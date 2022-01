19 Millones de pesos en obras para la Facultad Regional Santa Cruz

Sebastian Puig habló de las obras complementarias aprobadas para la FRSC días atrás por el Ministro Perzcyk para las Universidades Nacionales, se refirió al presupuesto nacional que no fue aprobado y a las inscripciones abiertas en enero para la UTN en Santa Cruz.

Obras para las Universidades

El Ministerio de Educación de la Nación aprobó 189 obras para financiar mejoras y readecuaciones de la infraestructura existente de 54 universidades, por un monto total de más de 2.500 millones de pesos. En este marco, la UTN FRSC presentó un proyecto para la mejora de cercado perimetral, reconstrucción de veredas perimetrales y rampas en esquinas, recambio de luminarias en sectores de aulas y oficinas administrativas, colocación solado acceso principal y rampas de accesibilidad, acondicionamiento y tratamiento de aire.

En este marco el Decano Puig, expresó que estas obras “como mencionó el ministro Perczyck, tienen una finalidad concreta que es mejorar las condiciones de infraestructura, pero también tienen una potencialidad virtuosa asociada a la recuperación económica. Ese es el impulso reactivador que la argentina necesita y el restablecimiento del trabajo fortalece la universidad, para el caso de nuestra Facultad regional Santa Cruz son obras por un monto de $19.235.598,94.

Presupuesto

Por otro lado también se refirió al impacto que tiene la no aprobación del presupuesto nacional de manera directa para Santa Cruz.

“A pesar de ello no vamos a detenernos, nuestra facultad presentó una carrera que ya tiene más de 200 inscriptos para que haya graduados y graduadas que estén disponibles cuando el mercado y la región los necesiten, no cuando nos demos cuenta que hacen falta profesionales en energía. Acompañando las obras y el crecimiento de Santa Cruz” explicó.

Puig profundizó sobre algunos detalles del proyecto de ley del presupuesto que no fue aprobado diciendo “Este presupuesto que no se aprobó, no sólo tenía más de 4000 millones de pesos en materia educativa, y de ellos más de 3100 destinados al desarrollo de la educación superior, tenía obras de infraestructura que van desde mejoramiento aeroportuario hasta interconexión energética o el desarrollo del polo tecnológico para Santa Cruz.

La Universidad no es ajena, no se queda en las aulas, vamos a seguir trabajando para conseguir el presupuesto necesario para nuestra casa y para nuestra región, pero nunca desde 1983 la oposición fue tan irresponsable, y eso no puede pasar desapercibido. No tener presupuesto tiene impacto, no es cualquier ley”. reafirmó

Inscripciones abiertas en enero

Expresó además que las inscripciones se encuentran abiertas tanto para las ingenierías en energía, electromecánica e industrial, como para las tecnicaturas en higiene y seguridad en el trabajo, en administración y en operación y mantenimiento de redes eléctricas.

Para mayores informes “nuestras redes sociales están permanentemente comunicando las opciones, también en nuestro sitio web frsc.utn.edu.ar o escribir a comunicacion@frsc.utn.edu.ar”.