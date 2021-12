RICCI: “El Frente falló en dar soluciones y no admite su derrota”

La Diputada Ricci hizo una evaluación sobre los resultados de las elecciones: “Con trabajo, compromiso, convicción y verdad, le ganamos al aparato político más fuerte de la historia argentina”.

La Legisladora que acompañó la lista de CAMBIA SANTA CRUZ en estas elecciones legislativas sostuvo que esta victoria no pertenece a algún partido político o candidato sino que representa una victoria para todo el pueblo santacruceño.

“Decimos que ganó Santa Cruz porque a partir de ahora se abre una luz de esperanza para poder empezar a cambiar la realidad de los santacruceños”, dijo.

Ricci también habló de la estrategia que desplegó el kirchnerismo tras perder en la provincia y en toda la Argentina y remarcó que “la negación de la realidad siempre fue su caballito de batalla así que no nos parece extraño que esta sea la salida que el kirchnerismo encontró para evadir la realidad, que perdieron porque los vecinos están cansados de que no haya propuestas ni alternativas para salir del pozo en el que estamos”.

En este sentido, la Diputada manifestó que la negación de la realidad es algo normal para el Frente de Todos y llamó a perder con dignidad: “Viven negando todo lo que pasa en Santa cruz. Niegan la falta de educación, la falta de trabajo y la falta de salud así que no me parece extraño que también nieguen su derrota. Acá la realidad es que hay un 70% de la población que les dijo basta, les bajó el pulgar porque no supieron cómo darle soluciones a sus problemas”.