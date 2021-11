Suspendida la elección de vocales por activos y pasivos para la Caja de Servicios Sociales.

La lista UNIDAD Y COMPROMISO quiere comunicar a la comunidad que esta tarde hemos sido notificados que no se ha oficializado ninguna lista para las elecciones previstas para el 10 de diciembre.

No fue una sorpresa para quienes desde el primer momento entendimos dos cuestiones elementales de un proceso democrático: Primero, que los avales había que buscarlos personalmente y cara a cara a la vista de toda la sociedad porque esa es la impronta de transparencia que lleva nuestra lista.

Segundo, que necesitábamos observar de cerca todo el procedimiento eleccionario en defensa de los avales de miles de afiliadas y afiliados para que esa intención de apoyo a la lista UNIDAD Y COMPROMISO a través de la firma, no sea avasallada por nada ni por nadie. En ese camino desde el día uno nos pusimos a conversar con la gente en lugares de encuentro: la sede de la CSS, escuelas, bancos, oficinas, eventos y logramos firmas de toda la provincia en apoyo a Beatriz y Hugo quienes encabezaron las listas de UNIDAD Y COMPROMISO.

Luego exigimos que el padrón de afiliadas/os se exhiba completo como manda la norma, presentamos un amparo para que, ante el incumplimiento, se extienda el plazo de presentación de avales y solicitamos se baje el porcentaje de 5% a 2% del padrón que es el porcentual que establece la Cámara Nacional Electoral para las elecciones generales.

Resultado de este peregrinar fue la obtención de casi cuatro mil avales de personas para las candidaturas que proponíamos las cuales se presentaron en tiempo y forma a la Junta Electoral. Sabíamos, porque las mañas de la política son conocidas e impunes, que en el cruce de avales muchos serían anulados por estar repetidos en otras listas, por lo que invitamos a cada avalista a remitir una declaración jurada a la CSS reafirmando que su aval había sido sólo para UNIDAD Y COMPROMISO.

De ahí en más y ante la inminencia que por la falta de reglamentación y/o falta de investigación, nuestra lista quedara sin posibilidad de participar, nos propusimos defender como lo haremos una vez en funciones si la comunidad acompaña, a cada una de las afiliadas y afiliados que honrada y comprometidamente dieron su aval.

Comenzamos a realizar todas las gestiones legales y políticas que la ley y la ética permite, y así se llegó a esta suspensión que aparece como una salida prolija ante un cúmulo de hechos que habrían terminado avalando una elección irregular, reñida con la norma y definitivamente perjudicial para la ciudadanía.

Hoy, siendo anoticiados de la no oficialización y por lo tanto de la suspensión de la elección, solicitamos se defina antes de fin de año el nuevo calendario electoral y se adecúe el requisito de avales a lo normado para la vocalía de la CPS o se reduzca el porcentaje al 2%.

Los hechos que finalmente llevaron a la suspensión fueron denunciados por UNIDAD Y COMPROMISO en cada presentación, por lo que si bien consideramos acertada la decisión, dejamos a salvo nuestra disconformidad con los términos del acta de reunión N°7 de la Junta.

Ello porque la legalidad es nuestra forma de trabajo y porque la legitimidad nos la ha dado cada afiliada y afiliado que firmó consciente que sus derechos estaban protegidos con la historia de lucha de cada integrante de nuestra lista.

Hicimos lo que teníamos que hacer y este es el resultado.