El Calafate celebró sus 94 años: Anuncio de 1500 millones en obras, show de Francisco Benítez y encendido del árbol de navidad

El Calafate celebró sus 94 años, en donde hubo reconocimientos a 30 familias pioneras y anuncios de inversión de obras por más de mil quinientos millones de pesos. Por la noche se encendió el árbol de Navidad con el show de Francisco Benitez.

En un acto protocolar presidido por el Intendente Javier Belloni, se conmemoró el 94* Aniversario de El Calafate en la Plazoleta 7 de diciembre, en donde se recordó y conmemoró a 30 familias pioneras, y se anunciaron obras como la sede del Centro de Jubilados Koraiken y la construcción del puente peatonal en la calle Pioneros, así como la inversión superior a los mil quinientos millones de pesos en obras e infraestructura para el 2022 en nuestra ciudad.

El acto estuvo presidido por el intendente municipal, Hector Javier Belloni, la Senadora Nacional, Ana María Ianni, los ministros de la Provincia de Santa Cruz, de Gobierno, Leandro Zuliani, de Seguridad, Lisandro De La Torre, de Economía, Igancio Perincioli, el Diputado de Puerto Santa Cruz, Leandro Paradis, la Presidenta del Honorable Concejo Delibertante de Río Gallegos, Paola Costa, el Diputado por el Pueblo, Juan Manuel Miñones, el Diputado por Distrito, Jorge Arabel, autoridades provinciales y municipales.



El jefe comunal, Javier Belloni, adelantó ante medios locales, “El 7 de diciembre es un día de festejos, de alegría, y hoy hubieron muchos regalos, el año que viene vamos a invertir más de 1500 millones de pesos, que no es poco, sobre todo cuando se habla de una inversión municipal. Es algo muy importante para continuar reactivando, El Calafate es una ciudad que no tiene techo, no solamente por lo que se hace hoy, sino por lo que hicieron los pioneros y el mensaje que nos han dejado de lo que hay que hacer”.

Las palabras alusivas en la ceremonia protocolar estuvieron a cargo del Presidente del Honorable Concejo de Deliberante, Carlos Alegria, quien anunció la inversión de más de 1.500 millones de pesos en obras públicas: “soñamos con más, con una proyección de más de mil quinientos millones de pesos en el año entrante, en obras de gran envergadura como son el llamado a licitación del puente peatonal sobre la calle Los PIoneros, el Paseo turístico en el Arroyo Calafate. Centro de Jubilados Koraiken, infraestructura de servicios en la cancha de césped sintético “Yoli Britez”, remodelación de la antigua terminal para la ampliación del Centro Cultural, torre de Control para el nuevo Autódromo, Centro de Desarrollo Infantil y 74 viviendas del Plan Nacional Casa Propia”: También remarcó lo realizado este año, mientras los efectos de pandemia siguen vigentes, aún así el Municipio con recursos genuinos continuó apostando e invirtiendo en dar mayor calidad de vida a nuestros vecinos, obras como la construcción de 25 viviendas, el posteo de media tensión en el barrio Jardín de Calafate,la construcción y avance del autódromo “Quique Freile”, carpetas asfálticas en los barrios Autódromo Viejo, Salesiano y Villa Parque Los Glaciares, la extensión de la red de gas y las redes cloacales con sus respectivos troncales en Villa Parque Los Glaciares y barrio Autódromo Viejo, la modernizamos y ampliamos el edificio municipal, incorporando un nuevo acceso por la calle José Pantín.

Otro logro de la gestión del intendente Belloni, ha sido la inversión en maquinaria para la realización de asfalto por más de 10 millones de pesos, la primera planta municipal de la provincia, siendo una planta modelo.

También, apostando al medio ambiente, el Municipio durante este año continuó avanzando en un hecho histórico para la región, desarrollando la propia planta de biodiesel, a partir del aceite vegetal usado que aportan comerciantes y vecinos: “hoy podemos decir que nuestros camiones y maquinarias utilizan biocombustibles, una energía limpia para la flota municipal”, sostuvo Alegría y agregó: “continuamos trabajando de manera mancomunada con entes nacionales para la concreción de obras importantísimas como son la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales en el predio de laguna seca y la nueva estación transformadora que duplicará la energía para El Calafate. Así y con una inversión mayor a los 600 millones de pesos en obras ejecutadas a lo largo de este 2021 el municipio ha logrado llevar soluciones a nuestros vecinos y vecinas”.

Reconocimientos a 30 familias pioneras y concurso de asadores

Como todos los años, la gestión del intendente Javier Belloni conmemora y recuerda a los vecinos pioneros que han sido los principales constructores de los cimientos de esta ciudad. Este 7 de diciembre fueron reconocidos 30 familias pioneras y que ya cuentan con diferentes arterias de la ciudad con sus nombres, ellos son: Mario Rivarola,Julio Figueroa, Cecilia Miñones, Mauricio Barría, Martina Martin, Viola del Carmén Cárdenas, Francisco Maquillo Lara, Ruben Aquino, Custodio Quintul, Elsa Alvarez, Jose Luis Alegria, Oscar Fegueroso, Alberto Alderete, Jose Lepichun, Viola del Carmén Aguilar, Venid Mirta Trillar, Ramon Diaz, Eva Aguilar, Jose Angel Gutierrez, Herminio Deomeda, Gladis Oyarzo, Javier Gonzalez, Maria Esther Mayorga, Jose Vivar, Jorge Viola, Isaac Ojeda, Graciela Gati, Evaristo Martin, Jose Polo Maturana, Hector Villalba.

Los pioneros, una vez finalizado el acto ceremonial, se dirigieron hacia el Anfiteatro del Bosque donde se realizó el ya tradicional Concurso de Asadores. El primer lugar fue para la dupla Marcela Borquez y Carolina Gallardo, seguidas por Walter Ulloa y Diego Malanday, y completarían el podio Saúl Prane y Pocho Saldaño.

Encendido del árbol de Navidad y el show de Francisco Benitez

Organizado por la Municipalidad de El Calafate, Francisco Benitez llegó por primera vez al sur argentino para brindar un gran show en lo que fue un nuevo aniversario de El Calafate.

Benitez subió al escenario ubicado en la Secretaría de Turismo pasadas las 23 hs, ante una multitud que lo acompañó de principio a fin, cantando, bailando e interactuando junto a él.

Luego se dio inicio a la clásica cuenta regresiva, para que finalmente a las 00 hs se encendieran las luces del árbol de Navidad. Cabe destacar que esta estructura posee un sistema de distintas combinaciones de colores LED y una envergadura superior a los 12 metros de altura.