Intendente Grasso dio por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias

Con un discurso en el que realizó un repaso por todas las áreas municipales y varios anuncios, el Intendente de Río Gallegos Pablo Grasso dejó inaugurado el 74º Periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Hubo un corte general de energía eléctrica, pero ello no impidió que se siguiera desarrollando la sesión.

En el recinto del Concejo Deliberante, con la presencia de la totalidad de los concejales y una gran cantidad de funcionarios nacionales, provinciales, y locales, además de invitados especiales de las fuerzas armadas y de seguridad, de las universidades, de asociaciones no gubernamentales, de consejos consultivos y otros entes, se realizó hoy la Sesión Inaugural del 74º periodo legislativo.

Minutos después de las 10 de la mañana, la comisión de recepción compuesta por los jefes de los bloques parlamentarios dio la bienvenida al Intendente Pablo Grasso, que una vez cumplidas las formalidades, comenzó a dirigirse a la comunidad con el discurso habitual de repaso de gestión y anuncio de acciones y lineamientos para el presente año.

En primer término, el jefe comunal agradeció el constante dialogo y respeto mutuo que se desarrolla con el Concejo Deliberante, más allá de diferencias políticas.

Salud Pública

Luego repasó algunos aspectos de la Secretaría de Salud Pública, creada en plena pandemia y que tuvo un rol fundamental durante el proceso vacunatorio.

Poniendo énfasis en la importancia de contar con un sistema de salud municipal para llegar a toda la población, Grasso repasó algunas de las acciones que se llevaron a cabo, tales como la atención primaria de más de 38 mil vecinos durante el 2021, o la aplicación de unas 45 mil dosis de vacunas contra el Covid-19.

También resaltó la puesta en funciones del Vacunatorio Municipal, que contó con la colaboración de todas las áreas municipales, y anunció la próxima apertura de un centro de salud en el Barrio San Benito.

Luego enumeró la incorporación de nuevas especialidades médicas, de equipamiento y de profesionales, al tiempo que recordó los distintos convenios que se firmaron para mejorar prestaciones. Seguidamente anunció la puesta en marcha de las libretas municipales de salud Maternoinfantil y de la Tercera Edad, proyecto que se encuentra en el Concejo Deliberante para su tratamiento.

Residuos sólidos urbanos

La gestión de los residuos urbanos fue otro de los temas tratados por el Jefe Comunal, destacando la importancia de haber tomado la decisión política de avanzar en gestiones serias y concretas para el cuidado del medio ambiente, con políticas claras y con hechos puntuales. “Planificamos y ejecutamos una gestión seria y responsable del manejo de los residuos sólidos urbanos y del cuidado del medio ambiente, que establezca y genere los puntos de partida esenciales y necesarios que garanticen y constituyan un cambio sustancial en beneficio de nuestra sociedad y de nuestro medio”, dijo.

En este sentido, enumeró algunos datos concretos, tales como: Intensificación de la producción de la planta de separación y compactación que disminuye el nivel de disposición final en el predio; Programa de recolección diferenciada que permitió el recupero de más de 300.000 kilos de basura que se convirtió en recursos; recuperación de espacios internos y ordenamiento del vaciadero; incremento de controles y programación de fumigaciones; adquisición de maquinaria para el tratamiento específico de residuos, incorporación de flota pesada; puesta en marcha de la campaña más importante de los últimos años en concepto de erradicación de chatarras, recuperando 1 millón de kilos que fueron compactados y enviados para su reciclaje, puesta en valor y limpieza de las reservas urbanas, entre otras.

Al respecto, el intendente Grasso dijo que la gestión de los residuos “es un ordenamiento que va a llevar tiempo y recursos, pero la decisión política es ocuparnos de las problemáticas y resolverlas”.

Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia

En este sentido, Pablo Grasso destacó que desde el inicio de la gestión la política de infancia se incorporó a la agenda municipal y por ello se trabajó en poner en condiciones los pequeños hogares, mejorar la calidad de vida de cada niño y adolescente que temporalmente tiene que residir allí y garantizando todos sus derechos, entre otros aspectos.

