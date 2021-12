Concejal Torres dijo que el oficialismo de El Calafate “no tuvo empatía subiendo los impuestos municipales”

Así lo señaló, indicando que hay una contradicción de sus pares oficialistas cuestionando las subas de tasas a quienes prestan servicios en el Parque Nacional Los Glaciares, pero en la última sesión votaron el aumento de los impuestos municipales para 2022.

En los últimos días se conoció el incremento de montos a los prestadores de servicios turísticos en el Parque Nacional Los Glaciares así como otras noticias referentes al destino turístico principal de El Calafate.

Respecto a esto, la concejal Ethel Torres de Encuentro Ciudadano señaló que el 10 de noviembre solicitó información a la Intendenta del Parque Nacional Los Glaciares respecto a los servicios incluidos en el Convenio del Cobro de Acceso, tales como el que incluye ambulancia, mantenimiento de baños, traslado de turistas desde un estacionamiento a otro y el ascensor para personas con movilidad reducida, etc. “La respuesta no me llegó formalmente, pero celebro la publicación en los medios locales, la cual nos pone en conocimiento que todo esto se encuentra encaminado”, señaló.

Aumento de impuestos municipales por parte del oficialismo

“Por otro lado, en lo que refiere a las tarifas de la Resolución HD N°653/2021 de Parque Nacionales, en la que se establecen nuevos montos de prestadores de servicio turístico (agencias de viaje y guías en todas sus categorías y transportistas), considero que el aumento del casi el 100% – que entra en vigencia este 1° de enero- es excesivo en este momento, aunque es de destacar que hace dos años no se renuevan e incluso hubo exenciones y bonificaciones por la pandemia”.

Sobre esto indicó que los concejales y Diputado por el pueblo del Frente de Todos, peticionaron formalmente la no aplicación de esta nueva tarifaria, el pasado 23 de diciembre, aludiendo “empatía, comprensión y solidaridad para con los trabajadores independientes” citando la crisis económica que nos encontramos atravesando, agravada por la ausencia de beneficios que se otorgaron (REPRO), por la imprevisibilidad de la temporada turística.

Sin embargo Torres criticó está postura ya que señaló que es contradictoria. “Los Concejales oficialistas no tuvieron la misma ’empatía, comprensión y solidaridad’ al momento de acordar con el intendente, el incremento de la Unidad Fija, y de manera unilateral la aumentaron de $3.40 a $4.40 a partir del 16 de diciembre de este año, lo cual eleva los impuestos y demás contribuciones a toda la población, sin haber puesto en conocimiento a quienes afecta”, manifestó.

Sobre esto, especificó que cada vecino cuando pague sus impuestos inmobiliarios, patente, renovación de carnet o habilitación comercial en enero de 2022, pensará que va a pagar lo mismo que el año pasado pero será en realidad un monto del 30% superior. “Sumado a esto, a partir del 1ero de marzo del 2022 aprobaron el aumento de la misma Unidad Fija a $5.30, el 60% más respecto al año 2020, sin importarles tampoco la incertidumbre que genera la tercera ola de Covid 19 a la actividad turística, principal fuente económica de la localidad”, señaló sobre el aumento de impuestos al que se opuso, a pesar del voto positivo de toda la bancada del Frente de Todos.

“Mi voto en esta ocasión fue negativo, proponiendo que a partir de marzo de 2022 se incremente $4.40, porque entiendo que el municipio debe contar con los recursos para sostenerse, pero no me acompañaron”, dijo y agregó: “Más allá de lo económico, es evidente la falta de consenso, de participación ciudadana a la hora de tomar este tipo de decisiones, tanto a nivel nacional y municipal”.