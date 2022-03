Discurso inaugural de la gobernadora en el 49° Periodo Legislativo

Compartimos el discurso completo de la gobernadora de la provincia de Santa Cruz en el inicio del 49° Período Legislativo.

Pueblo de Santa Cruz, Diputados y Diputadas de la Provincia. Tal como establece el artículo 119, inciso 8, de la Constitución de Santa Cruz, vengo en mi carácter de Jefa de la Administración Provincial a fin de informar ante la Honorable Cámara de Diputados y Diputadas sobre el estado de la Administración, cumpliendo así los deberes que dicho artículo me confiere, mantener informado al pueblo de nuestra querida Provincia.

No me detendré en las acciones puntuales de la administración central, organismos descentralizados y sociedades del Estado, porque ello ya se ha hecho a esta Honorable Cámara de Diputados a través de la jefatura de gabinete en cumplimiento de la Ley 3.718, sancionada en noviembre del 2020, en sesiones de carácter público que ya se celebraron en los meses de junio y de diciembre.

Quiero reflexionar junto a ustedes, diputados, diputadas y nuestra comunidad de nuestra provincia, cuales creo, son los puntos irrenunciables que debemos acordar para seguir trazando un horizonte de desarrollo humano desde el modelo productivo ambiental y social de la Santa Cruz que soñamos.

Hemos transitado el año 2021 con la imposibilidad de dar vuelta definitivamente la página del COVID-19. Página que, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud calificara de pandemia, desencadenando a partir de allí en el mundo, un escenario de incertidumbre permanente.

Aún hoy, se sufren las consecuencias con una emergencia sanitaria, económica y social que requiere una acción efectiva y continua de todos los sectores, tanto públicos, como privados, y sin dudarlo, de la sociedad en general.

Han sido innumerables los esfuerzos que, tanto desde el Estado Provincial, como del Nacional, hemos realizado para minimizar al máximo posible el impacto del Coronavirus sobre la población, en especial, con los sectores de mayor vulnerabilidad que son quienes siempre sufren con creces el daño social y económico.

Como correlato, nos encontramos en un proceso de reconfiguración social e interpelación generalizada del sistema productivo global. Evidenciamos así, un impacto indudable en los vínculos sociales y económicos.

La pandemia nos ha permitido visibilizar la paradoja mundial donde la vulnerabilidad alcanza a todas las personas de esta tierra notándose producto de la desigualdad mundial la diferencia en los niveles de protección y vacunación de acuerdo al capital poseído. La actualidad demuestra de manera contundente que el mercado no resuelve los problemas.

Álvaro García Linera nos trae a colación esta idea del tiempo liminal, que implica el tránsito entre aquello que no termina de irse, y lo que aún no llega pero que posiblemente se presente. Sobre dicho concepto les pido nos enfoquemos para reflexionar colectivamente acerca de nuestro presente y futuro, dado que debemos multiplicar las formas y repensar las estrategias institucionales, políticas, sociales, hacia la atención no sólo de lo urgente sino asegurar el pleno acceso a derechos para todos y todas, que solo es posible a partir de genuinas instancias de participación y organización popular. Esto exige madurez en los que tenemos responsabilidades políticas ante la impunidad de algunas minorías que por ser oposición obstruyen, por ejemplo, la aprobación del presupuesto nacional.

Necesitamos tener una mirada proactiva que nos permita analizar los logros y desafíos, enmarcados en la particularidad y complejidad general de estos años los que adquieren un singular énfasis en el cuadragésimo aniversario de lo que decimos comúnmente “la Guerra de Malvinas” con el recuerdo doloroso del atropello de nuestra soberanía en un despliegue colonial aun vigente, un año de memoria colectiva y de Justa reivindicación de los y las jóvenes y las familias que entregaron su existencia en esta causa. Digo existencia para señalar no sólo a los que dejaron su vida en las Islas, sino también a los que padecieron el olvido e ingratitud durante muchos años entre políticas de seducción fallida y desmalvinización reiterada.

A 40 años de aquel 2 de abril de 1982, decir Malvinas e islas del Atlántico Sur es decir Argentina, Patria/Matria, Memoria y Dignidad en el reconocimiento de nuestra soberanía, no sólo territorial.

Por si los argumentos históricos jurídicos de pertenencia de las dos islas mayores, Soledad y Gran Malvinas, rodeadas por más de 200 islas menores, con una superficie equivalente 60 veces a la Capital Federal, a la Argentina no fueran suficientes, este archipiélago emerge a continuación de la plataforma continental submarina. Por ello hay un ADN visible, palpable entre sus paisajes y los de Santa Cruz, y de la Patagonia Austral que ratifican su pertenencia. Néstor Kirchner decía “sé que para algunos la Patria termina en la General Paz, pero para mí se termina en las Islas Malvinas”. Las Malvinas serán Argentinas, por el diálogo, por la paz, pero con la firmeza de obtener la soberanía y continuaba diciendo “no hay nada de nacionalidad que se pueda recuperar de rodillas, se recupera por la paz, con amor, pero con dignidad, defendiendo los valores y la integridad de nuestra Tierra”.

No podemos obviar que el enclave colonial Británico en las islas, esconde una disputa por un total de 6 millones de km, que equivale a 2 argentinas.

Pensamos la soberanía como integral y multidimensional, que nace en la voluntad de un pueblo y la construcción de poder necesaria para ejercerla. Planificar nuestra política económica, centrada en los intereses populares y de la dignidad de nuestra Nación, es también definitivamente un gesto de soberanía.

El proyecto colonizador se irradia desde la geopolítica, pero también desde la geo-economía, que significa la implementación de instrumentos económicos para la opresión o confrontación de las naciones desde un poder que, lejos de ser difuso, se ubica en espacios específicos: Potencias globales, actores transnacionales no estatales, como los famosos fondos de inversión Black Rock, a propósito de sus interés en Malvinas, o las principales industrias de tecnología e información, como Google, Amazon, que ya superan el billón de dólares de capitalización.

Desde aquella Guerra de Malvinas en 1982, del siglo 20, a este 2022 del siglo 21, el sistema capitalista mundial se fue transformando, dejando de centrarse en la producción y el consumo, con fábricas y capitales localizados en países, a una economía de grandes corporaciones transnacionales, con producción deslocalizada hacia países de menores salarios, debilidad del poder del Estado como ordenador de la economía, concentración descomunal de la riqueza, avance de monopolios globales, entre otros rasgos macabros. Países periféricos y semi-perifericos y primarizados, crónicamente endeudados, sociedades con creciente desigualdad y pobreza.

Una economía global con fuerte interdependencia, con actividades de mayor valor agregado en los países centrales y las de menor valor en los periféricos, constituye un proceso que impacta en los términos de intercambio entre unos y otros.

Ser soberanos es trabajar de forma inclaudicable para insertarnos nacional e internacionalmente y en el caso de nuestra provincia hacerlo, con la mayor autonomía económica, política y también estratégica.