Luego dijo que fue fundamental el trabajo coordinado con otras instituciones, como el poder judicial, la Secretaría de niñez provincial, organismos nacionales y organizaciones de la sociedad civil, aportando recursos y construyendo desde los distintos niveles un sistema de protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Algunas de las acciones que se realizaron fueron: Talleres de Orientación a Padres; Asistencia pedagógica y tratamiento psicológico, psicopedagógico y fonoaudiológico para los sujetos de derecho bajo medida de protección excepcional; conversión del antiguo hogar de calle Congreso a un centro de promoción de derechos en el cual, durante 2021, participaron más de 400 niñas, niños y adolescentes en diferentes talleres de oficios, arte, expresión y de herramientas comunicacionales, en el ejercicio de su derecho a la participación.

También mencionó la implementación del programa “Construyamos nuestro barrio juntos”, que permitió que más de 500 niños y adolescentes, elijan que tipo de playón quieren para su barrio y del programa “Jugar es un Derecho”, en las diferentes plazas de la ciudad, destinado a niños y adolescentes.

Luego mencionó los distintos convenios firmados con la Secretaría de Niñez de la Nación, y la construcción del parque infantil en el sector del Borde Costero. “El ordenamiento administrativo de la Secretaría de Niñez permitió volver a contar con el financiamiento del programa provincial PAINA, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, que permite desarrollar políticas públicas en niñez y adolescencia en la ciudad, garantizando derechos”, dijo Grasso.

Género y Diversidad

Sobre las acciones pensadas para la ampliación de derechos, Grasso mencionó las diferentes actividades llevadas a cabo, destacando que se coordinaron acciones conjuntas con el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas; se concretó convenio de cooperación para la implementación de políticas antidiscriminatorias con el INADI a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Discriminación; se realizó la presentación de la Ley Micaela con perspectiva de género destinada al personal municipal; se presentó el proyecto “Fortaleciendo Lazos entre la comunidad LGTBI y la Policía de Santa Cruz. 450 efectivos fueron capacitados, este año le daremos un alcance provincial; se brindaron diversas capacitaciones sobre diversidad y género; se realizó una capacitación de masajes profesionales dictado por la escuela de masajistas profesionales de la Argentina. También, gracias a la firma de un Convenio con el Ministerio de las Mujeres de la Nación, la municipalidad de Río Gallegos es boca de carga del programa “Acompañar”, que brinda asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Capacitación Municipal

Uno de los objetivos principales de la gestión del Intendente Pablo Grasso es la capacitación y formación del personal municipales, por lo que durante el año pasado se realizaron más de 20 cursos de formación específica y talleres abarcando temáticas técnicas, informáticas y sociales, alcanzando a más de 380 agentes.

También anunció que se hicieron 15 convocatorias internas para cubrir vacantes en las diferentes áreas, se avanzó en el trabajo conjunto con las universidades y con un Convenio con el Consejo Provincial de Educación, gracias a lo cual empleadas y empleados municipales pueden terminar sus estudios primarios. En el 2021, se brindaron capacitaciones en Atención al vecino y calidad en el servicio, destinado al personal que se desempeña en el 108 ciudadano.

Secretaria de Producción, Comercio e Industria

El intendente Pablo Grasso indicó que la promoción del desarrollo comercial, industrial y emprendedor es fundamental para el desarrollo de la ciudad y enumeró que durante el pasado año: Se formaron nuevos inspectores del área; se agilizaron los procesos de habilitación comercial, regularizando la situación de más de 700 contribuyentes, y otorgando sus correspondientes certificados de habilitación; se establecieron controles de abastecimiento en supermercados y comercios de proximidad, se relevaron y regularizaron los establecimientos comerciales en los Barrios San Benito, Bicentenario y aledaños, se realizó el re empadronamiento de productores locales, se desarrolló el sistema de registro de comercios con actividades habilitadas mediante codificación digital QR, se creó un sitio web con el fin de modernizar el área institucional y comercial, facilitando el acceso a la información y la gestión de trámites, entre otras cosas.

También se promovió el compre interlocal (proyecto municipios en red cuyo local funciona en nuestro aeropuerto local), se confeccionó la guía emprendedora, ferias, la Ruta de San Valentín, y otras iniciativas para emprendedores.

