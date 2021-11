Micaela con personaje Yanfei brilló en el Concurso de Cosplay

La joven eligió al personaje del juego Genshin Impact para presentarse en el Concurso de Cosplay que se realizó en el ámbito de la 4º Feria del Libro Infantil y Juvenil Municipal.

Organizada por la Biblioteca Municipal “Sofía Vicic de Cepernic”, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Río Gallegos, la 4º Feria del Libro Infantil y Juvenil convocó a niños, jóvenes y adultos durante tres días en el Club Boca Río Gallegos.

Entre los eventos más destacados estuvo el concurso de Cosplay, que se llevó a cabo en la tarde del domingo con el apoyo de Comic Sur. Una gran cantidad de jóvenes se presentaron con sus creaciones, inspiradas en personajes de películas, de animé y de videojuegos, entre otros.

El Primer Puesto se lo llevó Micaela D’Elia, que estaba representada como el personaje Yanfei del juego Genshin Impact, de gran popularidad en este momento.

El Segundo lugar fue para Arabella, que basó su vestimenta en el Neko Maid de la cultura japonesa, y el tercer puesto se lo llevó Ashley Austin con el personaje Zero Two, de la serie de animé Darling in the FranXX.

Micaela contó que eligió a Yanfei por la popularidad que tiene en este momento y porque le gustan los personajes de fuego del Genshin Impact. “Varias veces hice mis disfraces, pero antes más enfocada en Hatsune Miku, que es una cantante virtual”, comentó la joven, que comparte todas sus creaciones en su Instagram mailen.miks y que asegura que el Cosplay es “motivante, me gusta el diseño y la costura, quiero meterme en el personaje y por eso lo mejor es vestirme igual y sentir lo mismo”.

A nivel local el Cosplay va creciendo de a poco y Micaela es una de sus impulsoras, por lo que invitó a quienes estén interesados a escribirle a través de su Instagram.