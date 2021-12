El diputado Gabriel ‘Faty’ Oliva expresó que el informe de gobierno sobre la educación “miente”

“En educación me parece que hay un problema muy grande en este gobierno: ya no sabemos cómo preguntar cuál es la deserción escolar.

Después de la pandemia, aparentemente, por los datos que presentan, sobre 90 mil estudiantes no se reincorporaron 2 mil; de nuevo tenemos la cifra del 98 por ciento de retención escolar que apareció en el informe anterior, que es completamente increíble.

“Cuando hablamos de repitencia se nos da el dato de que el 0,1 por ciento de los alumnos ha repetido, a nosotros nos parece que el Consejo de Educación no tiene que, como ellos dicen en el informe, ‘desarrollar el destino de los alumnos’: además es importante que aprendan matemáticas, que aprendan a leer, a escribir.

Es un informe valorable pero sigue habiendo áreas que están muy deficitarias y hay algunas que me parece que no quieren decirnos las cosas en forma intencional; y que lo disfrazan con palabras complicadas que no explican el problema grave que tenemos en la educación”.