Para este año, se desarrollará el Polo Tecnológico Emprendedor con la finalidad de capacitar en las nuevas demandas tecnológicas y asesorar en gestión comercial y se buscará que las Ferias productivas municipales se trasladen a los Barrios.

En este punto, el jefe comunal resaltó la importancia de recuperar el trabajo en territorio, que se vio interrumpido por la Pandemia. Grasso destacó que siempre fue una impronta de su gestión el estar en el día a día más cerca de la gente, y ahora se busca retomar esa labor: “Por nuestra formación política estamos acostumbrados a estar en persona y este año vamos a volver a tener el acercamiento que hemos tenido siempre”, dijo.

Secretaria de Hacienda

En este sentido, Grasso indicó que “con la responsabilidad de gestionar y resguardar las actividades económicas y financieras de nuestro municipio, de administrar los recursos y planificar las inversiones dentro del marco jurídico vigente, hemos realizado las siguientes acciones: incrementamos los puntos y mecanismos de recaudación; Hemos establecido distintos incentivos para mejorar la recaudación como “Estar al Día Te Premia”; Rediseñamos el sistema de atención en sede central, logrando una interrelación más eficaz y eficiente; Gestionamos convenios de facilidades de pago con entidades bancarias generando más opciones a menor costo; Incorporamos equipamiento informático, mobiliario e indumentaria mejorando las condiciones laborales y la atención al contribuyente; se profundizó el proceso de análisis y adecuación continua de la legislación impositiva, proyectos de tarifaria y presupuesto para el año 2022, siendo sancionados y promulgados antes del comienzo del ejercicio fiscal; se articularon distintas políticas con el sector comercial local a través de las cámaras correspondientes acordando facilidades para acompañar el esfuerzo y contribuir en el mantenimiento de las fuentes de empleo, colaborando con el proceso de recuperación post pandemia; Instalación y readecuación de la red informática para llevar a cabo las acciones de distintos proyectos, desarrollamos instalaciones de conexiones de internet libre en varios puntos de la ciudad para los vecinos, jóvenes, visitantes y turistas; Desarrollamos nuevos sistemas y apps QR para la tramitación y obtención de diversos formularios y/o comprobantes agilizando certificaciones y gestiones; Implementamos el servicio de autogestión para los empleados municipales, permitiendo la consulta a través de la página oficial de recibos de sueldos y licencias; con la accesibilidad como prioridad hemos implementado códigos QR en los monumentos que brindarán información y reseña; comenzamos con la diagramación del tendido para la conexión de fibra óptica en todos los edificios municipales; seguiremos promoviendo la digitalización de las tramitaciones municipales, con el fin de seguir avanzando hacia un municipio ágil y transparente”.

Luego hizo mención a que durante la actual gestión se mantiene la misma capacidad de recaudación que en periodos anteriores pero ahora “explicamos que se hace con los recursos” y en este sentido reflexionó que “como cuestión política uno puede a cuáles son las prioridades”, pero ahora “tenemos cuentas ordenadas y cada cosa en su lugar, y se refleja el impuesto en cada sector de la ciudad”.

Secretaría de Desarrollo Comunitario

Al respecto, el Intendente mencionó que se incrementará el trabajo con organizaciones y vecinos, asociaciones no gubernamentales, clubes deportivos, etc. Se buscará tener mayor presencia en los barrios y que la propia ciudadanía sea protagonista de las decisiones que se vayan tomando. También dijo que “se terminó ese tiempo en que teníamos que resignar algo para tener otra cosa, hoy no es momento de resignación, vamos a abordar todos los temas” junto a los vecinos.

Luego mencionó algunas acciones realizadas desde la Secretaría, tales como programa OFIS para brindar herramientas para la inserción laboral, orientación y sostenimiento.

También se tomó un tiempo para hablar de la juventud y la importancia de escuchar a los jóvenes, acompañando las decisiones que tomen y ayudándolos a formarse como ciudadanos activos. En este punto recordó a actuales funcionarios que hace muchos años formaron parte de corrientes juveniles.

