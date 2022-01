Cámara de Comercio a favor de nuevas medidas para atenuar el impacto de la pandemia

La Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), apoya la decisión de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), de acompañar la recomendación del Consejo Federal de Salud (COFESA) por la cual ya no será necesario el aislamiento de quienes fueran contacto estrecho y tuvieran dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, más un refuerzo.

Desde la CCIARG se planteó la preocupación por el incremento en los índices de ausentismo en el comercio y la producción de la provincia, y el rol de las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) en este contexto de aumento sostenido de contagios.

“En medio de un incremento acelerado de casos, que provocan un importante ausentismo en el sector productivo y comercial de todo el país, y del cual la ciudad de Río Gallegos no es la excepción, y que los trabajadores no cuentan con la cobertura por parte de las ART, consideramos como se indicó desde la CAME que la flexibilización de medidas habilita nuevos protocolos de cuidado que podrán ser adaptados en las distintas jurisdicciones de acuerdo a la situación epidemiológica local”, sostuvo el presidente de la CCIARG, Jonathan Van Thienen.

En este sentido, confió que el avance de la campaña de vacunación, la capacidad de testeo y evaluación del riesgo de exposición de cada actividad, permitirán atenuar la situación de récord de contagios por la variante Ómicron de Covid-19.

Reiteró la preocupación por la negativa de las ART de prestar cobertura por Covid-19 a las trabajadoras y trabajadores del sector comercial y productivo por encontrarse fuera de la cobertura excepcional de emergencia.

“Los comerciantes y los titulares de las pequeñas y medianas empresas (pymes) quedamos muy indefensos y estamos muy preocupados ya que las ART no reconocen el Covid dentro de sus coberturas; en el marco de la pandemia”, agregó Van Thienen.

Por otro lado, el titular de la CCIARG, opinó que sería oportuno comenzar a debatir el pase sanitario como lo aplica la provincia de Buenos Aires en forma obligatoria para los mayores de edad, que quieran acceder a distintas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”, y realizar trámites en forma presencial, como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus.

Además, agregó que desde la CCIARG se va a continuar promoviendo la vacunación, y la continuidad a las medidas de cuidado que reduzcan el riesgo de contagio para mitigar el impacto sanitario de la pandemia en la actividad de los comercios y las pymes.