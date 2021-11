Sebastián Puig “Esta carrera va a ser un eje trasversal en todas las profesiones relacionadas con la Energía en Santa Cruz

Sebastián Puig, Decano de la UTN, luego del anuncio de la carrera Ingeniería en Energía, dio su parecer a tan importante logro:

“Desde la universidad pública, poder convocar a los actores sociales, que hemos convocado, es decir al sector público de la provincia, obviamente la nación, el sector privado no solamente con CGC que estuvo presente, acompañando hoy esto sino también con otras empresas de servicio, estaba Exterran, había varias empresas más, estaban algunos intendentes, sobre todo que tienen que ver el tema de hidrógeno, zona norte, Piedrabuena que es parte del tema de las represas, empezar a encontrar esto. los trabajadores que, en esta universidad, no es un tema menor para nosotros, porque es una universidad que nació obrera, entonces juntar a todos los actores sociales, es como ponerle a una mesa de tres patas ponerle 8 o 9 patas, es decir la firmeza que le da esto, la sustentabilidad que le da a este proyecto, a todos los actores sociales que estamos involucrados es realmente muy importante”.

“Si además lo pensamos que fue concebida en Santa Cruz una carrera de ingeniería, pensada para la Patagonia sur porque tenemos realidades con Tierra del Fuego y zona sur de Chubut muy parecidas. me llamaban de Neuquén, también por el tema, pensadas en términos de Patagonia y que se ha gestado acá, pensando en el desarrollo, realmente para nosotros nos pone muy contentos, porque entendemos que esto no tiene otra forma más que de salir que bien”.

Con respecto a las expectativas que genera esta nueva oportunidad para la casa de Estudios y ante esta nueva posibilidad Puig destacó:

“Los primeros tiempos, como todo lo nuevo habrá que ir trabajándolo, hablar, escribiendo hicimos un muy buen proyecto, se trabajó, se presentó, se aprobó en una jornada histórica aún en el consejo superior de la UTN, porque la primera vez que una carrera se puede charlar fue tan bien presentada, tan clara que se trabajó en una sola reunión, en un plenario. no hizo falta más de un plenario”.

“Esta carrera va a ser un eje trasversal en todas las profesiones relacionadas con la Energía en Santa Cruz, porque va a ser el tipo que va a gestionar, va a administrar la energía, el que está viendo otros desarrollos, del que ve la eficiencia energética, cuidar la energía que usamos mal o que malgastamos, vamos a ver, todo este esquema hace que sea una carrera realmente de futuro”.

“Existe la de Santa Cruz que en realidad es de la UTN en ella y existe otra del estilo, en la universidad San Martín y no hay otra oferta en ese tema, entonces cuando uno habla el tema de energía, la energía es un tema prioritario para la provincia de Santa Cruz lo manifestó la gobernadora que fue en su momento cuando ella habló de energía, que nosotros dijimos, qué hacemos nosotros, ahí tenemos que estar, fuimos convocando a los distintos actores, para la universidad, para empezar a preparar el plan y mientras tanto charlábamos con el resto. entonces fue algo hecho desde lo colectivo, fue algo que hicimos del conjunto”.

Por último el Decano anticipo a partir de cuando los interesados e cursar esta nueva carrera podrán acceder a la matricula respectiva:

“La inscripción está abierta, hemos cambiado la modalidad de inscripción a la UTN, no hay más fecha de inscripción la inscripción es permanente, años redondo y va a haber seminarios de vinculación para que vayan nivelando y todos durante todo el año, lo entendemos así, porque a ver más allá de estar, en lo que hoy se denomina post pandemia, mañana no sabemos, nosotros hemos definido que tengamos un ciclo continuo, a una espiral de continuo de inscripciones entonces más allá del tiempo a lo mejor no va a poder empezar. Si alguno se anota en mayo, pueden cursar él desde el primer día, pero a lo mejor el segundo cuatrimestre, alguna cosa, alguna materia puede hacer, hemos modificado esos también porque en realidad nosotros nos debemos, a los pibes y pibas de Santa Cruz y a los trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz por esta facultad no solamente estudian jóvenes, no también estudian trabajadores así que eso lo seguimos sosteniendo”.