Hoy la disputa mundial es por los recursos naturales; petróleo, gas, agua, biodiversidad, litio, etcétera. Todo ello en el marco de una transición energética, de transformación del conjunto de fuentes de energía, debido a las severas consecuencias en el ambiente, calentamiento global, fenómenos climáticos y la finitud de los combustibles fósiles. Es importante también, entender la transformación del patrón científico tecnológico iniciado con la aparición de la microelectrónica en los años ‘70 y las nuevas tecnologías de telecomunicación, nanotecnología, tecnología de almacenamiento de energías, etcétera.

Nuestra tierra fue territorio colonizado y conquistado como lo fue la Patagonia Argentina por proyectos liberales del siglo XIX, tales como la Campaña del Desierto. Estuvimos sujetos al proyecto civilizatorio de Europa occidental que, cumpliendo objetivos de geo-economía de la época, fue diezmando a sus pueblos originarios y en el uso, explotación y comercialización de nuestros recursos.

La sociedad santacruceña ha atravesado momentos trágicos previos a la conformación del Estado provincial. Más de 1500 trabajadores rurales fueron asesinados por el Ejército Argentino tras la orden del Teniente Coronel Héctor Benigno Varela.

Creo firmemente en la memoria colectiva como motor para la construcción de una sociedad que debe respetar los Derechos Humanos. Y, como solía compartirnos Osvaldo Bayer: “La democracia había recibido una puñalada por la espalda. Quienes en ese momento tenían la responsabilidad de proteger al pueblo argentino abatieron contra los trabajadores. Simplemente por pedir condiciones más dignas.

Los santacruceños y santacruceñas no podemos hablar de identidad y pertenencia sin visibilizar estos capítulos trágicos de nuestro pasado irresuelto. Hoy buscamos en la memoria lo que ha pasado, y al hacerlo surgen pluralidades, diversidades y validaciones. 100 años se conmemoran de aquella rebeldía sobre la cual nos hemos forjado como provincia.

Y como bien dice Eduardo Galeano “No hay historia muda. Por mucho que la quemen, por mucho que la rompan, por mucho que la mientan, la historia humana se niega a callarse la boca”.

Los santacruceños y santacruceñas hemos sido, como digo siempre, rebeldes, porque esa rebeldía nace de nuestra propia historia, pero nos ha forjado el carácter necesario para ser quienes hoy somos y proyectarnos hacia adelante. Sin recetas foráneas, simplemente desde nuestra identidad.

Con el acceso del Peronismo a la presidencia de la Nación, se modifica la organización del Estado y el vínculo con la sociedad, en una ciudadanía integrada y una comunidad organizada.

El voto femenino y el voto de los habitantes de los territorios, fueron medidas que, sin duda, ampliaron ciudadanía. La organización de nuestra provincia fue interrumpida por el golpe de Estado de 1955 y fue recién en 1958 en un proceso que concentró apoyos y detractores, como finalmente nos constituimos.

Somos la segunda provincia en extensión, con 244.000 km2, en la Argentina bicontinental e insular, un extenso territorio con diversidad de paisajes, de suelos y climas.

La ampliación de la plataforma Continental Argentina, aprobada por la ONU, extendiendo a 350/360 las 200 millas, implica pasar de 5.500 a 6.400 metros de profundidad, es aumento de jurisdicción nacional y provincial y de los recursos petroleros, pesqueros y mineros.

Santa Cruz, inmersa en este escenario geo-político y geo-económico, fue objeto de retrocesos en el gobierno de Macri.

Se dilataron los acuerdos para la construcción de represas hidroeléctricas así como se paralizó la central Termoeléctrica de Río Turbio. Ambas obras parte de un plan de diversificación de matriz energética Nacional.

Estas decisiones, respondieron a una subordinación del Estado Nacional a las grandes corporaciones financieras internacionales. Mientras se cerraba la posibilidad de una política energética soberana con cortinas y maniobras de distracción se compraba tecnología eólica extranjera desconociendo los desarrollos, por ejemplo, del INVAP y de empresas privadas nacionales.

Resultaría simplista sostener la dicotomía entre decisiones soberanas y decisiones de sometimiento a intereses foráneos como posicionamientos discursivos. Este último tiene como correlato, menos trabajo para los argentinos y santacruceños, menos valor agregado, menos futuro emancipatorio.

Recursos tales como carbón, oro, plata, lana, pesca, gas, petróleo, turismo, energía eléctrica a través de fuentes renovables tales como la eólica, energía solar fotovoltaica, son parte de lo que nos ofrece la tierra que habitamos, y su aprovechamiento sustentable y sostenible, nutrido por criterios ecológicos y humanos, son parte de nuestras políticas públicas.

Asimismo, el cambio de época y de matriz científica tecnológica nos instan a profundizar en el desarrollo del conocimiento abierto y la tecnología, aportando valor agregado que nos fortalezca y amplíe nuestro patrón demográfico, aumentando nuestra autonomía.

Investigación e innovación fundada en una ética de justicia social, de género, inter-generacional y ecológica aspiramos sea la senda a seguir recorriendo.

Desde este contexto es importante analizar sistemáticamente el camino recorrido desde el 10 de diciembre de 2015, fecha en la que asumí con enorme responsabilidad y auténtico compromiso, la tarea que el pueblo de Santa Cruz me asignara, y me propuse el desafío de estar al frente de la provincia para transitar la senda del desarrollo humano y productivo que nos merecemos. Informé en aquel entonces que el modelo, tal cual estaba planteado, era un modelo agotado. Debíamos pensar en estrategias autónomas para generar empleo genuino y agregado de valor, sobre la base de nuestras capacidades endógenas: nuestro potencial productivo e industrial.

Asimismo, sostuve que la acción de conducir los destinos colectivos, requiere establecer una armoniosa ecuación entre derechos y obligaciones a fin de garantizar el bien común. Para ello hacía falta recuperar el rol activo del Estado, como generador de oportunidades.

En el año 2017 convoqué de manera amplia y transversal, al Acuerdo Social Santacruceño tanto para el sector gubernamental, como social, comunitario, sindical, académico, empresarial, entre otros, con el objetivo de trabajar de manera colectiva por una provincia plural, democrática y sustentable.

Pudimos, con mucho empeño, hacer la transición de un escenario de agresiones, toma y daño sistemático a edificios públicos, a pensar conjuntamente el modelo de provincia que debemos construir entre todos y todas. Esto fue posible gracias a caminar un proyecto entre todos y todas de conjunto sobre la base de la reconstrucción de confianza. La pluralidad y empatía para quien les habla no son palabras vacías, constituyen una forma de ejercicio de la gestión cotidiana, desde una profunda amplitud y convicción en los saberes previos que todos y todas tienen para enriquecer las acciones del Estado. Desde cada lugar que ocupamos, trabajamos incansablemente para que los planes de acción redunden en beneficios colectivos.

Aseguré estar en primera fila para construir; para trabajar por una realidad autosustentable. Así fue que, sin haber bajado los brazos, el 1 de marzo de 2018 pude informar ante éste recinto el tan ansiado equilibrio fiscal, priorizando siempre al pueblo habitante de nuestra tierra. Pudimos poner, con el aporte y esfuerzo del sector público, del sector privado, pero también gracias a nuestra comunidad, de pie a la provincia.

