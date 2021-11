Concejal Leonardo Roquel: “Otra Irresponsabilidad de los Concejales del Frente de Todos”

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Luego de la Polémica aprobación en tiempo récord, del Presupuesto Municipal, el concejal Radical Leonardo Roquel se refirió a la actitud tomada por los concejales oficialistas que responden al Intendente Pablo Grasso:

“Otra irresponsabilidad de los concejales del oficialismo y también del ejecutivo, que es el que marca, lo que tienen que hacer los concejales del oficialismo en la sesión, que es todo lo que venga del ejecutivo, aprobarlo sin mayor análisis y eso es lo que nosotros, desde nuestra posición, que vimos en el día de ayer. tanto con el presupuesto, como con la tarifaria, no sólo tenemos una ordenanza que nos marca, que los presupuestos, tienen que ingresar y luego pasar a comisiones e invitar a otros sectores, a poder participar de ese presupuesto, a la universidad, al SOEM también a la cámara de comercio y otros actores, que puedan participar en este análisis del presupuesto. esto no sucedió”.

“El presupuesto es tratado sobre tablas, por imposición de las manos, y algo que nosotros marcamos, que seguir el intendente cree, que el consejo deliberante somos empleados de sus acciones, y los concejales del oficialismo, que no que no se ponen los pantalones, y que no empiezan a marcarle al intendente, cuáles son las normas, que tienen que respetar, porque estamos infringiendo una ordenanza, que fue votada. El intendente fue concejal también, entonces sabe cómo tienen que ser, el recorrido, de cada una de las ordenanzas, de cuando llegan los presupuestos, al concejo deliberante y de esa manera tener un mayor análisis de presupuesto”.

Roquel además hizo referencia a algunas cuestiones técnicas del nuevo presupuesto Municipal aprobado en la última Sesión:

“Entre uno de los puntos que marca, es el tema de no tener computado la cuestión de las cajas, de utilizar el dinero que se retiene a cada uno de los empleados, por la caja de servicios sociales o por la caja de previsión social, para financiar el municipio y esto no se puede hacer, es un dinero que no le pertenece al municipio de Río Gallegos, es un dinero que le pertenece a los empleados, y ese dinero tiene que ser destinado las cajas”.

Con respecto a la posición de los concejales del Bloque Frente de Todos, el edil Radical indicó cómo fue su accionar:

“Ellos no hicieron uso de la palabra para nada, ni en la reunión con el secretario de hacienda, ni ayer en la sesión, ningún concejal del Oficialismo, habló en la reunión con el secretario de hacienda, el día anterior a la sesión. Primero pregunte qué pasará con los contratados como Monotributistas, veíamos que tenemos una planta de 3.890 empleados, que tenemos más de 400 cargos políticos, que se incrementaron los cargos políticos en la gestión del intendente Pablo Grasso, y que cantidad de Monotributistas tenemos, hoy en el municipio”.

“es algo encubierto que tiene cada una de las secretarías y que no sólo entendemos que, si es una cuestión técnica y específica, que no la puede prestar un empleado municipal y si tiene que hacer las contrataciones, como se han hecho en otras gestiones, no tendríamos ningún inconveniente de que esto sucediera y saber los montos de los contratos que se realizan, pero que están haciendo contrataciones, para hacer obras que las pueden hacer tranquilamente los empleados municipales. y se está escondiendo detrás de cada una de estas secretarias, estas contrataciones, que realmente no nos dan información alguna”.

Mas adelante Leonardo Roquel también se expresó en cuanto a la aprobación de la nueva Tarifaria para el año 2022, que trae importantes aumentos en muchos items:

“una tarifaria donde aumenta módulos, en política se dice que todo los crímenes se cometen en enero y en enero cuando la gente está de vacaciones seguramente, no se va a enterar, pero va a tener asimilar el impacto en lo que son el valor del módulo que está a 0 64 y seguramente va a llegar a casi 0,900 y esto se va a multiplicar en un 45 por ciento, aproximadamente. tenemos un aumento en la cantidad de módulos, como el nicho del cementerio, en servicios de oficinas y en otros puntos más, aparte del aumento del valor módulo, que va a impactar a todos, la verdad que quería saber, qué opina de esto, la cámara de comercio, va a afectar muchísimo a los comerciantes que recién se están reactivando y que tendrían que salir a preguntarle al intendente cuáles son porque si tomo este tipo de medida, este tipo de actitud, en este tiempo que estamos, en un momento de recién reactivación de la economía, también un aumento de módulos de cantidad de módulos y para supermercados y un cambio también para el casino de el canon. de cómo va a ser eso también. es algo que hay que analizarlo. porque según lo que dice Robles, va a ver una mayor recaudación, que va a depender una declaración jurada que ha presentado el casino. todos sabemos que en esas declaraciones juradas, tranquilamente pueden decir números que no son, y que podemos ser perjudicados por alguna de estas cuestiones,

“Nosotros dejamos en claro nuestra posición política en la sesión por eso estuvimos sentados, dimos la discusión, no tuvimos una respuesta tampoco de los concejales del oficialismo, nos dejaron hablar y luego siguieron con otros puntos. igual esto lo que viene sucediendo hace dos años ya en el concejo deliberante.”

Igualmente, Roquel agregó:

“Quedo un proyecto de Resolución sin aprobar que habla de una Ordenanza que no se está cumplimentando, que tiene que ver con la figura del sector público, que, por ahí, sería el canalizador en el caso de tener que hacer algún reclamo, en cuanto a lo que uno tiene que pagar. fue presentado por el concejal Muñoz este el proyecto, y que pueda empezar esta figura del defensor público a estar dentro de la estructura de un municipio. Una ordenanza que ya es una ordenanza que ya está, que no está siendo cumplida y entró en tratamiento ayer seguramente, va a ser tratado en comisiones, para la próximas sesiones no sólo esto queremos llevar a la gente el tema de la responsabilidad a la hora del voto también, porque es exacto lo que nos deja en minoría a nosotros y mucha gente se enoja, con la oposición, y dicen porque no hacen más cosas, nosotros realmente si no tenemos los poderes de las manos, dentro del recinto, al ser minoría no podemos dar vuelta muchas de estas cosas”.

VIDEO D ELA ENTREVISTA