Luego enumeró que “con mucha alegría hemos inaugurado un espacio propio para los jóvenes “LA NUEVA CASA”, donde los jóvenes son los protagonistas de acuerdo a sus intereses. Son ellos quienes se han apropiado de ese lugar proponiendo los destinos de la política pública en la ciudad, también se estableció un empadronamiento juvenil de artistas de las distintas disciplinas. Se desarrolló el Festival de la Juventud, “juventud en marcha”, se desarrolló el Programa Música en la Casa con participación de distintas bandas, se propició el Patio joven: destinado para la generación de actividades e iniciativas de los jóvenes, una de ellas la edición de Halloween, el paseo primaveral que convocó a grafiteros, skaters, danzas urbanas, rap – trap, exhibiciones de carros alegóricos, murgas, autos y artesanos, se realizaron Encuentros de distintas disciplinas y expresiones artísticas y se continuará sumando talleres culturales, recreativos y de oficios, teniendo en cuenta las necesidades de los chicos.

“Entendemos a la juventud como parte de una construcción social, que se re-diseña continuamente y que demanda el acompañamiento de políticas públicas que atiendan las necesidades reales. Vemos a nuestra juventud cuando se expresa a través del arte, la música, los espacios de participación, pero también la vemos con sus necesidades de trabajo, en la búsqueda de su vivienda, con la responsabilidad de ser padres jóvenes y de incluirse en el ciclo de la vida”, dijo Grasso.

Gestión Cultural

Al respecto, destacó que “Transitamos la cultura como la herramienta que permite desarrollar procesos populares de estímulo y acompañamiento a una gestión sociocultural comunitaria, desde acciones articuladas y participativas promoviendo el fortalecimiento de todos los actores socioculturales”. También reforzó el concepto de apoyar a los artistas locales, y por ello recordó que en cada presentación que hagan para el Municipio cobrarán de acuerdo a un contrato: “nuestros artistas van a tener el reconocimiento y el respeto que se merecen porque ellos construyen día a día nuestra matriz cultural”, dijo y resaltó que “la cultura no es un gasto, es una inversión”.

Luego enumeró algunas acciones relacionadas a la gestión cultural: “Inauguramos el Corazón en la costanera de la Ría. Iniciando así el Proyecto de la Ruta San Valentín que nucleó a más de 500 personas. Realizamos la Tradicional Velada Patriótica en forma virtual convocando a artistas locales del canto y la danza. Realizamos el Encuentro de Orquestas convocando a orquestas locales y del interior, también la segunda edición del Gallegos Canta”.

También hizo referencia a la causa Malvinas y las diferentes actividades que se llevarán a cabo para conmemorar el 40 Aniversario de la Gesta de Malvinas. En este punto, anunció la puesta en marcha de la oficina municipal dedicada exclusivamente a Malvinas, lo que provocó el aplauso de los presentes.

“Continuaremos reafirmando y conmemorando con nuestra sociedad nuestro sentimiento Patrio, recordando las fechas especiales y promoviendo los valores culturales con Veladas Patrióticas, Peñas Folclóricas, Festejos “Día del Niño”, Encuentros de Orquestas, “Gallegos Canta 3° Edición” entre otros”, dijo y agregó que también se inaugurarán nuevos espacios culturales, como la renovada Plaza de la República. Luego mencionó al Archivo Histórico, al Teatro Municipal, y a toda la actividad de los Centros Culturales, del Taller de Cerámica, la Biblioteca y Museos, para cerrar mencionado al recientemente anunciado “Ciclo Cultural – Entre Vos y Yo”.

Festival 136 Aniversario

Un párrafo aparte hizo el intendente para nombrar el Festival 136 Aniversario, destacando que “con mucho cariño y compromiso nuestros empleados municipales una vez más le dieron a nuestra ciudad ese espíritu navideño recuperado en los últimos años, regalándole a toda la sociedad no solo la figura del tradicional Árbol Navideño y del Papá Noel, sino que con ellos la Alegría, la Ilusión y la Esperanza de la comunión familiar, de ese abrazo tan extrañado después de estos años tan difíciles. Asimismo, vamos a destacar a muchos trabajadores que estaban en plazo para jubilarse y decidieron quedarse para colaborar con el paseo, retrasando su jubilación”.