A pesar de un contexto nacional en la presidencia del ingeniero Macri nos dio la espalda, y luego de sufrir tal virus neoliberal, tener que atravesar la gestión ante una infección mundial, desde este sur sur, resistimos y demostramos que el trabajo incansable e integral, junto a la voluntad de diálogo y el estar al servicio de la comunidad, son las únicas claves para garantizar nuestro crecimiento.

No obstante, soy consciente de todo el recorrido que nos queda por hacer realizando desde la política un ejercicio de escucha, humildad y generosidad para construir colectivamente. Hoy la inflación es el gran problema, castiga a quienes no poseen ingresos o estos no son suficientes.

La calidad de vida de los Santacruceños no entiende de mezquindades y oportunismos. Es nuestro deber y el de todos los dirigentes trabajar por el otro y junto al otro.

Nuestro objetivo es crear trabajo y condiciones más dignas para generar crecimiento económico sostenido con inclusión que permita la reducción de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de los santacruceños.

Quiero realizar una mirada sobre el Desarrollo Productivo, Económico, social de nuestra provincia dado que el eje de nuestra gestión es en definitiva el Desarrollo Humano de los y las santacruceñas en línea con los objetivos del desarrollo sostenible.

Apostamos, como decía anteriormente, a las energías renovables, la eólica ocupa un lugar fundamental. Así avanzaremos en proyectos de “energías limpias” como lo es el hidrógeno verde, ya en desarrollo en Pico Truncado.

Las represas sobre el Rio Santa Cruz son una realidad tangible. Seguimos, además, investigando las posibilidades mareomotrices y de la energía solar como potencialidades del presente y del futuro.

Es bueno recordar que Santa Cruz aportó la quinta parte de la energía eólica del país en el 2021. También desarrollamos nuestros recursos fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas natural, como herramienta potencial para el crecimiento de nuestras comunidades y el empleo formal.

Según proyecciones de Nación, el primer semestre de este año, se estarán haciendo las primeras pruebas de generación eléctrica con CAMMESA de uno de los motores de la Usina eléctrica, proyecto que fuera paralizado durante la administración del ex presidente Macri, con el consecuente deterioro de todos sus equipos. Estaremos con el tiempo aportando al interconectado nacional desde nuestra emblemática Cuenca Carbonífera, seguimos investigando en energía eléctrica a través de fuentes renovables, hidroeléctricas y mareomotrices, para lo cual instalamos 5 estaciones hidrométricas en los ríos Tarde, Fitz Roy, Chico, Fénix Grande y Los Antiguos y tres estaciones de mareas en Puerto Deseado, San Julián y Punta Loyola.

Hoy en el mundo y en nuestro país el cambio climático se hace sentir con fuerza. El descenso del caudal de los ríos y lagos disminuye la potencia de sus cauces. Estas bajas de sus niveles históricos impiden sistemáticamente que el agua que alimenta las redes domiciliarias resulte suficiente para dar respuesta a la demanda.

En zona norte el Lago Munster es un ejemplo de ello. Al perderse la captación del agua, Caleta Olivia ve afectado su abastecimiento. Por lo cual resultó necesario mejorar la captación del agua al igual que en Puerto Deseado.

En ambas ciudades existe una planta de ósmosis inversa para la desalinización del agua de mar, que en realidad son las dos únicas en el país.

En la gestión de la presidenta Cristina Fernández, se iniciaron, como todos saben, estas dos importantes obras, las que fueron literalmente paradas en el gobierno de Macri, pero aun así, logramos, como ya informara el año pasado, que se finalicen con fondos provinciales durante mi gestión. Estas plantas ofrecen el mejor nivel de filtración y comprenden un proceso efectivo para la eliminación de contaminantes. La solución de fondo la sabemos, está en el proyecto Lago Buenos Aires, pero su inversión supera ampliamente las posibilidades provinciales y aun las nacionales. Sin embargo, seguimos trabajando con el ENOHSA para que este proyecto se haga realidad con alguna otra fuente de financiamiento.

En los informes semestrales de jefatura de gabinete también informamos sobre las múltiples licitaciones para las obras de los acueductos y las redes de agua en distintos pueblos de la provincia, algunos de ellos ya en ejecución, otros en licitación, a través de la provincia con fondos del ENOHSA y que alcanzan una inversión nacional de más de 3.800 millones de pesos. Presentamos el proyecto del nuevo acueducto para Río Gallegos y hemos trabajado durante los últimos 18 meses en la obtención del financiamiento de la obra, por un monto de U$D 55.000.000,00. La semana pasada ya nos confirmaron que el proyecto cuenta con la aprobación por parte del ente multilateral que financia la obra FONPLATA. Esto va a significar, cuando se concrete, mejor calidad de vida para la ciudad de Río Gallegos. Estamos ejecutando 39 obras del Plan Nacional “Argentina Hace” en 16 localidades de la provincia con una inversión de $ 774.353.789 pesos. Estas obras tienen que ver con servicios de redes de agua, saneamiento, pavimentación, iluminación y consolidación barrial. Además de nuevas redes de agua y también cambios de tuberías que. por su longevidad. se han deteriorado tal como sucede en Caleta Olivia y también acá en Río Gallegos.

Desde que se tiene registro del Fondo Unificado de las Cuentas Oficiales, el que todos conocemos como FUCO, la provincia tuvo recién la disponibilidad de fondos para devolver la Utilización del FUCO y dejarlo en cero al cierre del ejercicio 2021.

Además, mejoramos en la calificación de la provincia por la Calificadora de Riesgo, de negativa a estable. Luego de varios de años de esfuerzos, se logró mejorar esa calificación crediticia de la provincia de Santa Cruz, pasando de una perspectiva a largo plazo “negativa” a “estable”. Asimismo, pasamos de ser una jurisdicción de alto riesgo en años anteriores a mejorar cuatro escalones para pasar a ser una provincia con “alta capacidad de pago”.

Alejándonos ya de la fría calificación, es importante ahondar en las causas y los beneficios que esto podría tener. El principal motivo por el que se logra la mejoría se origina en la consolidación de una conducta fiscal seria, sostenida durante 5 años, habiendo logrado menores niveles de endeudamiento y una marcada mejoría en la autonomía fiscal, siendo hoy nuestra Santa Cruz una de las ocho provincias en el país con menor deuda flotante y dependencia económica respecto a fondos nacionales, acompañado de una fuerte mejoría en la liquidez.

Otro dato de interés es la conciliación de la deuda entre la Caja de Previsión Social y la Caja de Servicios Sociales. Cabe destacar, que al iniciar la Gestión el 10/12/2015 la Caja de Previsión Social adeudaba Aportes y Contribuciones de Pasivos correspondientes a Caja de Servicios Sociales desde Abril/2013 por $ 1.378.388.053,10. Un atraso de 33 meses. Poniendo en contexto financiero ese importe al día de hoy y el mensual de Aportes de CPS para CSS, si consideramos que hoy es de 325 millones mensuales, estaríamos en el orden de los $ 10.479 Millones. Pero no solo se pudo conciliar la deuda histórica que tenía la CPS con la CSS, sino el día 27/01/2022 se pudo terminar de abonar esa deuda histórica que tenía la CPS con la CSS.

