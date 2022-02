Pase sanitario y clases: “El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz toma medidas que confunden a la sociedad”

Así lo indicó la concejal Ethel Torres, de El Calafate, respecto al comunicado que emitió el Gobierno provincial señalando que los alumnos no vacunados no podrán ingresar a los establecimientos educativos. La edil indicó que a nivel nacional la Ministra de Salud había señalado que no se pediría pase sanitario.

Causó sorpresa en las últimas horas la decisión de las autoridades provinciales de Santa Cruz que , a través de un comunicado, dio a conocer que se pedirá el pase sanitario contra el COVID-19 a partir de los 4 años de edad para ingresar a los establecimientos educativos.

A esto se refirió la concejal de Encuentro Ciudadano de El calafate, Ethel Torres, quien indicó que hay falta de planificación por parte del Concejo Provincial de Educación (CPE)

“Me asombró el comunicado que recibieron los padres en las últimas horas, por parte de el CPE en el que los informa, que los alumnos no vacunados no podrán ingresar a las aulas”, señaló y agregó: “El dia domingo, 24 horas antes del reinicio de las actividades escolares, madres y padres recibieron una comunicación de la escuela pidiendo se informe el nivel de vacunación COVID de sus hijas e hijos”.

Sobre esto, manifestó que “nuevamente la provincia toma medidas que confunden a la sociedad, hace tres semanas la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzoti, aseguró que no se exigiría el pase sanitario en las escuelas”.

“Es desconcertante a veces, y casi ya una costumbre, la evidente falta de evaluación a la hora de tomar decisiones tan importantes para la educación de nuestros hijos, por parte del CPE y el Gobierno de Santa Cruz”, expresó.