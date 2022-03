Joaquín Pérez, pionero de Tucu Tucu: «Ver que se está concretando la fundación de Tucu Tucu me emociona mucho»

En la tarde del martes, se reunió de manera virtual el equipo técnico que realiza los estudios de factibilidad para emplazar el pueblo de Tucu Tucu. En ese contexto, por invitación del diputado Chávez, recibieron al vecino Joaquín Pérez, pionero, antiguo poblador y trabajador rural de la zona de Tucu Tucu.

Haciendo una breve reseña, la iniciativa de fundar una nueva localidad en la zona de Tucu Tucu, es un proyecto propiciado por Judith Fortman que rescata un viejo anhelo de nuestra provincia. Actualmente, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley de autoría del diputado Martín Chávez que es, sin duda, uno de los más ambiciosos proyectos que encara el Gobierno Provincial: la creación de la localidad más joven del país, el Pueblo de Tucu Tucu.

Esta nueva localidad, tiene un rol geopolítico, estableciendo soberanía en zona de montaña muy cerca de la frontera con Chile y el desarrollo turístico y económico con un pueblo proyectado desde sus inicios de manera sostenible y sustentable. Es por ello, que un equipo técnico interdisciplinario se encuentra trabajando, para realizar los estudios de factibilidad para emplazar el pueblo, potenciando las dinámicas productivas preexistentes de la zona y, a su vez, desarrollar la industria del turismo de manera compatible con la protección y el cuidado del ambiente.

En dicha reunión, participó Joaquín Alberto Pérez, tiene 85 años, y es pionero de la zona, dedicó su vida al trabajo rural en este paraíso santacruceño conocido como la zona del Tucu Tucu. Nacido y criado, proyecto su vida junto a su compañera y tres hijas, hacían invernada y veranada en la zona, para sobrellevar las inclemencias climáticas durante el invierno. Al ser consultado sobre la fundación del pueblo Joaquín expresó: «Escuché decir que iban a fundar un pueblo en la zona pero ver que se está concretando me emociona mucho. Me parece muy buena idea y me gustaría poder volver a visitar la zona.» Concluyó.