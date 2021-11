Conflicto en el Hospital: “La inoperancia del Gobierno está costando vidas, sostienen los médicos”

Parece no tener final el conflicto de los Médicos del Hospital Regional, que continúan llevando adelante su reclamo en demanda de mejoras salariales, pero además continúan poniendo en evidencia los serios problemas de funcionamiento del nosocomio local, la falta de insumos y la falta de profesionales para atender la salud.

En el día de hoy una nueva conferencia de prensa realizaron los médicos autoconvocados. A continuación, transcribimos algunos de los puntos más destacados de lo allí expresado por los Profesionales de la Salud:

“Desde el 21 de Octubre que presentamos nuestro reclamo, no hemos tenido ninguna respuesta positiva, volvemos a reivindicar nuestro reclamo por la mejora de nuestro salario básico, hoy es de 54 mil pesos para el full time y de 34 mil para el par time”.

“Queremos recordarles a los responsables de todos los Hospitales de la Provincia, que no se puede seguir trabajando de esta manera, sin especialistas, son las condiciones adecuadas para nuestro trabajo. El servicio más golpeado es cirugía, hace bastante tiempo que no se hacen cirugías programadas solo urgencia, otro de los servicios muy castigados son UTI adultos y Clínica Médica. Hoy no hay camas para internar en Clínica Médica, tampoco en UTI adultos.”

“Ningún funcionario se ha acercado a ver si hay algún tipo de solución al problema de la falta de camas y de insumos, una ciudad como Río Gallegos, con una UTI Adulto con solamente 8 camas es una locura, es una irresponsabilidad del Poder Ejecutivo de la Provincia”.

“Nosotros no vamos a ser carne de cañón, por juicios de mala praxis, por solo cubrir huecos, estamos cansado de ello. El servicio de Neonatología decidió bajar el servicio a solo 5 camas de internación en Neonatal, solo podemos brindar una Neo de baja complejidad, no hay cirujano infantil permanente en el Hospital, no hay cardiólogo infantil full time, siempre hay problemas con el servicio de diagnóstico por imágenes, parenterales que no se pagan, que no llegan, esto les ha costado la muerte de varios recién nacidos, que no han sido atendidos adecuadamente no por los médicos, sino por faltas gruesas del sistema de salud”.

Hoy los médicos hacen guardia de a una solamente, porque estamos cansados, no hay recambio, en Neo se trató de un recién nacido con un caso de enterocolitis necrotizante, y al no haber cirujano infantil, hubo que derivarlo a Buenos Aires, llegó y murió. Eso es responsabilidad del Estado, esto fue durante la gestión del Dr. Lerena como director Asociado, quien solicitó la derivación”.

“Los médicos que estamos acá sabemos lo que hacemos, pero no podemos suplir a la actividad de un cirujano, un dermatólogo, un gastroenterólogo, un especialista en garganta oído y nariz, o de un neurólogo, no puede ser que este hospital no tenga un neurólogo de adultos”.

“Se ha naturalizado que el paciente que ingresa con un cuadro de ACV lo atiende terapia y clínica, pero ese paciente necesita un especialista. Esto es así legalmente y médicamente. Si no nos dan los elementos que necesitamos para funcionar, vamos a seguir disminuyendo la cantidad de atenciones”

“Somos médicos autoconvocados, no nos representa ningún gremio, pero APORSA hoy se reúne con la gobernadora, donde se van a plantear estas cuestiones, ya que ayer nos reunimos con ellos y saben de toda la situación, y lo van a plantear. También se hablo del escalafonamiento y se dejo en claro que eso no es una solución inmediata que quizás traiga mejoras, pero es a largo plazo. Nosotros necesitamos que las soluciones sean rápidas, no podemos esperar hasta julio del año que viene”. Si la excusa para no atendernos porque somos médicos autoconvocados, es esa, Hoy el gremio que se reúne con la Gobernadora conoce toda la situación y los problemas”

“Lo que queremos es que nos escuchen estamos desgastados por la Pandemia, hay médicos acá de 30 años de trabajo, nosotros contamos lo que pasa el delegado de APROSA en el Hospital Regional de Río Gallegos, no tiene real conocimiento de lo que pasa en el Hospital”.

“Nosotros al no estar agremiados, tenemos pocas herramientas, ni paros, ni huelgas, ni medidas de fuerza podemos tomar, pero si restringir nuestras actividades en los servicios hasta donde el cuerpo nos da y hasta donde el equipamiento de cada servicio puede, y mostrar a la ciudadanía en general lo que pasa. Esto ya no es el Hospital del año 1995.”

“Si el Gobierno decidió chocar la calesita, ya no es responsabilidad nuestra, eso se avisó muchas veces, el médico que decida tomar una actividad y asumir el riesgo de que la institución no lo va a proteger ya corre por cuenta de cada colega”

“El servicio de Neo somos solamente 9 profesionales para cubrir todo, las guardias del mes, carpetas médicas, vacaciones, es imposible poder hacerlo, el material a veces no está, tuvimos un caso de un bebé de 700 gramos sin poderle hacer una radiografía de inicio, para poder ver ubicación de catéter, tubo intratraqueal, ver que tratamiento hacíamos, pero el hospital no tenía equipo de rayos, tuvimos que derivar, pero para un recién nacido las primeras horas son muy importantes, todo esto llevo a que tomemos estas medidas, reducir el numero de pacientes, que mejore la calidad, estamos reclamando que nos ayuden a que esto se resuelva, depende de la autoridad”.

“El gobierno tiene todas las facultades para solucionar el problema, que se siente con quien sea pero que traiga las soluciones, vamos a seguir acompañando el reclamo, ATE-UPC-APAP son los que más dificultan traer las soluciones, esos tres gremios en general ponen trabas para que traigan soluciones, sobre todo cuando se habla del salario de los médicos, vamos a seguir como autoconvocados pero bienvenido sea cualquier actor y que traiga soluciones en consonancia con lo que nosotros planteamos”.

“La sociedad tiene que entender que el salario que hoy percibimos no tienta a ningún médico, de otra provincia, para venir a trabajar acá, no va a haber especialistas, por ello insistimos en el salario, de allí hay que arrancar para que puedan venir médicos de otros lados de diferentes especialidades para poder cubrir el sistema”.

“Sra. Gobernadora un mensaje de Unión Medica: Me sentí muy triste por la falta de empatía del Gobierno hacia nosotros, cuando nos pusimos la camiseta para trabajar en Pandemia, lo hemos hecho,24,48,72 horas con o sin el respaldo legal, no importa, pero lo hemos hecho cada uno de los médicos que estamos acá. ¿Valemos tan poco, pero tan poco para que Usted no nos de 1 audiencia?

A continuación ponemos a su consideración la transmisión realizada en vivo de la conferencia de prensa de los médicos autoconvocados