“En el mismo diciembre nuestra ciudad cumplió su 136° Aniversario y pudimos, con el esfuerzo de todos, tener una fiesta única, nunca antes vista, y acá si me permiten quiero reflexionar no solo por lo que significó en el beneficio comercial, económico, o productivo para nuestros emprendedores y nuestros comerciantes y empresarios, también quisiera reflexionar sobre la importancia que tuvieron estos días de celebración y festejo para nuestras familias, para cada uno de nosotros que nos sentimos más riogalleguenses que nunca, que por primera vez tuvimos la posibilidad de acceder a una grilla espectáculos del más alto nivel sin la necesidad de salir de nuestra ciudad”, dijo.

En este sentido, recordó que “cada noche, un promedio de 50 mil personas participaba de cada uno de los espectáculos, sin incidentes y sin imprevistos, fue una verdadera fiesta para nuestras familias.

Nuestros artistas locales, fueron parte esencial de este festival, firmándose 150 contratos”.

“A quienes fueron parte de este festejo les damos las gracias y les pido redoblar el esfuerzo para que este 137° Aniversario sea aún mayor”, cerró.

Turismo

En este sentido, puso énfasis en la importancia del Turismo Social, programa que permitió que más de 800 vecinos conozcan la Reserva Natural Cabo Vírgenes y que seguirá fortaleciéndose con diferentes acciones.

Transporte Público

El intendente hizo mención a la llegada de la nueva empresa de transportes, y al motivo que retrasó el inicio de las actividades: se trata que no llegaron aún a la ciudad las máquinas de SUBE, que fueron pedidas hace muchos meses. Al respecto, anunció que la semana que viene se hará la presentación oficial de los colectivos y que durante 15 días el transporte urbano será gratuito. “Nosotros llegamos con el firme compromiso de dejar atrás las penurias y malos ratos que tuvieron que pasar nuestros vecinos al no contar con un transporte público de jerarquía. Eso está cambiando, porque nuestro compromiso es que así sea”, dijo.

“Nuestros vecinos, en el muy corto plazo, van a poder tener un transporte público de línea de prestación real en los tiempos de recorridos, de calidad en los coches y de amplitud en sus recorridos, para beneficio de todos los riogalleguenses”, cerró.

Transito

El jefe comunal mencionó algunas acciones:

– Realización de controles desde puestos fijos ubicados en distintos sectores.

– Puesta en valor el área, reordenamiento administrativo y del personal en virtud de su funcionamiento.

– Adquisición de un móvil tipo Traffic destinada a áreas operativas.

– Adquisición de radios de comunicación para inspectores del área operativa y el de transportes públicos

-Incorporación de equipamiento informático especialmente en el área de licencias con la adquisición de una impresora de plásticos, teniendo una atención de 150 personas por día.

– En el 2021, Más de 180 agentes fueron capacitados.

– Realización de distintas campañas destinadas a la concientización y a la prevención, entre ellas: Campaña Invierno 2021 y Campaña “No a la Contaminación Sonora”, entre otras.

También mencionó el llamado a licitación de la Grúa Municipal, que dará mayor autonomía y eficacia al trabajo diario del reordenamiento del tránsito.

Deportes

“Creemos en el deporte como un instrumento de inclusión social, como el vehículo ideal para adquirir valores y hábitos, para fomentar el desarrollo individual y la posibilidad de relacionarse con otras personas, generando compromiso, solidaridad, respeto y responsabilidad. Por ello, le hemos dado al deporte la jerarquía que se merece”, dijo Grasso en referencia a la creación de la Secretaría de Deportes.

Luego enumeró:

-Torneo de pesca Verano donde participaron alrededor de 200 pescadores.

– En el Gimnasio 17 de Octubre asistimos y colaboramos en el centro de vacunación municipal.

– Reiniciamos la liga municipal de Fustal temporada 2021 y la liga municipal de Handball

– Se realizaron encuentros de mini básquet, fomentando la relación de las escuelas de básquet municipales con las demás instituciones

– Dimos inicio a la primera liga municipal de Newcon, se realizaron dos certámenes y ambos contaron con la participación de una gran cantidad de adultos mayores.

– Desarrollamos el torneo invernal de ajedrez.

– Realizamos en el gimnasio Rocha un té bingo para nuestros adultos mayores.

– Festejamos el Día de la Niñez en los distintos gimnasios realizando juegos de kermesse y deportivos, conjuntamente con personal de los CENINES, para los niños y niñas de nuestros barrios.

