Aporte solidario: “En realidad en la cámara,  no se trata nada de lo que el oficialismo no está interesado”

Así lo señaló el diputado Gabriel Oliva. En la última sesión de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, se volvió a pedir el tratamiento de uno de los Proyectos que propone la Derogación del Aporte solidario que mensualmente se les descuenta a los Jubilados de la Caja de Previsión Social y va a parar ese dinero a las arcas del Estado Provincial. No se logró los votos necesarios para poder dar tratamiento.

El diputado Gabriel Oliva explicó lo sucedido en la Sesión Legislativa:

“El aporte solidario de los de los jubilados, es una decisión que se tomó en el 2011 y en realidad es un aporte que no es solidario, es una retención sobre las jubilaciones que nosotros consideramos injusta y ya es el tercer proyecto de ley, que presentamos desde la banca de encuentro ciudadano”.

“lo que hicimos ayer fue solicitar que se trajera uno de los proyectos, que están todavía en comisiones, es el mecanismo reglamentario, para traerlo y votarlo de nuevo. el oficialismo no quiere tratar esto, no quiere discutirlo directamente y puso una serie de peros reglamentario y finalmente se votó y salimos 9 a 11, en realidad se están resquebrajando un poco las mayorías en el oficialismo y no hay unanimidad en el oficialismo. con este tema, por ejemplo, un diputado de calafate voto a favor y los diputados de SER votaron a favor de tratarlo.

“nosotros vamos a seguir insistiendo, este aporte tiene que ser derogado, es injusto y en realidad no aporta desde el punto de vista presupuestario, no ayuda mucho a paliar el déficit de caja. se calcula que alrededor de un 1% es lo que lo que está aportando al aporte solidario, de los jubilados porque es entre que se jubilan y que alcanzan la edad reglamentaria digamos por la ley nacional y además es progresivo”.

En cuanto a pedidos de similar tenor realizado por Concejos Deliberantes de la Provincia Oliva, amplio:

“es cierto ayer justamente entró por asuntos de entrada de la cámara, una resolución del consejo deliberante de calafate que pide por unanimidad, que se elimine este aporte. aun así, no hemos logrado que sé que se trate siquiera”.

“creo que el gobierno no quiere no quiere dar el brazo a torcer con esto, a pesar de que

no es una cosa significativa, dentro del presupuesto, el mismo ministro de economía dijo que las finanzas de la provincia van muy bien, y que se estaba haciendo en remesas récord a las municipalidades y bajó mucho el porcentaje de del impacto, que tiene la masa salarial, sobre las finanzas provinciales. no se entiende por qué seguimos con este con este aporte que fue sacado en una sesión escandalosa en la cual se quemó un auto y hubo muchos desórdenes públicos, porque fue una cosa, que no se no se acordó con nadie. estas cosas deben ser discutidas, una modificación de la ley previsional justamente y deben tener un cierto acuerdo y bueno fue lo que nos llevó a esa sesión tan terrible, tan dolorosa y que después de tantos años, después de diez años sigue siendo un problema para los jubilados”.

Más adelante Oliva hizo referencia al proyecto de su autoría relacionado con la problemática generada por el Banco Santa Cruz, en cuanto a las estafas que han sufrido muchos clientes de dicho Banco:

“El gobierno no está haciendo nada en este tema, La cámara en unanimidad y se pedía taxativamente un informe al director que representa la provincia en el banco de santa cruz, para saber qué es lo que se estaba haciendo y se pedía la asistencia del director. en realidad, no solo se pidió un informe no hubo respuesta y tampoco se ha pedido la concurrencia, entonces nosotros volvimos a pedir por nota, que se convoque para dar explicaciones. siguen las estafas y en sentido la gente está haciendo una demanda colectiva con este con este tema porque en realidad es escandaloso, que el banco que el banco no tome medidas y que no les dé una solución a los ciudadanos”.

También el Diputado Oliva analizó el perjuicio que sufre como minoría por la imposición de la mayoría de las manos siempre, en cada decisión al momento de querer tratar un proyecto que tiene que ver, tanto como la rendición de cuentas por parte del estado de sus acciones o de los organismos que el cual el estado forma parte, de lo que acontece en la vida cotidiana de los santacruceños:

“En realidad en la cámara, no se trata nada de lo que el oficialismo no está interesado y uno puede todos los todos los proyectos que hemos presentado, del bloque nueva santa cruz y en realidad ninguno de ellos han prosperado, tan solo uno o dos, el resto quedan comisiones y las comisiones son, un poco, la muerte lenta de los proyectos, porque las comisiones están dominadas por el oficialismo, entonces no hay forma de que este proceso, de que se vaya discutiendo en comisiones y que se vayan acordando un proyecto que puede ser valioso, no tiene forma de progresar. en realidad, es muy muy difícil para nosotros, pero es el juego de la democracia, es el problema de este sistema, que no representa a las minorías. nosotros tenemos hemos sacado con nueva santa cruz alrededor del 30 por ciento de los votos, es una relación de 20 a 4.

“hay que decir que el bloque que se fue del frente de todos, el bloque SER ésta está votando de una forma distinta, por eso estamos llegando a votaciones de 9 a 11 como por ejemplo el aporte el fin del aporte solidario, así que tenemos una esperanza de que de que esto empieza a cambiar y que haya una discusión más plena, más democrática, una discusión de políticas y no una imposición del bloque a través de un mensaje de WhatsApp,”.

Por último, Gabriel Oliva anticipó que volverán a presentar un nuevo Proyecto solicitando la derogación del aporte solidario, habida cuenta que el proyecto que oportunamente había presentado la ex diputada Gabriela Mestelan, al cumplirse dos años desde que tomara estado parlamentario y fuera girado a comisiones quedando allí sin tratamiento ni despacho, se venció por lo tanto volverán a renovarlo y presentarlo.

“es algo que para los jubilados es muy muy caro y en realidad vemos que las municipalidades vemos que se han juntado firmas y bueno me parece que es algo que ya la provincia no quiere dar el brazo a torcer en este tema, pero deja de ser un problema presupuestario o un problema de otro tipo, no se va a caer la caja de previsión social, por solucionar el tema a unos jubilados, que sabemos que entre que los sueldos son muy bajos, y que la mayor parte de los jubilados está a una jubilación muy muy limitada, encima sacar de cinco o seis mil pesos en sus aportes de sus sueldos, todos los meses, es una cosa muy significativa para ellos”.