Sino que la provincia aporto desde el tesoro provincial en el 2021 para el equilibrio de la CPS que nosotros lo consideramos una inversión social $ 8.532.985.995 a la Caja de Previsión Social.

Algunos pueden llamar a esto déficit, yo insisto que, para nosotros, nuestra caja es inversión social. El Estado provincial tiene que tener un aporte de presencia permanente.

También, durante el transcurso del año 2021, se adelantó paulatinamente la fecha de acreditación de los haberes activos, jubilaciones y pensiones. La provincia volvió al esquema de Pago de los días 24 para los Jubilados de la provincia, a partir del mes de noviembre, y al primer día hábil del mes para todos empleados activos, a partir del mes de noviembre.

Además, la provincia pudo ofrecer y pagar Paritarias por encima de la inflación del año 2021, generando aumentos genuinos de Salarios en términos reales.

Quiero hacer una reflexión sobre los bienes públicos, tales como las cajas provinciales que, además, de seguir fortaleciendo nuestra identidad y pertenencia, debemos profundizar la unidad y la cultura de la solidaridad, es decir, defender en esta unidad y en la diversidad aquellos valores que constituyen atributos diferenciales de nuestro propio Estado provincial de bienestar, la salud, la educación publica y gratuita, la acción social, la cualificación de empresas provinciales que prestan servicios públicos, con todos los déficits que tienen, la defensa irrenunciable de nuestra Caja de Previsión Social y las prestaciones integrales de la Caja de Servicios Sociales, que superan por su servicios a muchas prepagas, constituyen hoy bienes públicos que deben cuidarse pues aportan al ingreso de santacruceños y santacruceñas, porque estos bienes públicos suman bienestar. A esto yo llamo cultura de la responsabilidad y solidaridad y el cuidado de las cosas porque las supimos construir, mantenerlas, enriquecerlas, para lograr una vida mejor. Es hora de que valoremos lo nuestro.

Estamos todos y todas de acuerdo que para el desarrollo productivo, económico y social se necesita el fortalecimiento del Estado, ello implicó colocar una bisagra en la historia de Santa Cruz dado que su administración estaba aletargada, y aun sigue, con una legislación de mas de 60 años.

Logramos así, por parte de esta Honorable Cámara, la aprobación de una nueva Ley de Administración Financiera Nº 3755 en la Provincia. Se concretó para su implementación la primera capacitación a agentes profesionales de la Administración Pública Provincial, Posgrado de Especialización en Administración Gubernamental, el cual es dictado por la UBA y ASAP y que, actualmente, lo realizan 80 profesionales de toda la provincia, porque cambiar de una ley a otra no es tan simple. Se realizaron distintos talleres a los Servicios Administrativos Financieros, capacitando a más de 300 agentes con la UBA.

Paralelamente estamos implementando el Sistema de Administración de Recursos Humanos de AFIP (SARHA), a raíz de la necesidad de unificar la información de los legajos de personal y los sistemas de liquidación de haberes.

La ampliación ahora y en los próximos años de la conectividad para el tendido de la fibra óptica garantizará mayores y mejores sistemas de comunicación.

Por otro lado, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, a través del fideicomiso UNiRSE, continúa apoyando al sector PyME mediante el otorgamiento de un beneficio adicional consistente en un subsidio de la tasa de interés en las líneas de asistencia crediticia MiPyME, brindadas a través del Banco de Santa Cruz.

Empresas MIPyME alcanzadas: 202

Monto del capital prestado sujeto a subsidio: $ 360.000.000.

Se realizan, mensualmente, adelantos a los municipios previos a evaluación de la factibilidad de otorgamiento.

Asistencias realizadas: 75

Monto total adelantado y recuperado: $ 2.482.600.000

Tenemos en marcha un programa de FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PROVINCIAL a través de un proyecto de “Modernización de la relación fiscal con los Municipios de la Provincia de Santa Cruz”.

Se obtuvo la no objeción del organismo financiador, el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar el proyecto presentado desde el M.E.F.I. cuyo objetivo general es diseñar el Régimen de Responsabilidad Fiscal para la provincia de Santa Cruz y sus localidades, que establezca reglas generales de comportamiento fiscal.

Se presentó el PRESUPUESTO PLURIANUAL 2021-2023.

Vale aclarar que no existen registros, por lo menos en los últimos diez años, de esta presentación del comportamiento de los principales recursos provinciales.

Hablemos ahora del presupuesto 2021 que fue el siguiente:

Regalías de Petróleo: incremento del 103,76% respecto a 2020;

Regalías Mineras: incremento del 50,12% respecto a 2020;

Recursos Provinciales (Coparticipables a Municipios): incremento del 77,14% respecto a 2020.

La actividad económica se está recuperando. Si miramos el boletín nacional de febrero que monitorea la actividad económica de las 24 provincias del país, vemos por ejemplo que nuestra provincia es la única que no registró caída interanual en algunos indicadores como los patentamientos de autos. También con respecto a la venta de cemento. Las más acentuadas, entre el 26 % y 32 % menos, fueron Chubut, Rio Negro y Tucumán. Santa Cruz por el contrario creció el 3,5 %. Algo similar se dio en el aumento del consumo del cemento junto a Formosa y Chaco con respecto a otras provincias.

La minería, el petróleo y la pesca lideraron el aporte en nuestra recuperación económica. Cuando inicié mi gestión la minería ocupaba como actividad productiva el 5to. lugar, hoy es la primera exportadora.

Es interesante destacar que el presupuesto en exploración en el 2021 significo un 38 % más que en 2020 y el compre local, pese a lo que aun falta en la industria, se incrementó del 17 % al 26 %. No estoy conforme, hay que seguir trabajando sobre lo mismo.

Y voy a decirlo, aunque esta frase a algunos no les guste, “no es magia”, es trabajo y más trabajo, es seguridad jurídica para los que invierten y generación de empleo digno para los santacruceños y santacruceñas. Si no podemos potenciar aún más la actividad económica, es producto de la aparición del COVID.

En cuanto a los combustibles no convencionales, las perspectivas son muy buenas, tanto en la zona norte de la provincia como en la zona de Palermo Aike.

En el año 2021 como resultado del constante fomento a la exploración de nuestros recursos, se realizó la primera fractura en la Cuenca Austral, en la formación Palermo Aike y en busca de recursos no convencionales del tipo Shale, obteniendo resultados preliminares promisorios tanto en lo relativo al petróleo como al gas, lo que puede llegar a convertir esta primera fractura en un gran hito en la exploración en Santa Cruz, que permitirá ampliar el horizonte de reservas no convencionales. Durante el año 2022 se espera continuar con más fracturas no convencionales en distintos pozos.

