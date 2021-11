Agrupaciones unidas reclama en el ministerio de desarrollo social por ayuda económica y canasta de alimentos

En la mañana de hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social, de la calle Salta se observó a un grupo de manifestantes que reclamaron en demanda de alimentos y ayuda económica

Los referentes Jonatan Albarracín y Alejandro Vera dieron detalles del reclamo a Infomedia24:

“nosotros nos organizamos con otras agrupaciones y decidimos hacer este pedido formal, para que realmente llegue la ayuda a quien tiene que llegar. muchos de los vecinos, la gente que tiene necesidad manifiesta que ellos, como no pertenecen a un sector, no son adherentes a un sector político, oficialista que ellos no pueden acceder”.

“vienen acá, reciben el maltrato, que no le dan bolilla, entonces nosotros dentro de eso, nos presentamos los listados formales, para que esta solución se haga efectiva, a lo cual es ministro Ferreyra se comprometió, pero evidentemente, el compromiso fue antes de las elecciones, nosotros hablamos con el ministro, que se comprometió, le pedimos que nos dé una respuesta escrita y dijo que su palabra vale”.

“la palabra valía, lo cual me parece que algunas cosas se quedan en el camino, realmente lo que pasa, que no se está cumpliendo con la totalidad de la gente que tiene que recibir la ayuda. estamos hablando tipo ayuda económica de diez mil pesos y una ayuda del módulo alimentario para la gente”.

“Es de público conocimiento, que un montón de básicas, de funcionarios que estuvieron en campaña, ellos accedían a un pago de 30 mil pesos, un poco más un poco menos y que toda esa gente si recibía la ayuda, y la gente que necesita como solución, no lo recibe”.

Vega por su parte sostuvo: “tenemos evidenciado eso entonces me parece que es una discriminación o sea esa raya lo que es lo que es violencia institucional, por parte ministerio de asuntos sociales, muchas de las personas que han venido a cobrar, no los han atendido bien, prácticamente es sacado corriendo del ministerio entonces me parece que ya se terminó esa etapa”.

“les han dicho directamente no hay nada, que no tiene por qué venir, me parece que se están equivocando del ministerio de desarrollo, porque están para resolver la problemática de la ciudadanía”.

“En total son 500 subsidios que se solicitaron ahora últimamente para todo el interior de la provincia, san Julián, Perito Moreno, Caleta Olivia, Calafate, Río Gallegos, es un número importante”. Es todo es todo una pelea, a la gente que nos dice que los llaman y después cuando los llaman para recibir la ayuda se ha cumplido parcialmente, no se ha dado ningún módulo a la gente de estas 500 personas y no se le ha realizado a todas las personas, tampoco en la reseña social que tienen que hacerle, entonces entendemos que no hay voluntad, que están suscitando todo este inconveniente, lo están haciendo de manera sistemática para generar un desgaste, en los compañeros para generar el problema, para generar realmente lo que ellos están haciendo”.

“nos ha dicho solamente que iban a cobrar el viernes, nosotros queremos que la respuesta se haga efectiva, y obviamente queremos una reunión. hasta el momento más de eso no hemos obtenido, ningún tipo de otros llamados telefónicos, ni nos han llamado nada,

Si no hay respuestas vamos a profundizar el pedido, la manifestación y vamos a tomar otras medidas, no solamente acá sino también no estamos comunicando con la gente de calafate, san Julián y caleta Olivia que quiere sumarse a esta a esta manifestación”.

“nosotros trabajamos en la parte social, si ellos nos quieren vincular con un sector político y es lamentable porque la necesidad no tiene bandería ni cuestiones políticas, es responsabilidad del estado, garantizar la alimentación y la asistencia hacia los ciudadanos, el ministro Ferreira así como su vicepresidenta dijo en un acto: funcionario que no tienen de acuerdo al cargo lo dejen, busquen otro trabajo, si no está capacitado para llevar adelante el ministerio, que deje a otra persona, que esté comprometida con eso, o que la necesidad es urgente, no puede esperar los plazos que al ministro se le ocurra y nosotros acá lo que estamos haciendo es solidarizándonos con los compañeros, con la familia y con la gente que más lo necesita, no solamente de Rio Gallegos, sino también del interior.”