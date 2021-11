El Senador Eduardo Costa, que finaliza su mandato el 10 de Diciembre votó en el Polideportivo del Atlético Boxing Club, lo concreto en la mesa 604.

Luego de emitir su sufragio el actual Senador de Cambiemos hizo su evaluación del desarrollo de la jornada electoral:

“Para todos nosotros los que somos gente de la Democracia en Santa Cruz, es un día importante de alegría, se está llevando adelante la jornada sin ningún tipo de inconveniente, esperamos que los 256 mil santacruceños vayan a votar, expresen su sentimiento a favor del partido que ellos crean conveniente”. El sistema de votación es muy ágil, estamos contentos de que el pueblo de Santa Cruz se pueda expresar con transparencia”.

Mas adelante Costa hizo una referencia con respecto a su continuidad política:

“Yo he tenido una serie de problemas de salud, producto del Covid, que me han impedido hacer el trabajo que siempre hacia de recorrer toda la provincia, pero mi compromiso con la Provincia y el pueblo está, a medida que me voy recuperando voy sumando más actividades”.

“En una elección de medio termino, lo que hace el ciudadano de Santa Cruz es expresar su sentimiento, algunos de adhesión a la gestión del gobierno actual, otros muestran su angustia, su frustración o desean un cambio, lo que se va a demostrar es esto, lo que se interpela es la política del Gobierno Kirchnerista, a nivel local, de Santa Cruz y Nacional”.

Consultado respecto a las expectativas para estas elecciones, Costa indicó:

“El trabajo de Roxana reyes, Leonardo Roquel, Gabriela Mestelan, Omar Fernández y todos los que acompañaron en la lista fue excepcional, llevando esa voz de esperanza, escuchando y tratando de transmitir una esperanza para la realidad que sufre la Provincia.” A la noche veremos los resultados, sacaremos nuestras conclusiones, en función de cómo se ha expresado el Pueblo de Santa Cruz”.

“La dirigencia política tiene un gran desafío por delante, son muchos los problemas que tienen los santacruceños y los Argentinos, y entre todos tenemos que poner un granito de arena y hacer los esfuerzos para mejorarle la vida a la gente”.concluyó