El reportero José “pato” Silva fue reconocido por su labor en el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos.

Reconocimiento:

En la tarde de hoy con la presencia de los concejales se concreto la entrega del diploma de Reconocimiento a José Silva por su labor como Reportero Gráfico, su trayectoria y su labor en la Provincia. cuestión esta surgida de la Ultima Sesión Ordinaria mediante un proyecto de Resolución impulsados por la Presidenta de la Institución Legislativa Paola Costa.

Luego de la sencilla ceremonia, pero no menos afectiva, José dejo su sensación al micrófono de Infomedia24:

“Gracias por estar acá, por compartir este momento, tenemos tantas horas tantos días de calles, guardias y que te reconozcan después de largo tiempo y te llena en el alma, porque es como un mimo, a veces uno trabaja, tantas horas, descuida la familia, descuida tantos afectos, que hasta uno mismo se pone, a ver, en el sentido de que le da lo mismo, si le dan un abrazo no pero, estas cosas así, son lindas, porque uno ya lleva 30 años haciendo lo mismo, es lo que uno eligió, para lo único creo que da, es un servicio a la comunidad, entonces viste el dinero que te reconozcan, de esta manera, después de tanto laburo, y todo lo que hemos pasado, hemos pasado infinidad de cosas, distintos gobiernos, distintas etapas de vida, distintas situaciones, que solamente nosotros las tenemos guardadas en la retina y la tenemos guardada, en nuestras cámaras, hasta una pandemia nos comimos una pandemia, yo trabajé dos años a pleno, azul y en el peor momento de la pandemia, ir al cementerio a despedir amigos, conocidos, vecinos. creo que cuando uno empieza a recapacitar, se da cuenta de lo que uno está hecho porque, uno no mezcla las sensaciones, yo cuando aprendí este desempeño de hacer fotoperiodismo, me decían que el reportero gráfico, no tiene sentimientos, color político, equipo de fútbol, religión, porque no te puedes involucrar, en la escena si no la foto, no sale como vos querés y es verdad. lamentablemente es así.

“a las nuevas generaciones, que si les gusta esta profesión, que la dignifique yo siempre digo lo mismo, no es colgarse una camarita en el cuello y salir a sacar fotos, porque hay que dignificarlos, te tiene que gustar mucho. yo dejé muchas cosas de lado, de mi familia, mis hijos, mis afectos, pero es lo que yo elegí, y lo volvería a hacer”.