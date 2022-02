UTN FRSC Presencialidad Cuidada y presupuesto : las claves del inicio del ciclo 2022

Hacia fines de la semana pasada se reunió el plenario de Decanos y autoridades de la UTN de más de 30 facultades de todo el país. La primera reunión ordinaria tuvo como eje el inicio del ciclo, la presencialidad cuidada y el presupuesto universitario.

La Facultad Regional Santa Cruz estuvo representada por Sebastián Puig que se expresó sobre ambos temas evaluando que la presencialidad cuidada “busca proteger todos los derechos. Esta facultad tiene altísimos porcentajes de vacunación entre los docentes y los no docentes. 100 % en No Docentes y un 98% en Docentes. Esto nos permite estar tranquilos a la hora de trabajar en un ámbito cuidado para todos”.

Vacunación en UTN junto a SALUD

Aclaró además que “la autoridad sanitaria provincial sigue avanzando con las campañas de vacunación, y entendemos que es el camino correcto.

Pronto vamos a ser parte de las campañas para nuestros alumnos y nuestro barrio, porque creemos que estamos acercándonos a altos porcentajes de inmunización y es el modo de cuidar el aula y, a su vez, quienes decidan acceder a la educación de manera virtual, también pueden realizarlo”, explicó.

“Hemos avanzado en este tiempo de manera importante en tecnología y formas de acercarnos a la virtualidad, este ciclo lectivo lo permite, y si bien es de la mano de la pandemia, nos permite explorar nuevas formas de aprendizaje. Que siempre es mutuo, siempre es un proceso de ida y vuelta.

Este año además, continuamos todo el año con las inscripciones abiertas. La nueva normalidad, trae nuevas formas, nuevas dificultades y necesidades. es ahí donde la Universidad Pública debe estar atenta y presente.

Presupuesto prorrogado: no es una buena señal.

Ante la no aprobación del presupuesto nacional en las sesiones del 2021, la UTN debió prorrogar el presupuesto anterior más un aumento, “que no se condice con la realidad ni con las necesidades que tenemos en las regionales, debemos recordar que hay legisladores y legisladoras de Santa Cruz que votaron en contra de contar con la ley madre que nos permite proyectar y crecer como debemos, y necesitamos. No es menor no tener esta cuestión resuelta ya entrado el ciclo lectivo 2022. Desde las obras al funcionamiento, no es una buena señal, y hay responsables de ello” profundizó.