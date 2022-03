Pedro Mansilla dijo que “hay que ser consecuente en la medida que se van dando respuestas”

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Pedro Mansilla, resaltó diversos ejes del discurso que el intendente Pablo Grasso dio esta mañana en la apertura de las sesiones legislativas en el Concejo Deliberante.

Entre tantos, el dirigente destacó algunos vinculados con el recurso humano municipal, punto que el mandatario tocó en reiteradas ocasiones.

En ese sentido, Mansilla reflexionó: “Cuando el intendente habla de los trabajadores o del recurso humano, que lo hizo en varios pasajes de su discurso, y luego nombra las inversiones realizadas, para el trabajador tiene otro significado y también otras implicancias”.

“Es decir que cuando anunciaba, por ejemplo, la compra de vehículos o maquinaria, en cada anuncio en realidad había una ilusión, que era la del trabajador. Entonces, muchas veces no es que se compra una herramienta nomás, se le está dando la posibilidad al trabajador de hacer con ello todo lo que es capaz de hacer”, dijo.

Mansilla recordó que en tiempos pasados “muchas veces los conflictos se generaban porque no había inversión en equipamiento, y hoy tal vez los conflictos no existen porque evidentemente los trabajadores tenemos las herramientas”.

Entonces, “uno tiene que ser consecuente en la medida que se van dando respuestas. Y si hay una administración o gestión que va dando respuestas y las herramientas necesarias para transformar las cosas, ¿por qué no la vamos a destacar? ¿Cuál es el problema?”, respondió Mansilla a quienes se muestran críticos de la conducción gremial.

En otro pasaje, el dirigente rescató que “el intendente dijo varias veces ‘ojalá’, que sabemos todos que es una expresión de deseo. Pero creo que, a esta altura (de la gestión), lo que ven no sólo los trabajadores municipales sino parte de la comunidad, es que la ciudad va cambiando. Entonces, pienso que ya no pasa por una expresión de deseo, creo que lo que hay que hacer es dar el empuje necesario para que las cosas se vayan transformando y tener una ciudad como todos queremos. También coincido cuando el intendente dice, y contrariamente a lo que otros decían, que sí se puede tener más verde en la ciudad, tener más césped y árboles. Pero claro, la transformación tiene que ser del conjunto de la sociedad no solamente del esfuerzo de los trabajadores o de una gestión que administra la cosa pública. La verdad es que la transformación se consigue con el compromiso de todos”, sentenció.

PARITARIAS

Por otro lado, Mansilla confirmó que la Municipalidad ha convocado a la organización gremial a la mesa de negociación paritaria para el próximo 14 de marzo. Y en ese sentido, con relación al tema de la pauta salarial, también destacó lo realizado por la actual gestión del intendente Pablo Grasso.

“En la última parte de su discurso fue muy claro el intendente y dijo una gran verdad: el año pasado los trabajadores municipales de Río Gallegos tuvimos un acuerdo salarial importante, que superó los índices de inflación. Recuerdo que en diciembre firmamos una cláusula gatillo que se activó automáticamente con el informe del INDEC en la primera semana de enero, y también se cumplió con el aumento de manera automática. Con lo cual, cerramos por encima del 50 por ciento la pauta del año pasado. Y como dijo el intendente, por aquellos días se hizo un acuerdo sin tantos anuncios rimbombantes en los medios. Y es muy cierto eso. Con lo cual, ahora tenemos las mismas expectativas para las paritarias de este año”, cerró.