Otro dato de interés es informarles que Energía Patagónica Santa Cruz (EPA), inicio la provisión de combustible y está en proceso la reparación de playa, instalación de tanques y surtidores en La Esperanza.

Me gustaría ahora referirme a los puertos Santacruceños y a las descargas pesqueras que mejoraron en un 35 % tal como lo demuestra un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; igual el desafío es darle más valor agregado en tierra y para ello estamos trabajando. Se exportaron 3.635 contenedores, donde predominan los productos de mar.

Se habla mucho de ese valor agregado a los productos santacruceños, no solamente para generar más empleo, sino precisamente darle valor, por ejemplo; a la pesca en tierra santacruceña, por ello es que creemos que, si queremos hacerlo con este recurso, es fundamental primero y no solo por la actividad pesquera, ponerle valor a nuestros puertos. Así es que ya reacondicionamos en gran parte el Puerto de Punta Quilla y últimamente adquirimos una nueva grúa para mejorar la operatividad en cargas y descargas.

Con fondos del BID se trabajará la reconstrucción del Muelle de Puerto Deseado (el sitio 3 y 4 de la unidad portuaria).

Además, se refaccionará los sitios 1 y 2 de este puerto que ya cumplió 95 años.

Estamos trabajando en la licitación de una plazoleta fiscal refrigerada con una capacidad de 300 contenedores y ya fue licitada con fondos provinciales la plazoleta de 600 contenedores para cargas generales y peligrosas.

Sin dudas, la terminal de Deseado crece por lo cual debe estar acompañado por puertos seguros, dado que su capacidad operativa en la actualidad es hasta 7 barcos los que deben ser aprovechados de manera simultánea. En el Puerto de Caleta Paula invertimos en un sistema de lucha contra incendios, balizamiento e iluminación y la reparación del edificio y los galpones.

Puedo decir que, desde el 10 de diciembre de 2015, fecha en que me hice cargo de la provincia, triplicamos los puestos de trabajo en la pesca y los puertos santacruceños, de manera directa e indirecta lo que dio mayor dinamismo a la actividad económica provincial. Cierto es que existe inflación como resultado del endeudamiento del país realizado por el ingeniero Macri, con el F.M.I.

En la última reunión que tuve con el presidente Alberto Fernández, le pedí como hago siempre, hacer más competitiva nuestra región y especialmente solicité la devolución de los reembolsos a los puertos patagónicos, porque no puede ser que a nuestros productores le salga más económico para la exportación enviar, por ejemplo, la carne desde Buenos Aires. Lo mismo también fue planteado en su reciente visita a la provincia al ministro Kulfas, dado que es necesaria una mirada diferente de la región patagónica para los que generan empleo y para los trabajadores con ventajas competitivas con respecto al resto del país, para lo cual se creó una mesa de trabajo con el Ministerio de Producción de la Nación para darnos en el corto plazo una respuesta a lo solicitado.

Por otro lado, estamos reforzando la estación de piscicultura de la Isla Pavón. Comenzamos con el proyecto para la puesta en valor con fines científicos y productivos. Carlos Liberman, subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, está dedicado a lo mismo y considera que es muy alto el potencial.

San Julián también se sumó a la actividad pesquera provincial y el procesamiento del alimento en tierra. Su desarrollo es incipiente, pero sin dudas va a fortalecer al sector.

Y qué decir del Turismo, sin dudas debemos contar con más inversiones, la pandemia retrasó estas posibilidades, pero no la voluntad de desarrollar el turismo. El programa Pre-Viaje I y II impulsó la llegada de 261.000 a la provincia implicando un movimiento aproximado de 8.800.000 de pesos.

Calafate y El Chaltén hoy son las zonas más consolidadas a nivel nacional e internacional y estamos orgullosos de ellos. El COVID frenó la actividad, pero hoy vuelve a fortalecerse gracias al empeño de los empresarios turísticos a los que acompañamos junto con los municipios en las medidas de nuestras posibilidades.

Sin embargo, y como siempre digo debemos aspirar a más, debemos trabajar para que nuestra provincia tenga más infraestructura y equipamientos para desarrollar otros destinos turísticos.

La ruta 39 está en proceso de pavimentación con el apoyo de Nación. Lago Posadas es el único pueblo hoy que no tiene interconexión segura con el entramado de las rutas nacionales y provinciales. Es necesario abrir al turismo la ruta escénica Nº 41. Próximamente por una donación, tendremos el primer planetario en nuestra provincia, con un centro de interpretación, descubrimiento y reconexión con el mundo natural. Estará localizado en Cueva de las Manos, calculándose su inauguración para el primer semestre de 2023. Esto fue por una donación de una científica argentina que hoy está viviendo fuera del país.

Y acá me permito una reflexión, todos saben que en Perito Moreno el desarrollo de la minería es cada vez más sólido, lo que no impide cuidar nuestros recursos naturales que hace que la zona del Parque Patagonia, tenga cada vez más desarrollo turístico.

Nuestro gobierno con los municipios del noroeste, estamos abocados a consolidar turísticamente la región, siempre cuidando el impacto ambiental. Senderos, campings, viviendas para guías, para ir consolidando estas áreas protegidas.

En este sentido y con apoyo del gobierno nacional y el BID les informo que fue aprobado el proyecto para la disposición final socio ambiental y técnicamente adecuada de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados en las localidades del noreste de la provincia de Santa Cruz.

Nuestra área de Ambiente cuida nuestra fauna silvestre, así el Macá Tobiano, la gallineta austral, el chinchillon anaranjado, el huemul, son resguardados por ser especies con problemas de conservación, junto a otras especies. Trabajamos en conjunto con las ONG Aves Argentinas y Ambiente Sur en la conservación de especies nativas. La Fundación Rewilding presentó el proyecto “Ecología, conservación y manejo activo de vertebrados grandes y medianos en el noroeste de Santa Cruz”. Este proyecto probablemente sea el más ambicioso de toda Latinoamérica en cuanto a la cantidad de información ecológica que producirá sobre la fauna silvestre de una región.

Estoy convencida que cuando el desarrollo es sostenible y cuidado, sin ser títeres del mercado, pueden convivir distintas áreas productivas. Cuidar el ambiente es nuestro objetivo, tener ciudades sostenibles es prioridad y hacer nuestra provincia sostenible es nuestra vocación. Buscamos la interacción y equilibrio entre la sociedad y el cuidado ambiental mediante prácticas de vida sustentables con modalidades de consumo y producción sostenibles.

Como dato de color es la primera vez que la provincia aplica multas por remediaciones y controles. Así se realizaron 1.561 inspecciones como también cierres temporarios de industrias y frigoríficos para adecuarlos a la seguridad ambiental.

Todo este trabajo, de cuidado y supervisión del medio ambiente, se ha ido haciendo a partir de la gestión del 2015 y profundizándose después.

Se sigue construyendo el interconectado El Pluma – Perito Moreno – Los Antiguos, con el apoyo del Fondo Unirse constituido, como ustedes saben, con el aporte de la Minería.

Recuerden que formaba parte del presupuesto nacional, nos lo sacaron y con fondos provinciales a través de UNIRSE, se está construyendo.

