“Chaco” Segovia expresó su “admiración” por la gestión de Claudio Vidal

Claudio Vidal, Secretario General del Sindicato Petrolero, se reunió en las últimas horas con Héctor “Chaco” Segovia, quien desarrolló durante muchos años dicha función, para intercambiar opiniones respecto a los avances logrados en los últimos años en la organización, el presente y el futuro de esta entidad sindical.

“El gremio creció mucho, cambió mucho para bien” señaló Segovia. “Felicito a Claudio Vidal y su equipo de trabajo por las obras, los beneficios con que cuentan hoy los afiliados” añadió.



“La energía y ganas que le pone Claudio al Sindicato es notorio. Por eso se logran tantas cosas positivas para el trabajador petrolero. Sedes, campings, proveedurías, farmacias, convenio colectivo de trabajo, paritarias, es mucho lo que hace Claudio en beneficio de los trabajadores”, expresó el ex secretario general.

“Claudio Vidal es el presente y el futuro del gremio. Cuando asumió trajo esperanza a los petroleros y no falló. La institución va a seguir creciendo. Durante la reunión que llevamos adelante me comentó todo lo que está por venir, que es mucho y muy bueno” complementó Segovia.