia, las graves falencia en el sistema educativo, más allá de mejorar el salario de los docentes y mejorar la situación edilicia en las escuelas. Indicó que se deben dejar sin efectos varias resoluciones que traen polémica en el sector gremial docente. “Otro punto es solicitar se activen nuevamente las delegaciones administrativas por zona para gestión de todo lo relacionado con haberes de personal docente, técnico y auxiliares. Ya que en 3 últimos años se centralizó todo en Río Gallegos, provocando grandes problemas con algo tan sensible como el pago de haberes”.

En el escrito también se puso énfasis en una problemática que para algunas zonas lleva años de lucha. Recordemos que por decreto 3772 se prorrogó la Ley 3736 de “Emergencia hídrica en Caleta Olivia y zonas aledañas” sin que se hayan hecho grandes inversiones y obras públicas para evitar la falta de agua potable en la zona norte, y en muchas otras localidades de la provincia.

El Gobierno provincial debe garantizar este vital elemento para todo el norte santacruceño y debe llevar agua potable a otras localidades, como Río Turbio donde las napas se encuentran muy contaminadas. O la falta constante de agua en Río Gallegos. El déficit hídrico es total en la provincia

Ya casi en el final, Vidal, solicitó a la Gobernadora que defienda a los trabajadores de YCRT y los recursos que genera la mina de carbón. También se refirió a la desinversión y el ahogo económico presupuestario durante el Gobierno de Macri y los malos manejos en la actual gestión deben preocupar a nuestra provincia.