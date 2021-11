Nuevamente vandalizaron los baños del Parque “Pirincho” Roquel

La Municipalidad de Río Gallegos informó que nuevamente personas desaprensivas destruyeron las estructuras de durlok que sostienen las bachas, como así también tabiques y paredes. Se trata de daños realizados en el horario en el que las instalaciones están abiertas al público.

La desagradable escena fue denunciada por los agentes municipales que desarrollan sus tareas en el lugar. Esta mañana fue notificada la Directora de Obras Natalia, Quiroz, quien debió apersonarse al Parque.

Al respecto, la funcionaria contó que “nos avisó el personal que está cargo del Parque Urbano ubicado en la costanera de la ciudad que nuevamente habían sido vandalizados los baños públicos que tenemos; tanto el de varones como el de mujeres. Por ello, vinimos a ver cuáles eran los daños y pudimos observar que rompieron los tabiques de durlock”. También podían observarse pintadas y daños en las instalaciones eléctricas.

Quiroz comentó que “la dirección de Construcciones y Mantenimiento estuvo trabajando en el lugar y realizando el acondicionamiento de todos los servicios sanitarios hace un mes y medio. Y hoy, otra vez nos encontramos con este desagradable panorama, al observar que algunas personas vandalizan las instalaciones”.

“Es necesario el compromiso de todos para cuidar los espacios públicos. Siempre insistimos en que cuiden la infraestructura en la ciudad. Todo lo que hacemos es con mucho esfuerzo, muchos empleados municipales ponen de su parte, más allá del trabajo, su corazón, para dejar la ciudad como la queremos. Necesitamos del aporte de todos los vecinos para ello. Este lugar es muy utilizado por la comunidad, principalmente por los jóvenes. Debemos cuidarlo para que todos podamos disfrutarlo”, reiteró.

“Después nos llaman para reclamar que los baños no están en condiciones o que nosotros no hacemos el mantenimiento, y el tema es que muchos vecinos no lo cuidan. Necesitamos que nos ayuden a cuidarlos entre todos”, finalizó.