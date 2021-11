CLAUDIO VIDAL SOLICITA QUE SE CONVOQUE A UNA MESA MULTISECTORIAL PARA ANALIZAR LA PRÓRROGA OTORGADA A CGC

En mi condición de diputado nacional electo en representación del pueblo de la Provincia de Santa Cruz me veo en la obligación de comunicar a la sociedad y a las autoridades políticas provinciales mi objeción por la forma en que el gobierno provincial prorrogó las concesiones hidrocarburíferas de la empresa Compañía General de Combustibles (CGC) -controlante de SINOPEC Argentina Exploración and Production Inc, sociedad constituida en la Islas Caimán- sin permitir que trabajadores, pymes, comerciantes y demás sectores políticos de la provincia puedan auditar, opinar y decidir sobre los resultados y balances que dejó la operadora de bandera china en Santa Cruz. Tampoco se permitió el debate sobre la propuesta de inversión y actividad que presentó CGC, algo importante para el futuro de la provincia y sobre lo que tenemos mucho que decir.