136°Aniversario de Río Gallegos Este domingo el Municipio sortea un kit de vivienda

Pueden participar todos aquellos mayores de 18 que no posean propiedad inmueble, excepto terreno. Se sorteará un titular y cinco suplentes a fin de garantizar el ganador. Se entregan cupones en supermercados y en el edificio Central del Municipio. También en el predio del Boxing, hoy y mañana. La cuponera se cerrará ante escribano el domingo a las 12.00 horas. Es un regalo más que la Comuna entrega a los vecinos en el marco del Aniversario 136 de Río Gallegos.

Explicó que “en particular, este sorteo tiene otra modalidad, ya que no es necesario que la persona esté presente. El domingo, a las 12 horas, con la presencia del escribano y personal de Lotería Provincial, se procederá al cierre de la urna que está en el edificio central del Municipio. Hasta esa hora los vecinos podrán colocar cupones para tener la chance de ganar”.

Por último, explicó que “saber si el ganador cumple o no con los requisitos para acceder al premio requiere de un tiempo administrativo para constatar que la persona no tenga propiedades. Por ello, y ante la eventualidad de que no cumpla con este requerimiento, se va a sacar un cupón y cinco suplentes. Esta modalidad está estipulada dentro de las bases y condiciones y será fiscalizado por el escribano público y las autoridades de la Lotería Provincial”.