– Realizamos “Mama Activa” y “Octubre Rosa”, actividades con la intención de la concientización sobre el cáncer de mama y que incluyeron torneos de vóley, básquet, handball y futsal

– Reactivamos la liga Municipal de Tenis de Mesa, actividad histórica en nuestro municipio.

– Se desarrolló el tradicional torneo “Interfuerzas”, contando con una gran cantidad de participantes de todas las fuerzas de seguridad, abarcando 13 disciplinas.

– Realizamos un viaje de cierre de actividades de adultos mayores a la localidad de El Chalten, un total de 60 adultos mayores disfrutaron del viaje.

– En el marco del 136° Aniversario de la ciudad, desarrollamos la tradicional “Copa Ciudad” en más de 30 disciplinas con una participación de más de 2.000 deportistas.

– Realizamos las tradicionales COLONIAS DE VACACIONES MUNICIPALES, en ellas participaron en tres contingentes una totalidad de 1.800 colonos, realizando un cierre multitudinario en el gimnasio del Boxing Club.

– Del mismo modo desarrollamos las COLONIAS MUNICIPALES para el ADULTO MAYOR, participando 180.

Obras Públicas

Al respecto, dijo que con la finalidad de continuar con el proceso de organización y de una gestión planificada, se realizaron diferentes acciones desde el área de Tierras y Catastro: “Incrementamos en un 50 % la entrega del Decreto de Obligaciones Cumplidas, para acceder al título de propiedad; se lograron incrementar las expectativas en la firma de escritura de domino; continuamos con los relevamientos en distintos sectores, con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos otorgados, realizando informes de avances en el terreno y tipo de mejoras existentes, sumando imágenes fotográficas en cada una de las inspecciones; hemos dado continuidad a la entrega de lotes para la construcción de la vivienda única familiar, para responder a la demanda existente en relación a la obtención de tierras, estamos gestionando ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado una mayor disponibilidad, continuaremos trabajando con otros organismos como IDUV, Registro de la Propiedad, Colegio de Agrimensores y Colegio de Escribanos, unificando criterios que permitan agilizar los trámites tendientes a la regularización de las situaciones y expedientes, realizamos unos 800 certificados de deslinde y amojonamiento, 90 visados de antecedentes domínales, más de 1.400 Certificaciones Domiciliarias, 1.200 altas de nuevos contribuyentes”.

Luego dio a conocer los siguientes datos:

“Desde el año 2.019 venimos plantando diferentes especies arbóreas en los distintos puntos de la ciudad y de nuestros Barrios. Estamos convencidos de que dentro de unos años cambiará la imagen de una ciudad gris por una totalmente verde y colorida. Nos encontramos llevando adelante la plantación y siembra de plantines, especies arbóreas, césped, retamas, plantas autóctonas, arbustos ornamentales. Estamos reparando e instalando nuevos sistemas de riego. Hemos sembrado un total de 8.109 especies Arbóreas – 8.510 plantines de diferentes especies y llevamos sembrados un total de 67.295 m2 de césped utilizando 672.946 kilos de semilla”.

Asfalto

En este punto, remarcó la “Reconstrucción Histórica” en la traza vial de la ciudad y enumeró que: Se realizó la reparación mediante el BACHEO en las calles: Hipolito Yrigoyen, Salta, Ameghino, Almirante Brown, calle Mendoza, Vilcapugio y Ferrada, Velez Sarsfield, Jofre de Loaiza y Zapiola, Pioloto Lero Rivero, San Martin y Buenos Aires, Belgrano y Los Pozos, Avda. Juan D. Perón y Tripulantes del Fournier, Maipú y 25 de Mayo, 25 de Mayo y Mendioroz, Tucuman y Jujuy, Tucumán y José Ingenieros, Sureda, Lisandro de la Torre y Congreso, Kirchner entre Fagnano y Perito Moreno, Marcelino Álvarez desde Cepeda a Chaco, Alvear y Los Pozos, Los Pozos y Hernán Cortez, Ayohuma y Santiago de Liniers.

También se procedió al Sellado de Juntas en distintas arterias: Kirchner hasta Alcorta, en Almirante Brown, Av. Balbin, Av. San Martin y Av. Paradelo.

