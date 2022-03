«Para el gobierno de Alicia Kirchner y la gestión de Cecilia Velázquez no es prioridad la educación de los santacruceños «

Así lo expresó la concejal de Encuentro Ciudadano de El Calafate, Ethel Torres quien criticó duramente la resolución para que estudiantes secundarios pasen de año adeudando todas las materias y la «improvisación» en diferentes medidas educativas.

Durante la semana pasada se llevó adelante el reinicio de sesiones del Concejo Deliberante de El Calafate. En ella la edil de Encuentro Ciudadano, Ethel Torres, no dejó pasar la oportunidad de referirse a las dificultades que ha tenido el inicio del ciclo lectivo 2022 y que ha afectado a la comunidad educativa local y de la provincia.

Durante la sesión, Torres manifestó: «Al igual que todos los años sigo preocupada por la educación de nuestros hijos, nietos jóvenes y adultos. Las medidas que sigue tomando el CPE, avaladas por la gobernadora dan muestra de que no les importa en lo más mínimo el futuro de los santacruceños, para el gobierno de Alicia Kirchner y la gestión de Cecilia Velázquez, no es prioridad la educación».

«Durante los últimos días se conoció la resolución 323/22 del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz que establece que los alumnos del nivel Secundario pasan de año aunque se hayan llevado todas las materias», dijo y agregó: «Recordemos también que ya en 2019 -y por decisión de las mismas autoridades- todos los estudiantes pasaron con todas las materias adeudadas. Y en 2017 por los conflictos salariales, llegamos a estar más de 100 días consecutivos con las escuelas cerradas».

Torres indicó que en su discurso del 1 de marzo en la Legislatura, la gobernadora Alicia Kirchner destacó «la disminución de la deserción escolar del 14,7 por ciento en 2017 al 6 por ciento en la actualidad». «¿Esta es la forma de mejorar los índices de retención escolar? ¿Ésta es la política de estado en Educación, hacer que los chicos pasen de año sin saber y el día de mañana egresen sin tener incorporados los contenidos básicos para su ingreso a la universidad?», se preguntó Torres.

«Hoy por esta decisión absurda han pasado de año estudiantes hasta con más de 30 materias adeudadas. ¿Qué les espera el día de mañana cuando aspiren a ingresar a la universidad, a un terciario o incorporarse a la vida laboral? ¿Con qué herramientas van a enfrentarse a esta etapa de la vida?» agregó.

«Nuestros hijos no tienen motivación, ni desafíos en la escuela secundaria. Da lo mismo estudiar, esforzarse y aprobar, que no hacerlo. ¿Qué piensa y siente el chico o la chica que sí estudió, se esforzó y con méritos alcanzó a completar sus estudios? ¿Es utópica la posibilidad de aprobar tantas materias adeudadas, si el nivel de exigencia es justo y necesario para encarar una carrera universitaria o desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito laboral? ¡¡Lo alarmante de esto no es que pasen con todas las materias adeudadas lo preocupante es que no aprenden!! ¡Es una locura!», analizó

Indicó que hoy los porcentajes de repitencia y deserción escolar en Santa Cruz son mentirosos. «Son estadísticas falsas porque parten de una premisa falsa. Y todos los sabemos, pero miramos para otro lado porque no queremos enfrentar esta realidad que desde hace varios años se repite en Santa Cruz», fustigó.

Los alumnos que hoy «pasan por Decreto» mañana van a sufrir las consecuencias del engaño y van a experimentar la frustración que hoy postergamos, solamente para mostrar una gestión «exitosa» en Educación, que todos sabemos que no es tal.

Torres además indicó que tampoco, desde el Gobierno provincial se han ocupado de prever la infraestructura en condiciones óptimas, no han garantizado un acuerdo salarial acorde con los docentes y se han tomado medidas improvisadas como fue la polémica por el pase sanitario en el inicio de clases.

«Pienso la educación es la herramienta más poderosa para cambiar la vida de las personas, nos iguala, nos permite desarrollarnos y sobre todo permite que las familias más vulnerables asciendan socialmente, modificando positivamente la calidad de vida de las misma. Pero eso hoy no está garantizado en Santa Cruz», dijo y cerró: «¿Hasta cuándo la educación va a seguir siendo víctima de políticas que no contemplan ni resguardan en lo más mínimo la importancia de la formación académica como así también la continuidad pedagógica de nuestros hijos?»