La línea de 132 kw. Pico Truncado – Caleta Olivia, fue también terminada con fondos provinciales, con YPF luz, el 25 de febrero pasado pusimos en marcha, junto al presidente de YPF, Pablo González, el Parque Eólico Cañadón León.

Esa línea ha permitido que la gente de Caleta Olivia tenga la potencia eléctrica necesaria para el desarrollo de actividades no solo de servicio domiciliario, sino también de producción.

Si no hubiésemos hecho la línea 132 con los fondos provinciales, estaría el Parque, pero no podría trasladarse la energía. Esos son los equilibrios, cuando se piensa en desarrollo, que hay que tener en cuenta.

Santa Cruz está entre las provincias donde más creció el empleo, según marcan los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Hablamos de puestos de trabajo formales, este logro está ligado fundamentalmente, en primer lugar, con la minería y los hidrocarburos. La economía provincial en lo que hace a la recaudación tributaria fue en ascenso desde que pusimos en marcha la ASIP, que también fue puesta durante nuestra gestión por una ley aprobada por esta Honorable Cámara, donde se puede ver reflejada la creciente actividad económica, otro punto también lo constituye la Zona Franca.

Poder hablar de crecimiento en época de pandemia especialmente en 2020 y 2021, es muy positivo, esta expansión relativa nos permite tener un presupuesto previsible, el que ya fuera aprobado por esta Honorable Cámara.

Sé que tenemos enormes desafíos y lograr el crecimiento con inclusión social con la inflación existente será el mayor de esos logros.

Hoy muchos hablan de pobreza, siempre y cuando no les toquen los bolsillos, es como si hubieran acostumbrado a naturalizar la injusticia social.

Hoy también, como expresaba, la pandemia profundizó las desigualdades y el rostro visible en todo el mundo son millones y millones de trabajadores que deambulan y todos sabemos que una provincia, o un país crecen cuando su gente tiene en sus manos ingresos, y empleo digno.

Lo que digo no es nuevo ni sorprendente, se necesita gente jugada, la mediocridad no ayuda a crecer.

Nuestro gobierno está empeñado en actuar como el reparador de las injusticias sociales y para ello nos hemos propuesto desde el 2015 movilizar en Santa Cruz todos juntos, la generación de oportunidades.

Santa Cruz debe asumirse como un todo. Creo en la solidaridad del conjunto. Sabemos que hay medios y redes especializadas en tergiversar, noticias en el hiper-individualismo, lo único que le interesa es la fragmentación social, hoy me enteré que ese objetivo de crear adicciones tóxicas a las malas noticias, tiene nombre y es doomscrolling. Fue fomentado en la pandemia para manejar desde distintos oportunismos políticos y mediáticos a la gente, en razón de que lo malo pareciera despertar mayor interés. Tenemos que poner atención especialmente en las redes que, así como prestan enormes beneficios, son usadas por estos vendedores de humo que quieren manipularnos con mentiras. Tenemos ejemplos varios, algunos politiqueros que prometían 6.000 empleos para las represas o los que te dicen “vos mereces más ingresos” y seguramente es así, pero no te dicen cómo y prometen lo imposible. Son los caraduras de siempre.

Busco en Santa Cruz igualdad de derechos, salud, educación, vivienda digna, trabajo decente, adecuada alimentación, acceso a los bienes y servicios científicos y tecnológicos que son una creación del hombre.

Sin embargo, creo que, si bien sorteamos la pandemia de los primeros 4 años del gobierno de Macri y estamos luchando con la pandemia del COVID 19, las mismas no nos han permitido avanzar en la medida que queríamos. Debimos pilotear la crisis para que nuestra gente sufra menos, recuperando de a poco lo más importante de nuestro tejido social. Por eso es tan importante el desarrollo social de nuestros pueblos.

Lo decía al inicio de estas palabras, la identidad y cultura Santacruceña es la impulsora del sentido de pertenencia que lleva a querer que nuestra provincia nos abrigue con derechos colectivos.

Pensar en un Estado presente al servicio del pueblo implica no sólo poder tomar decisiones, sino desarrollar oportunidades en busca del bien común.

También implica a veces tomar decisiones antipáticas, y en otras tantas ocasiones, a contramano de actores que buscan especular con costos políticos por encima de cuestiones tan sensibles como el derecho a la salud.

No hay lugar a las especulaciones cuando actuamos en defensa de la vida. Sobre una mirada de escucha activa y permeabilidad territorial, hemos implementado los testeos a personas asintomáticas en su momento, y el sostenimiento del ingreso seguro a la Provincia. Sorteamos resistencias locales y transprovinciales. La realidad con el paso del tiempo reconoció estas medidas, y pudimos demostrar que la defensa del bien común se encuentra por encima de especulaciones politiqueras.

Los otros días un compañero me decía “Alicia, yo se que en la pandemia tomaron medidas que evitaron muchas muertes, pero eso políticamente no sirvió porque no se entiende, no es noticia”.

También me decía “hay que negociar” y la verdad es que yo creo ampliamente en el dialogo, pero con el virus no sé negociar. Creo que en el mundo nadie pudo, pero si alguno sabe que me de un aporte concreto, hasta el día de hoy sé que con prevención, cuidados y vacunación le podemos hacer frente, lo contrario es negligencia, como algunos presidentes en Latinoamérica, como Bolsonaro y Trump en su momento.

En Santa Cruz en la primera y segunda ola de la pandemia evitamos según estadísticas con respecto al índice de letalidad nacional, posiblemente que mueran 500 personas y en la tercera ola 200 personas.

Ustedes se preguntarán si estos datos hacen menos dolorosos las más de 1000 pérdidas de santacruceños y santacruceñas. Yo les respondo con un profundo sentir: por supuesto que no. Pero haber disminuido la mortalidad nos trae pruebas suficientes para reflexionar con ustedes que cada una de las medidas, por más antipáticas que sean, tuvieron y tienen como eje principal y profundo, el cuidado de cada habitante de nuestra provincia.

Yo creo, y tengo la fuerte convicción de que el bien común se sostiene con firmeza, y con honestidad en la toma decisiones y el amor como principal motor.

La viruela, el sarampión, por nombrar algunas enfermedades, tuvieron un solo antídoto: la vacunación, hay que seguir trabajando en lo mismo. Es cierto que el mundo, el país y la provincia se apagaron económicamente pero acá posiblemente se evitó que muchos santacruceños y santacruceñas pierdan la vida. Entonces reflexioné, quizás no se entienda, quizás se critiquen algunas medidas sanitarias y no tenga adhesiones, pero yo creo que la vida vale, que gracias a un equipo de salud que se jugó con todo y al que le voy a estar eternamente agradecida, a voluntarios y voluntarias que solidariamente hacían tareas de detección y promoción, pudimos, y seguimos, enfrentar esta pandemia, que provocó en el mundo una crisis sanitaria y económica.