Se hizo el Fresado de las calles, Chacabuco, Piedra Buena, Teofilo de Loqui, Kirchner entre Richieri y Chile, Perito Moreno y en la Calle Mariano Moreno, etapa previa a la reparación y reasfaltado.

Se reasfaltaron las calles: Santa Fe, B° 25 de Mayo, Federico Sphur, Rawson, 9 de Julio, Sarmiento, Chacabuco, Piedra Buena, Teófilo de Loqui, Av. Néstor C. Kirchner, Piloto Lero Rivera, Alvear, Av. Gral Jose de San Martin, Avellaneda, Bartolomé Mitre, Munster, Urquiza, Heraldo del Sur, San Jose Obrero, 19 de Diciembre y en la calle Beccar.

Hasta el momento, más de 270 cuadras fueron reasfaltadas.

En este sentido, indicó que se trabajará en el asfaltado al menos por 45 días más, mientras el clima lo permita, por lo cual se espera avanzar en una gran cantidad de cuadras.

Puesta en valor de edificios públicos

Teniendo en cuenta la necesidad de refacciones, reacondicionamientos y puesta en valor de los edificios municipales, se encararon las siguientes obras:

Refacción integral del Edificio Central, remodelamos más de 450 m2.

Obras en predio del CEMENTERIO. Construcción de Sala Velatoria Municipal y adquisición de un Horno Crematorio.

Remodelación del Puesto Sanitario Municipal.

Se inició la obra de la construcción de una nueva terminal

Refacción de edificio y baños en diferentes áreas municipales

Refacciones en Corralones N°1 “AV. Asturias” y N°2 “Bark”

Remodelación de la Plaza Gral. José de San Martin. Este proyecto en particular significó uno de los desafíos más importantes: realzar la visual de la plaza principal de esta ciudad, transformando y ambientando un área superior a 8.000 m2.

Remodelación del Boulevard de la Av. San Martin, esta obra se encuentra en su última etapa de construcción, trabajos de pintura, tendido eléctrico central, sistema de riego automático y la colocación de canteros y césped.

Sobre la autovía trabajos de mantenimiento de los puentes, trabajos de reparación, pintura y de iluminación.

Con la colaboración de distintas áreas municipales se instalaron monumentos tales como Monumento a la Mujer, el Monumento al Amor, el Monumento al Tango y el Monumento al Mate.

Inicio de remodelación del borde costero, realizando distintas reparaciones y transformándolo en un lugar acorde a su entorno.

En las calles 13 y 42 será situado un Centro de Atención, donde se nucleará gran parte de la atención primaria de salud para el sector del San Benito y alrededores.

Inicio de trabajos en las inmediaciones del galpón de artesanos de la costanera local, en el que estará emplazado un parque temático tipo “Kermesse” de juegos y atracciones para niños, jóvenes y adultos, contando con el atractivo principal de la calesita de 2 pisos.

Paseo de los atractivos de Santa Cruz: será un espacio de recreación para los vecinos, que contará con los atractivos principales de cada una de las localidades.

Se creó el área de protección civil municipal, destinada a actuar en situaciones de emergencia, colaboraciones sociales, contribuir con el trabajo de otras áreas, acompañando los procesos y las transformaciones de la sociedad.

Inversión en maquinaria, equipamiento, y parque automotor

En el 2021, se realizó una gran inversión (mediante licitaciones públicas), que favorece y acompaña el crecimiento y la mejora de la ciudad, por un valor de 160 millones de pesos: 2 camiones con caja volcadora, 1 moto compresor de aire, 1 grupo electrógeno, 1 auto elevador, 2 máquinas retroexcavadoras, 1 motoniveladora, 7 automotores utilitarios para diferentes áreas, 1 horno crematorio, 2 carteles indicadores de patentes, Además de ello, se adquirieron aproximadamente 6.000 m2 de césped sintético, destinados a un total de 12 canchas barriales.

Como cierre, el Intendente Pablo Grasso dio un mensaje en el que resaltó el trabajo conjunto, la necesidad de continuar redoblando esfuerzos para lograr tener una capital de provincia que sea orgullo de todos sus habitantes, y agradeció el acompañamiento permanente de los diferentes actores sociales.