ELECCIONES EN LA CSS Y CPS: EL FRENTE DE GREMIOS SE PRESENTÓ A LOS AFILIADOS

En el dia hoy los Gremios ATE -UPC y SOEM, se juntaron para conformar un frente de Gremios de cara a las próximas elecciones de vocales por los activos y Pasivos en la Caja de Servicios Sociales y de Prevision. En una conferencia de Prensa presentaron a sus candidatos.

Pedro Mansilla del SOEM uso de la palabra y dijo lo siguiente:

“me parece que es un excelente momento, para para entregar un mensaje a todos los afiliados a nuestra obra social y a nuestra caja de previsión, que es solamente con la participación activa, cómo vamos a poder realmente cambiar las cosas de fondo. nosotros estos temas que tienen que ver primero con nuestros sistemas previsionales. donde alguna vez tuvimos intensos momentos que todos recordarán este allá por el 2011,justamente para una fecha sobre fin de año, lo que nos obligó a qué tuviéramos que generar una reacción en la calle, como se dice, los trabajadores organizados, qué evidentemente se puso en aquel momento en peligro nuestro sistema previsional, eso es permanentemente fundamental que todos los trabajadores lo recordemos. con respecto al tema de la obra social, pero sin duda, qué las reglas del juego son estas, tal vez, no es lo ideal, lo que los trabajadores quisiéramos, entender de nuestra obra social.

“seguimos entendiendo desde las organizaciones gremiales, que es un sistema solidario de nuestra obra social, por eso hay que defenderlo, hay que cuidarlo, hay que exigir permanentemente, esa cuestión interna de valor. cómo está nuestra Obra Social, para que obviamente nuestros afiliados que a veces padecen un problema de salud, no tengan que andar peregrinando por pasillos de la misma, para que estas cuestiones podamos transformarlas de fondo necesitamos la participación activa. por eso decimos que tanto en el 3 de diciembre, como el 10 de diciembre, que son las dos fechas de las elecciones necesitamos sinceramente la participación activa, del conjunto de los trabajadores, eso es lo que necesitamos y a partir de allí, una vez dentro de nuestra obra social y a partir de allí, será es el desafío que tendremos que afrontar. esos desafíos los vamos a afrontar de manera activa y con compromisos, por sobre todas las cosas y como alguna vez dijo alguien que llegó a uno de esos lugares que tienen que ver con esas representaciones, es importante que los gremios no lo dejemos solos y por supuesto que cada gremio tiene una representación de trabajadores, es como decir que los trabajadores tampoco tenemos que dejar a esos compañeros solos. entonces a partir de allí sí vamos a poder generar, profundas modificaciones, que es lo que en definitiva nuestros afiliados necesitamos, tanto de nuestro sistema provisional, como como de nuestra obra social”.

Tambien hizo uso de la palabra en la Conferencia de Prensa Jose Navarro, trabajador de la salud del hospital regional, militante de ATE y militante del campo popular, quien se presenta como candidato a Vocal para la caja de Servicios Sociales, quien se expresó de la siguiente manera:

“feliz Y esperanzado de que hayan pensado en mí para esta representación, está disputa que vamos a llevar adelante y que seguramente vamos a obtener tanto el 3 de diciembre como el 10 de diciembre, para llevar adelante y representar a los compañeros. en mi caso particular la obra social que saben, es un tema tan sensible, que hace más de 30 años está intervenida, y que desde estos sectores, estos espacios, venimos reclamando el cese de la intervención de la obra social eso por fin, se va a dar así, que ese espacio hay que ocuparlo porque necesitamos que el compañero, que obviamente cuando asiste a la obra social va con un problema, de él o de su familia, necesitamos que ese compañero tenga la respuesta, con los compañeros trabajadores y trabajar desde la obra social adentro incluidos, participando y entendemos que somos la mejor propuesta porque somos compañeros, que ya se ha dicho, pero que hemos estado en la calle, poniendo el cuerpo, defendiendo el sistema previsional, y defendiendo el sistema de salud”.

Del Mismo modo Cristian Sánchez candidato por los activos a la caja de Previsión social también dejo una reflexión al respecto:

“El 3 de diciembre y el 10 de diciembre para a la participación de todo lo que tenga que ver con los afiliados aportantes tanto a la caja de previsión como la caja de servicios sociales, les pedimos por favor, que se acerquen masivamente a votar, por las listas que ellos crean, que es la mejor que los representan. nosotros creemos y estamos convencidos, que somos los candidatos necesarios para estar de accionar los trabajadores en esos lugares, en ese impass de actividad, que se tiene que poner, nosotros en la caja de previsión creemos que es justamente es eso, tiene que haber un vocal activo y no solamente para nosotros los que estamos acá, en la ciudad capital, también para el resto de los compañeros que están en interior, que por ahí les cuesta llegar a nosotros, y la idea de este vocal y estos compañeros, que asumimos este compromiso, de venir a buscarlos donde estén y ayudarlo con los trámites jubilatorios, sí para eso vamos a necesitar, mucha ayuda, de parte de todos los sindicatos, que tenemos no solamente acá, en la ciudad sino también en el resto de la provincia y pedirles a ellos, que se organicen también y se organicen y que ayuden a estos vocales, y que esta construcción, la tenemos que hacer de todos los trabajadores entonces apostamos a que a esos compañeros, que escuchen este llamado y puedan acercarse y formar dentro de sus sindicatos, lo que nosotros necesitamos, una oficina o un lugar donde los compañeros, se puedan acercar a plantear sus dudas, tanto como en el tema de salud, con el tema de la caja, con el tema previsional”.

Por ultimo Juan Domingo Bucarey, jubilado Vial se presento y dejo su mensaje a los afiliados activos y pasivos

“quiero agradecer a los compañeros de los tres sindicatos, que me llamaron para esta linda iniciativa, idea de representarnos en la vocalía de los jubilados en la caja de servicios sociales, es un hecho realmente importante porque estemos intervenida a la caja hace 35 años, prometer hay muy poco, no sabemos realmente con qué nos vamos a encontrar, eso en el caso de llegar obviamente el único compromiso es para los jubilados, atención permanente, puertas abiertas y no mucho más para agregar”.

“no nos hemos sentado, no hemos estado en contacto todavía con las autoridades, salvo en nuestro caso por cuestiones netamente sindicales, pero vuelvo a repetir, a partir de conformarse el nuevo directorio, imaginamos que va a ser un largo proceso, justamente para conocer el estado financiero de la obra social de la famosa autonomía económica, que tiene en el labor social y obviamente lo vamos a contar, con un problema que todos conocemos, que es la deuda generada por los municipios, que le descuentan a los compañeros y los compañeros y no tienen la cobertura necesaria, es un trabajo arduo que empezará después del 10 de diciembre”.