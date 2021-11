UTN FRSC: Valientes: enfermeras de Malvinas, ellas también estuvieron ahí

Desde el 10 de noviembre en la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN se encuentra expuesta la muestra “VALIENTES”, Una historia de mujeres de Ivy Perrando Schaller.

La fotógrafa documental nacida en 1982 en Río Gallegos, relata y retrata historias de las Mujeres de Malvinas que la historia poco a poco está visibilizando.

Sostiene la artista que “hace tres años recorro el país buscándolas. Presentándome. Contándoles mi historia. Invitándoles un café, una cena, una copa de vino. Agradeciendo su tiempo y sus palabras.

Convenciéndolas de que me dejen hacerle un retrato que guarde para siempre el rostro de cada mujer que decidió bajar a este Sur lejano, éste que también existe, el que recibió hombres y mujeres de todas partes del país para defender una tierra reclamada hace cientos de años y ocupada por un país con una bandera distinta a la nuestra.

Mi trabajo aún continúa. Algunas no quieren hablar, menos hacer una foto. A otras las he convencido y solo un pasaje en avión me separa del rostro de esa mujer que un día pasó por mi ciudad natal. Algún día las tendré a todas.

Sus rostros, sus voces, sus historias.

Soy escriba de estas valientes que dieron un paso adelante cuando a otros los cargaron en camiones como ganado sin poder avisarles a sus familias el destino del cual algunos volverían y otros quedarían, para siempre, rodeados de la turba, el viento y el silencio”.

La muestra documental se encuentra en el hall de la Facultad Regional Santa Cruz de lunes a viernes de 10 a 19 horas, tambien se puede acceder a la muestra de manera digital https://issuu.com/utn.frsc/docs/utn_frsc_2021_valientes_online o simplemente accediendo a la web de la facultad www.frsc.utn.edu.ar