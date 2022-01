Chute: “El Paso Fronterizo de Monte Aymond se encuentra cerrado por cuestiones sanitarias”

El delegado en Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, Gonzalo Chute se refirió a los motivos del cierre del Paso Fronterizo de Monte Aymond por estas horas, y aclaró que si bien se precisó que esto obedece a una resolución por parte del Gobierno de Chile debido a un brote de COVID – 19, se espera una pronta solución, no sólo para garantizar el acceso a ambos países, sino para no dejar desabastecida a Tierra del Fuego. Para tal fin, están realizando distintas gestiones, Migraciones, Cancillería y el Gobierno Provincial. Solicitó a los vecinos y vecinas, recabar toda la información necesaria ante de emprender el viaje.

En primera instancia, el Delegado en Santa Cruz de la Dirección Nacional de Migraciones, aclaró que el Paso Fronterizo de Monte Aymond se encuentra cerrado por cuestiones sanitarias y no por medidas de fuerza del personal de Aduana de Chile. Asimismo indicó que preocupa el cierre del tránsito hacia la Isla de Tierra del Fuego. “Lo que estas sucediendo en estos momentos no es una medida de fuerza, sino que Chile había empezado a hacer testeos de antígenos para ingresar a Tierra del Fuego, algo que en principio nos surgía del protocolo acordado por parte del país trasandino. Eso se continuó haciendo hasta que, aparentemente por un brote de COVID-19 entre el personal sanitario que hacía los testeos, no se pudo garantizar y por ese motivo está cerrado el tránsito hacia Tierra del Fuego por no haber control sanitario del lado chileno, tanto para particulares como transporte de carga y de pasajeros”, explicó.

En ese sentido, el funcionario comentó que este inconveniente se debería solucionar de inmediato, ya que es una cuestión que toma Chile para el tránsito hacia su país. “Estas son cuestiones que nos exceden, pero estamos en constante comunicación esperando que se solucione de manera inmediata porque no podemos dejar desconectado a Tierra del Fuego con el continente por medio de la vía terrestre o sea con el corredor de Integración Austral”, manifestó. A la vez, señaló que se espera la llegada del relevo según informó el Coordinador del Paso de Chile. Hoy no se pudo cruzar a Tierra del Fuego. “El día de mañana esto tendría que estar regularizado”, recalcó.

Por otra parte, indicó que se está gestionando desde Migraciones, Cancillería y también desde el Gobierno Provincial para que se encuentre una resolución rápida a esta situación.

“Esperamos una resolución rápida, entendiendo las medidas que se toman desde el Gobierno de Chile”, finalizó.