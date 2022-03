Leonardo Roquel: “Comenzó un año nuevo con problemas viejos”

Así lo expresó el concejal de la UCR sobre el discurso del intendente Grasso.

Luego de la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Río Gallegos, el Concejal Leo Roquel remarcó que lamentablemente hay muchos problemas que no son encarados ni resueltos por la comuna y que los mismos generan problemas a los vecinos desde hace mucho tiempo.

Desde el radicalismo remarcaron que fue un discurso desordenado que mostró la falta de planificación que hay en la Comuna local.

Indicaron que hay obras que se anuncian y no se realizan, otras que se realizan y a los pocos meses tienen enormes problemas, cordones que se rompen, pavimentos que no duran y obras que están mal diseñadas, y muchas cosas que quedan por mejorar.

“Hay muchas obras pendientes, sobre las que no se habla ni se trabaja, como el centro de monitoreo, que fue modificado y relocalizado y cuya obra no presenta avances importantes; y muchos temas que los vecinos reclaman en los barrios y que no figuran en la agenda del intendente”, destacó Roquel.

El Concejal remarcó que la recolección es uno de los sectores que espera que mejore el Municipio con la compra de equipamiento.

“Hay varios temas pendientes que no están resueltos como el traslado del Vaciadero; luego de varios años esto debería estar en la agenda del Intendente, porque se tienen los recursos y el apoyo del Gobierno Nacional para encararlo pero no se termina”, sostuvo.

Roquel también pidió la conclusión del Núcleo NIDO, dando cuenta que “el Municipio cuenta con fondos provinciales y nacionales para concluir esta obra”.

Por otro lado, dijo que espera la puesta en funcionamiento del Boletín Municipal, para darle transparencia a la gestión y aportar mucha información a la comunidad.

Roquel remarcó que el principal reclamo de los vecinos es que las obras lleguen a los barrios.

“Esperamos que el Intendente encare y comience a solucionar los problemas de fondo de la ciudad, se habla de que tienen buena relación con el Gobierno Provincial y nacional, por lo que creemos que es tiempo de encarar estos temas y buscar soluciones reales para Río Gallegos”, dijo Roquel; quien agregó que “Hay obras pendientes que deben terminarse, como el Nido, que es importante para la zona este de la ciudad y muchos vecinos.”