Leonardo Fuhr: “El secretario de Hacienda nos manifestó justamente la premura que tenía para que se aprobara el presupuesto 2022”

PRESUPUESTO MUNICIPAL

El concejal del Frente Todos Leonardo Fuhr salió a explicar la aprobación del Presupuesto Municipal y la Tarifaria, sobre tablas en un trámite express, sin pasar por el análisis de comisiones y por el imperio de las manos se aprobaron ambas ordenanzas por Mayoría de Votos, del Frente de Todos, mientras que la minoría de Cambiemos voto en Contra.

Leonardo Fuhr explico lo siguiente:

“El presupuesto fue presentado dentro del Orden del día, vino el secretario de Hacienda un día antes de la elección y todos los concejales pudimos evacuar todas las dudas que teníamos. El secretario de Hacienda nos manifestó digamos justamente la premura que tenía para justamente este era un pedido del también del intendente para reanudar las finanzas del municipio y poder planificar con mayor con mejor antelación todas las proyecciones que se tienen para el año que viene”.

“justamente es un presupuesto muy ambicioso lo cual está muy bien porque la mayoría del presupuesto se lo lleva la secretaría de obras públicas a lo cual es evidente, de inversión en obra y exactamente los números ahora no tengo los tengo por acá sí, pero es que representa a un monto importante si representamos justamente más de la mitad del presupuesto lo cual se trata de un presupuesto ambicioso, en lo que es obras públicas”.

El concejal del Frente de Todos además dio las explicaciones del aumento en cantidad de Módulo en muchos de los artículos de la nueva tarifaria municipal y además anticipó el aumento del valor del Módulo a partir del año que viene:

“hay un aumento considerable también al canon de que debe pagar el casino local, que es importante para la recaudación, que antes era un 2% y ahora pasa un 3% , se aumenta de todo lo que recauda el casino va a parar a las arcas municipales los cuales es una parte de justamente, es un criterio que tiene el intendente, de sacarle a los que más tienen, y en proporción, no tanto los que menos tienen a diferencias de lo que pasó en la de la gestión anterior, donde por negociados del anterior intendente ,con el casino, no se lo tocaba en absoluto así que eso está muy bueno”.

“también a los hipermercados, con respecto a las patentes alcohólicas, también a los hipermercados, no a los almacenes de cercanía, en los mercados a los bancos, también este justamente el tema del estacionamiento que tiene en el banco santa cruz, también eso siempre se va aumentando”.

“justamente el impacto que tiene, es referido a que el municipio tenga un margen justamente para poder gestionar y para poder seguir haciendo las obras que viene haciendo continuamente, justamente como yo siempre digo, la única verdad es la realidad, uno tiene que solamente asomarse a la calle y ver que se están haciendo obras públicas”.

“el aumento en los números exactos, no los podría decir, porque van variando de acuerdo a cada ítem en algunos es un 30% en otro un 40 % o 50 %, depende el ítem no es una es un porcentaje fijo. lo que pasa que todo presupuesto de todos los municipios siempre y todas las tarifas siempre van aumentando justamente por balanza también se tiene que ir actualizando debido a los índices de inflación y aparte esta es una gestión, que el vecino va contento, a pagar los impuestos, porque se ve reflejado justamente en obras públicas, digamos no es que se aumenta como antes, por ejemplo, en la gestión de Giubetich, que se aumentó un mil por ciento, la tarifaria. los concejales en ese momento del oficialismo nunca dijeron nada se aumentó un mil por ciento y no hizo nada porque ahora tenemos todas las calles hemos recibido toda la ciudad, unas calles detonadas”.

“justamente el día miércoles vino el secretario de hacienda y se reunió con todos los concejales algo inédito, a lo que no ocurría en las gestiones anteriores, se reunió el secretario de hacienda con todos los concejales de la posición, del oficialismo y por supuesto por es por eso es justamente lo probamos”.

Fuhr además explicó porqué no se informa aun lo que se va a gastar en el aniversario de la ciudad:

“es un tema que lo plantearon desde la oposición, haciendo más que nada campaña, con eso porque en realidad, lo que se ve desde puesto que bien estando justamente va a ser en el presupuesto ejecutado del año 2022, que lo que cual el año que viene lo vamos a verificar eso y ver porque no podemos hacerlo, cuando el presupuesto todavía no está ejecutado, eso lo veremos el año que viene, justamente y aparte otra cosita respecto a los gastos del aniversario, eso viene financiado por el CFI y por el consejo federal de inversiones, y para aclararle a los vecinos, que son aportes no reintegrables, es decir que no entran al erario municipal, no tienen que devolverse, exacto y tampoco nos generan deuda ni nada de eso”.