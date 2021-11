CONFLICTO CON LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL REGIONAL

Se concretó en el día de la fecha una reunión con el Ministro de Economía de la Provincia el cual anticipó que por el momento no hay oferta económica para el sector. Se agrava el conflicto

Concluida la reunión la Dra. Analía Constantini dio detalles de lo conversado en la reunión y las malas noticias que recibieron de parte del Gobierno Provincial:

“sí tuvimos una reunión con el ministro de trabajo, el ministro de economía y el ministro de gobierno, no pudimos avanzar en nada, solo nos mostraron un escalafón de la carrera sanitaria que están haciendo los gremios, a través del convenio colectivo sectorial de salud, que tiene muchos años de evolución pero parece que ahora se apuraron un poco, este escalafón en el cual ha trabajado Aprosa, imagino y alguno que otro gremio, este escalafón se iba a homologar, este creo que ayer u hoy pero, fue uno de los gremios que se negó, porque quieren la unidad salario, dentro del escalafón.”

“no se habló de ningún tipo de número ni de ningún tipo de valor, ni siquiera en los números actuales, el ministro de economía dijo que recién lo conocía, que lo estaba viendo, nos explicó cómo estaban distribuidos los profesionales universitarios, los técnicos, carreras con cinco años, con más de cinco años capacitaciones, cargos etcétera.

“no hay ni ningún número, o por lo menos él no nos quiso decir, este escalafón que vienen trabajando hace 5 meses, la mayoría de los médicos no lo conocemos, sólo lo conocen los afiliados de APROSA así que nos salieron con eso, nos pueden dar un aumento por fuera de las paritarias, esto ya nos dijeron que sí o sí, el aumento salarial va a ir a paritarias, y que el aumento salarial va a desprenderse de ese escalafón en donde aparte de categorizarnos, de acuerdo a nuestras capacidades, va a estar una unidad del salario, que tampoco tiene números el ministro.”

Más adelante la Dra. Constantini aclaro que por el momento no hay ninguna base para negociación salarial:

“ ninguna base, absolutamente ninguna, tampoco nos dijeron si íbamos a poder llegar a lo que nosotros pretendemos, como sueldo básico, nos volvieron a recalcar el aumento del valor de la ahora, le dijimos que muchos profesionales, muchos médicos, no tienen capacidad, porque su especialidad no lo permite para hacer guardias y también,, hay muchos servicios en que somos dos médicos o tres y que los médicos que necesitamos, para trabajar como un servicio normal, no vienen cuando uno le manda una foto del recibo de sueldo, y ven el básico, obviamente que se quedan en Buenos Aires”.

También la Profesional evaluó la reunión y las sensaciones luego de la misma:

“fue una reunión muy fea, con una mala sensación, salimos todos este la primera reunión fue un poco más optimista, esta vez no. yo creo que ellos tienen la posibilidad de hacer , son los que están en el poder, son oficialistas, yo creo que si la gobernadora quisiera, darnos el aumento por decreto, lo puede dar no creo, que significa tirar seis años de paritarias porque, puede seguir con las paritarias con el resto de la administración pública normalmente, creo que no entienden la importancia del médico, creo que no entienden que el hospital está vacío de médicos creo, que no entienden que mientras sigamos siendo tan pocos y ganando este sueldo que ganamos, a fuerza de hacer guardias, lo único que hacen es que demos una mala medicina”.

“cada uno vera como se va a resguardar legalmente, de lo que hacemos que no nos corresponde hacer, pero lo hacemos, porque no tenemos más colegas ni más especialistas, los demás médicos, se fueron con la misma sensación que yo, sumamente bajoneados y nuevamente sentirnos que no valemos nada”.

Por último, Analía Constantini anticipó que mañana martes a las 10 horas realizarán una asamblea en el auditorio y ahí decidirán como seguir, a sabiendas que son un grupo de médicos autoconvocados y no tienen ni cuentan con ningún tipo de apoyo gremial, anticipando además que no se afiliaran a ningún gremio en particular.

“El titular de APROSA acá en Río Gallegos no se acerca por los servicios a hablar de cómo son, o cómo están las negociaciones a nivel de paritarias, habla con aquellas personas con las que puede hablar, con el resto de nosotros que somos la mayoría, no lo hace. entonces me parece una falta de códigos de parte de la doctora Pérez catalogarnos de ilegales, porque ella es también es médica” Concluyó la referente de los médicos autoconvocados de Rio Gallegos.