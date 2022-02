CLAUDIO VIDAL, TRABAJA CON MOYANO POR LA NORMALIZACIÓN DE LA CGT EN SANTA CRUZ

Estamos trabajando junto a Pablo Moyano en la normalización de la CGT en Santa Cruz. Debemos dejar de lado cualquier diferencia personal o sectarismo y buscar la unidad del movimiento obrero organizado en cada región del país para defender con mayor fuerza los intereses y derechos de los trabajadores.Tenemos que propiciar y potenciar la voz de los trabajadores.

Para eso la representación gremial es fundamental y la unidad de los gremios algo esencial en estos tiempos difíciles que vivimos. Existen en la provincia y en el país demasiadas necesidades e injusticias que deben ser resueltas de manera urgente. No podemos esperar, ni tomar posiciones unilaterales que sólo fragmentan y nos debilitan.Es importante que los gobernantes entiendan que la inflación y la falta de inversión no la pueden pagar los trabajadores en los surtidores de nafta, en las góndolas, en los productos básicos que necesitan para vivir, con impuestos y tarifas altísimas que sólo frenan la producción y desmejoran la calidad de vida de la gente. Está claro que el costo de los errores y de las malas políticas no debe recaer en el trabajador y en sus familias. La CGT y los espacios políticos deben escuchar, fomentar la participación y defender la unidad y la búsqueda de consensos. Los trabajadores enfrentan diariamente demasiados problemas: los dirigentes y empresarios deben escucharlos y atender sus reclamos. No se puede perder tanto tiempo en dar respuesta. Tampoco la CGT o algunos dirigentes sentados en la soledad de Azopardo 802 deberían lanzar un plan de lucha o tomar posición sobre temas centrales de espalda a las regionales.

El interior tiene mucho que aportar y decir, es tiempo de que eso ocurra. Estamos intentando unificar los criterios de todos los sectores del mundo del trabajo, de esa manera podremos tomar acciones que permitan frenar los ajustes y los ataques a los derechos laborales. Tenemos un rol irrenunciable con cada trabajador y no vamos a permitir que las malas decisiones y acciones políticas y empresariales nos lleven al desempleo, a la pérdida de poder adquisitivo o a la pobreza.

FUENTE: ZN NOTICIAS