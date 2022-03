Municipalidad inauguró el Consultorio Inclusivo

Tratamiento Hormonal

El consultorio estará a cargo del Secretaría de Salud y la Dirección de Políticas de Género, y además contará con el trabajo de la endocrinóloga Cecilia Calvar, Jefa de Endocrinología del Hospital Fernández de CABA y que trabaja en Terapia Transgénero desde 2012.

En tal sentido, Calvar puso de manifiesto que uno de los ejes de atención será el de los tratamientos hormonales: “La idea es que toda persona que demande una terapia hormonal, sean mujeres, hombres trans o géneros no binarios se acerque directamente y pida un turno. No hay ningún requisito en particular. Para nosotros esto es el inicio y esperamos que tengamos mucha convocatoria y que puedan sumarse también las localidades del interior”, convocó.

Calvar especificó que la terapia hormonal “no se inicia a una edad en particular, sino por un nivel de desarrollo sexual determinado y eso es variable. Como también es variable la hormonización para feminizar o para masculinizar. En realidad, se inicia la terapia con un bloqueo puberal en el momento que la persona ya tiene un mínimo desarrollo sexual, mínimo no demasiado, porque justamente la idea es que no surjan esos cambios dependientes del sexo o género asignado al nacer. Así que se inicia con un bloqueo puberal y después, cuando se determina, se inicia la hormonización propiamente dicha, pero no hay una edad determinada”, insistió.