Tomamos decisiones antipáticas, puede ser, pero a mí no me van a encontrar ni en el talcualismo ni mirando para el costado o tener un voto más. Voy a elegir siempre defender la vida, la salud pública es inversión social. Estoy segura que en eso estamos todos convencidos que así debe ser

Seguimos trabajando en una Educación popular, pública e inclusiva, buscamos la soberanía educativa con el eje en el desarrollo humano de los creamos 6 escuelas técnicas más.

Otro dato de interés interanual, no dado por nosotros, es que pese a todo hemos reducido la deserción escolar que en el 2017 era del 14, 7 % bajando hoy al 6 %. Obviamente que no estamos conformes y seguiremos trabajando por bajarla, mas después de todo lo sufrido después de la pandemia.

Por otro lado, no es posible concebir la justicia social ni los derechos humanos, sin igualdad de géneros. Es una decisión que día a día se visibiliza aún más, no solo en la legislación, sino por el desarrollo de programas que así lo contemplan. Por el solo hecho de ser personas tenemos libertad y como sujetos esa es nuestra afirmación, pero entendiendo que nuestros derechos no afecten al de otros colectivos. Esos derechos son la síntesis de la democracia.

Un ejemplo público es el Parque Industrial Provincial que ahora se esta desarrollando y que ahora está instalándose la antena satelital y otro ejemplo es el CENMPA, a quienes agradezco todo el trabajo que están haciendo.

La investigación ocupa para nosotros un lugar fundamental. A partir de la Ley 3.737, aprobada en el mes de marzo de 2021, se creó el Instituto Provincial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Desde esta creación se ha logrado:

1.- Firma de los primeros Convenios Marcos de la Provincia con Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología; Concejo Nacional de Investigaciones Científicos y Técnicas y Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación

2.- Obtención de financiamiento para la construcción y desarrollo del Polo Científico Tecnológico de Rio Gallegos, Polo CITEC, por 350 millones de pesos, a través del Programa CITES-BID, (Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos). A partir de este programa se instituye el grupo fundacional del Polo CITEC, con la participación de la Provincia, la UTN, LA UNPA, CNEA, YCRT y el INTI.

3.- Acceso a 300 millones de pesos para la finalización de la Planta Experimental de Hidrógeno Verde de Pico truncado, lo que permitirá cerrar una etapa poniendo definitivamente en marcha dicha Planta.

4.- Creación de un Fondo junto con la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación por 400 millones de pesos, el Fondo más grande que la Agencia haya creado hasta hoy para una provincia.

Por otro lado, la acción de gobernar no debe tomarse como una actividad burocrática o simplemente administrativa “implica el compromiso de vivirla apasionadamente” tenemos que trabajar muy fuerte de manera participativa y comprometida, más allá de los partidos políticos, para alcanzar de esta manera la Santa Cruz que soñamos.

Por eso, nos encontramos a mi entender, frente a dos premisas fundamentales.

1) En primer lugar, debemos trabajar conjuntamente para deconstruir el imaginario hegemónico instituido desde la matriz productiva del extractivismo, ampliando y diversificando nuestra base productiva con la generación de valor agregado, permitiendo una mejor distribución de la renta y el acceso a derechos.

2) En segundo lugar pensar que el fortalecimiento de la democracia sólo es posible cuando la participación y organización popular, para esto hay que trabajar en el territorio con mesas de participación comunitaria, es lo que estamos trabajando para encarar estos dos años.

Por ello es necesario seguir con la reflexión y acción de una ética inter y transgeneracional comprometida con los deseos de deseos de transformar sentidos y acciones.

Generar trabajo, realización y disfrute como actividad que aporta riqueza a las sociedades, en igualdad en condiciones de acceso a derechos y autonomía de las personas y los pueblos.

Cada generación afronta las problemáticas y luchas de su tiempo, retomando los logros alcanzados por las anteriores, superando errores y limitaciones, pero siempre para adelante.

Cada generación sabe que la vitalidad de su pueblo y el planeta demanda el trabajo y desafío de transmitir los valores que la preserven recreándose y, para ello, el deber de construir de modo intergeneracional. Sin falsos dilemas ni absolutizaciones. Ni la sabiduría es patrimonio absoluto de la vejez ni la vitalidad y rebeldía son atributo exclusivo de la juventud.

Desconocer nuestra historia, la experiencia de otras generaciones, desarraigarse de nuestra alma colectiva facilita la colonización cultural en beneficio de los más poderosos, dejándonos sin otro destino que el sometimiento a criterios antropológicos reduccionistas y a modelos económicos basados en el consumo, la explotación y el descarte.

Porque no se trata de hacer mejor lo que se venía realizando sino de dar saltos cualitativos de reglas interpersonales más justas para todos y todas.

Incorporarnos al mundo global no puede ser una aspiración exclusivamente de carácter económico y financiero, sino que debe considerar una ética internacional de respeto a los pueblos sus determinaciones y culturas, sin dobles estándares que favorecen a los poderosos, vulnerando a los más débiles.

Si existe un modo de justo de homenajear a nuestros héroes y heroínas de Malvinas, desde Santa Cruz decimos que es afirmando la Soberanía integral, cultural, económica, política. Es confrontar con el proyecto colonizador que pretende negar nuestra existencia como Nación, como pueblo y desde narrativas estigmatizantes e ideas importadas convencernos, venciendo nuestro espíritu colectivo como sujetos de derechos nuestro devenir histórico.

Los 40 años de Malvinas nos encuentran no solo con ese proyecto colonizador aun en marcha, sino también con un mundo que transita intensas transformaciones con múltiples formas de violencia, como el crecimiento continuo de la desigualdad, el tratamiento destructivo de nuestro ambiente y los seres que la habitan, la violación de los derechos humanos, la militarización de los territorios, desplazamiento de personas expulsadas de sus lugares y el impacto de una pandemia en el tejido social.

En ese sentido es que debemos hacer las reflexiones, mirando al mundo sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Es crucial que no perdamos de vista que son los seres humanos, en cualquier tiempo que sea, no solo desde sus mentes, sino también desde sus corazones fraternos, que han de conducir los destinos de esta provincia. No existe tecnología que pueda emularnos en la capacidad crítica y de creación.

Confiar en nuestras ideas, nuestros sueños, diseñar modos de alcanzarlos en conjunto, convencidos y convencidas de que los pueblos merecen vivir en dignidad y felicidad.

Tuvimos un presidente santacruceño que nos decía que debíamos desterrar por completo la premisa de ser “fuertes con los débiles y débiles con los poderosos”. Por el contrario, debíamos apoyar con fuerza y convocar al poder real a trabajar en conjunto por una nueva Patria/Matria desde nuestros rasgos propios de la idiosincrasia santacruceña: la independencia, rebeldía, la disrupción, el trabajo conjunto y sobre todo la resiliencia.

El neoliberalismo como filosofía hegemónica, debe ser finalmente desterrado y los proyectos nacionales y populares son quienes deben continuar el camino de la batalla cultural.

Ante el escenario actual nos insta a mejorar la Cadena de Valor Pública.

