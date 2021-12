Verbes: “tomemos conciencia de la importancia de iniciar el esquema de vacunación, aún hay gente que no está vacunada”

En un nuevo mensaje audiovisual del ministerio de salud y ambiente el secretario de estado de Articulación y Monitoreo, Ezequiel Verbes hizo referencia a la situación epidemiológica actual como también al avance en el proceso de vacunación en la provincia.

En el inicio del mensaje informó que en la provincia se registró un nuevo caso positivo en la localidad de Puerto Deseado y un paciente obtuvo el alta epidemiológica lo que significa que actualmente santa cruz tiene 3 casos activos “gran parte de este resultado tiene que ver con el proceso de vacunación que se lleva adelante en toda la provincia, mas allá de los cuidados y las medidas sanitarias de seguridad que se toman para evitar el ingreso de nuevas cepas o nuevos brotes a la provincia”

En cuanto al proceso de vacunación indico que la provincia lleva más de 506 mil dosis aplicadas de las cuales 275 mil aproximadamente son primeras dosis, más de 215 mil son segundas dosis de quienes completaron esquema y más de 13 mil dosis aplicadas de tercera dosis o dosis adicional.

“Es fundamental para disminuir la cantidad de contagios o nuevos brotes que todos y todas tomemos conciencia de la importancia de iniciar el esquema de vacunación, aún hay gente que no está vacunada, y completar esquema quienes no se hayan aplicado la segunda dosis”. Asimismo sostuvo que deben asistir para la aplicación de la tercera dosis aquellas personas que cumplan con el periodo interdosis correspondiente o esté entre los casos priorizados “aún resta un 22 % de santacruceños y santacruceñas que aun teniendo la primera dosis no completaron el esquema”

En ese sentido recordó que sigue habilitado los turneros para la aplicación de primeras, segundas y terceras dosis para menores, adolescentes y mayores. Es importante remarcar que hay centros de salud que están vacunando de 10 a 14 y de 10 a 16 hs como también remarcar que el Centro de Vacunación del complejo Cultura extendió el horario de atención hasta las 19 hs. Para que aquellos que no puedan acceder a los turnos web puedan asistir sin turno previo con el fin de continuar con el proceso de vacunación para llegar al objetivo de que todos y todas estemos vacunados.

TERCERA DOSIS

En cuanto a quienes pueden asistir para la aplicación de la tercera dosis el funcionario indicó que los mayores a partir de los 70 años, mayores de 18 años con enfermedades de riesgo quienes deben asistir con el certificado médico correspondiente, mayores de 3 años con inmunodeficiencia y con certificado pueden acceder a la tercera dosis. Asimismo sostuvo que quienes hayan tenido primera y segunda dosis de Sinopharm pueden, después de las 4 semanas de la segunda dosis, recibir la tercera dosis, en este caso de la vacuna Astrazeneca.

“La provincia en los próximos días va a continuar recibiendo vacunas, hay un stock importante de vacunas disponible para que se inicien y se completen los esquemas de vacunación”

En cuanto a la vacunación durante los fines de semana continúan los dispositivos móviles que se ubican en el predio del colegio Guatemala como también el abordaje que se realiza en algunos barrios de la ciudad de Rio gallegos

Por otra parte el funcionario indico que los requisitos para el ingreso de los mayores de 16 años a la provincia es que tengan- con más de 14 días de aplicada la primera dosis- y en el caso de no tener la vacuna ingresar con un test negativo realizado en la ciudad de origen.

Por último, destacó que continúan vigentes las medidas de bioseguridad en lo que se refiere a la indicación de espacios y cuidados como el uso del tapabocas o barbijo, los aforos, el uso de alcohol en gel para la higiene permanente de las manos o superficies con las que estamos en contacto.