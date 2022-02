García: “Los niños y niñas son el principal objetivo para realizar la vacunación”

En el mensaje audiovisual que emite diariamente la Cartera Sanitaria Provincial, su titular Claudio García, expuso detalles de la situación epidemiológica actual, porcentajes de internación y el avance en el plan de vacunación actual como en tiempo escolar.

En el comienzo del mensaje audiovisual, García informó que en la última jornada se detectaron 27 casos nuevos en toda la provincia, acumulando un total de 3.227 casos hasta el momento, siendo las localidades de Río Gallegos; El Calafate, Río Turbio, Caleta Olivia y El Chaltén, las que presentan mayor cantidad de casos.

Ocupación de Camas

En lo que respecta a camas UTI en nuestra provincia, comentó que se tiene una ocupación actual del 44 % y en camas generales en un 34 %. “Esto significa que actualmente que 39 personas COVID positiva se encuentran internadas en las áreas críticas, es decir, en las unidades de terapia intensiva de nuestros hospitales y 10 personas se encuentran positivas para COVID internadas dentro de sala de internación general”, aclaró.

Vacunación en la Provincia

Por otra parte, hizo mención al avance del plan de vacunación en la provincia de Santa Cruz, donde el 84,4 % de la población está vacunada con al menos una primera dosis, el 74,6 % de la población vacunable tienen el esquema completo de vacunación. Con los más chicos, principalmente entre los 3 a 11 años que prontamente darán inicio al ciclo lectivo, son el principal objetivo para realizar la vacunación.

Al respecto, García explicó que los adolescentes tienen la posibilidad de vacunarse y se está pretendiendo tener un alto índice de personas vacunadas en este grupo etario antes del ciclo lectivo, para que se disminuya el riesgo de padecer la enfermedad o de contagio alguno.

“Nosotros sabemos y venimos viendo que, en el país, las internaciones y las situaciones críticas se dan principalmente en personas que no están vacunadas y también vemos el incremento de internación en niños que no se han vacunado. Es por eso que, no tener la inmunidad generada de la vacuna es uno de los principales factores que tenemos como lucha contra la pandemia”, manifestó.

Asimismo, el funcionario indicó que “durante el mes de febrero, seguimos en el proceso de descentralización, es por ello que no solo se está vacunando contra el COVID-19 en los hospitales y en los centros de salud, sino que también lo incorporamos a los establecimientos educativos como efectores de salud de vacunación, no solo por vacunar en contra del virus, sino que también aprovechar la oportunidad de los niños que se acercan al sistema de salud con sus padres”.

Recomendaciones

Por último, recomendó continuar con el cumplimento de todos los protocolos sanitarios, el cuidado para evitar contagios porque la pandemia sigue teniendo presencia activa en la Argentina y sigue teniendo una gran preponderancia en nuestra provincia. “Insistimos con la aireación de los espacios, con la utilización correcta del tapabocas, con el lavado frecuente, de las manos, con la utilización del alcohol en gel y todos los mecanismos que sirven para cuidar a la población”, concluyó.