Queremos también poder consolidar la Santa Cruz sostenible, como digo siempre, como tierra de oportunidades, en sus valores propios, para ello debemos seguir caminando el sendero hacia la madurez política y el diálogo como herramienta de construcción.

La generación del pensamiento crítico es una herramienta que debemos fortalecer. No así la tendencia a la crítica por la crítica misma, por la oposición o el negacionismo que cree que todo se soluciona con promesas y asistencialismo, las que creo yo, ya no tienen lugar para crecer en Santa Cruz. No es tiempo de mezquindades, mintiendo como hacen algunos. Cómo se nota que no les toca gobernar. No se tienen que poner nerviosos como decía Néstor. No queremos demagogia, queremos dirigentes que se la jueguen por esta querida Santa Cruz, Tierra de Oportunidades. Depende de todos y todas hacerla realidad por eso interpelo a la clase dirigente Santacruceña como lo hago permanentemente con nuestro gobierno cumpliendo con los compromisos asumidos: Defensa irrestricta de la Caja de Previsión Social, jerarquización del Estado, defensa del poder adquisitivo de los trabajadores con la convocatoria permanente a paritarias, como lo hemos hecho durante estos 6 años, buscando siempre el equilibrio financiero y el desarrollo socio productivo.

Necesitamos dejar de lado aquellas actitudes que no contribuyen más que a hacer análisis personales y pongamos el eje en la construcción colectiva.

Como verán los desafíos son apasionantes. Mi mandato es y ha sido siempre hacer las cosas que le convienen a la provincia evitando la especulación partidaria.

Por eso, desde cada lugar que ocupemos, sea en la comunidad, o en los tres poderes del Estado, el sector empresarial, o de la Economía Social y Solidaria, tenemos que tener la capacidad cada uno de nosotros y nosotras de ser promotores de oportunidades.

Garantizar el acceso a políticas integrales con equidad territorial y un enfoque estrictamente participativo. Necesitamos seguir trabajando para construir generaciones comprometidas, protagonistas del presente y futuro de la provincia.

Además de continuar con las líneas ya trazadas en lo que hace al desarrollo económico, productivo y social, reforzaremos las siguientes líneas de acción.

Potenciaremos la atención primaria, cultural y sociosanitaria con mirada territorial. El fortalecimiento de esta atención es una estrategia que tendrá un nuevo enfoque y estará direccionado en un modelo de integración para la atención y organización comunitaria con la impronta del trabajo articulado territorialmente. Es un cambio en la manera de trabajar en el territorio, la pandemia nos ha demostrado las debilidades y tenemos que dar respuestas diferentes y organización en todo lo que hace no solamente a la parte de salud sino con todo lo que tiene que ver con lo cultura, social y la vida misma.

Este año de pandemia estuvimos preparando a funcionarios y empleados con la Universidad de Avellaneda en una diplomatura, que involucran a más de 100 empleados y funcionarios que van a hacer este trabajo, que trabajaremos con los distintos actores, son futuros articuladores institucionales que más allá de su actividad especifica, van a realizar este trabajo.

Con ellos y nuestras comunidades generaremos acciones que garanticen la accesibilidad del Estado a la comunidad, en cada puerta y en cada barrio, generando un cambio paradigmático una bisagra en el trabajo territorial.

Así trabajaremos para transformar la atención inversa, la atención empobrecedora, la atención fragmentada, y la atención peligrosa, generando lazos articuladores en el territorio.

Presentaremos un proyecto de ley desde el capital ambiental, donde se integran las nuevas tecnologías para el desarrollo social y económico desde el ambiente, hoy uno de los capitales más importantes.

Los activos digitales forman parte de nuestro patrimonio organizacional y generan valor como es el ambiente pues para nosotros su cuidado nos coloca como provincia en este mundo con un posicionamiento diferente y a las empresas también.

Pondremos la economía del conocimiento como la trazabilidad de estos activos digitales para la preservación del ambiente, en la conservación de los recursos naturales y protección de la diversidad.

Fortalecimiento de alianzas estratégicas en el ejercicio de la responsabilidad social, el complejo contexto actual exige el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, sectores público/privado, académico y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda soluciones a largo plazo, para ello se necesitan alianzas sólidas, inclusivas e integradas a todos los niveles que implican la creación de agendas comunes, así como también la combinación de recursos, de riesgos y de beneficios.

En este mundo caracterizado por la globalidad y la interconexión este eje incluye alianzas de cooperación regional e internacional. Lo mismo ya se viene haciendo, pero hay que profundizarlo y permitió la incorporación de equipamiento e insumos a diferentes programas.

Regularización de las deudas con la CPS y la CSS, la provincia destinará 2.500 millones de pesos para que los municipios y comisiones de fomento regularicen sus deudas con la seguridad social este aporte será no reintegrable.

Permitirá que tanto los municipios como comisiones de fomento cancelen sus obligaciones contraídas en periodos anteriores y puedan empezar a pagar vencimientos en tiempo y forma.

Crearemos una línea de financiamiento por 1.500 millones de pesos para la mejora de la traza vial de los municipios mediante el otorgamiento de créditos accesibles los cuales serán otorgados en condiciones similares al as que el gobierno nacional mantiene con las provincias.

Como todos ustedes saben se están llevando a cabo reuniones paritarias durante el 2021 hemos logrado acuerdos por encima de inflación que han beneficiado a activos y pasivos, quiero aprovechar para reconocer el arduo trabajo de los distintos gremios de la provincia, que con coincidencias y con disidencias venimos trabajando responsablemente.

Ahora se están definiendo acuerdos salariales, pero en razón de la creciente inflación que toca la canasta familiar, he decidido hacer un adelanto a cuenta de lo que se resuelva en paritarias del 15 % a partir del mes de febrero.

Por eso, en este preciso acto, instruyo al equipo económico a que en los próximos días liquiden este anticipo.

Por ultimo entiendo que la pandemia nos ha ayudado a desnudar todas las fallas del sistema capitalista ya existente, diseñado no precisamente para cuidar al planeta, mucho menos al ser humano, no estábamos listos, pero la resiliencia de la raza humana se probó nuevamente demostrando que somos capaces de dar grandes pasos en poco tiempo, esta es la oportunidad de fortalecer los cambios que llegaron para mejorar nuestras vidas; la digitalización de los servicios, los nuevos avances en salud, la descentralización de la educación, la promoción social, la igualdad de oportunidades en género y diversidad la información y las finanzas y el renovado espíritu para el desarrollo sustentable

Me gustaría que en las próximas décadas cuando se hable de Santa Cruz, de su gente, de la mujer, del hombre, niños y niñas, jóvenes, sean trabajadores y trabajadores de la minería, producción frutihortícola o la ganadería, hidrocarburos, turismo, pesca, construcción, administración pública , el comercio, la industria y otras actividades que contribuyan al crecimiento hayamos consolidado culturalmente esa identidad de unidad de la diversidad con solidaridad, ellos nos colocará en la vanguardia aportando al crecimiento con sustentabilidad interna. Santa Cruz es, siempre digo, energía para crecer, Santa Cruz es tiempo y tierra de oportunidades. Muchas gracias.