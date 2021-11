MIGUEL DEL PLÁ: “La Izquierda es la única fuerza que puede enfrentar las políticas de ajuste de este Gobierno”

El candidato que integra la lista Unidad de la Izquierda Unida, hizo referencia a las propuestas políticas de su sector político para las elecciones del próximo 14 de Noviembre.

En ese sentido el referente de la izquierda, indicó que es lo que se define en el acto eleccionario venidero:

“lo que se define, es quien enfrenta a las políticas de ajustes que están en vigencia en este momento, vale decir, hoy hay una política de ajuste que el trabajador está sufriendo. Quién va a resistir esa política de ajuste, quién va a resistir los acuerdos con el fondo monetario internacional, que van a tener más ajuste todavía, nosotros la izquierda, nadie más, la va a resistir. todos los demás van a levanta la mano, Vidal incluido, todos ellos van a levantar las manos y están ahí a favor, del acuerdo con el fondo monetario internacional, de la reducción de los presupuestos que sean necesarios, para poder pagar esa plata, de que no haya un plan de viviendas masivo, que lo que está reclamando la izquierda. un plan de vivienda masivo es necesario, todos saben de que el problema de viviendas es un drama, que lo viven infinidad de familias y sin embargo, no hay un plan de viviendas masivo, el estado no está invirtiendo ahí y la construcción privada tampoco funciona, porque no hay sistema de crédito hipotecario, que puedan permitir que la gente, puede ir pagando de a poco, una casa, como funciona en otros países del mundo eso no existe acá en Argentina”.

“si no es el estado, el que toma la iniciativa, es decir decidió invertir, una cantidad importante de dinero, para producir un plan de obra pública, que le dé trabajo a la gente y le dé viviendas a la gente, por la cantidad que realmente hace falta. es un problema concreto este sistema, no va a haber plata para eso, porque van a levantar la mano, para que le paguen el fondo monetario internacional, porque van a levantar la mano, para que les paguen a los banqueros, porque van a levantar la mano, para hacer el ajuste en el estado y que el estado, no tenga plata ni para salud, ni para educación, ni para sueldo que hay que recuperar los sueldos, como vamos recupera los sueldos, si vamos a una política de más ajuste, es imposible”.

Con respecto a las propuestas que lleva la Izquierda, el histórico dirigente manifestó: “nosotros necesitamos diputados que luchen contra eso, que se plante defender cada derecho jubilatorio, cada derecho laboral, el salario el problema del trabajo, la izquierda tiene propuestas muy concretas para el tema del trabajo, estamos planteando un plan de remediación ambiental, que involucre miles de compañeros que puedan ingresar a trabajar, estamos planteando este plan de construcción masiva de viviendas, miles de puestos de trabajo para ingresar a trabajar y estamos planteando una idea muy importante, que es la reducción de la jornada laboral, hasta el papa tuvo que decir hace unos días que había que reducir la jornada laboral, porque la productividad del trabajo es cada vez mayor la técnica permite que un trabajador produzcamos cada vez más en el horario en un horario de trabajo, si se reduce, la patronal no va a haber no va a caer su ingreso, porque se reduzca, va a tener que pagar un poquito más de sueldo donde hay tres turnos, va a tener que pagar tres. donde tiene dos de doce horas por ejemplo, las mineras las petroleras que tienen normalmente turnos de 22 turnos de 12 horas, esa actividad continua se puede hacer en tres turnos de ocho sin bajarle el sueldo, sino tomando como medida del sueldo que están cobrando los compañeros, o bien las doce que se las tenía la jornada laboral que tenemos que respetar del punto y tal pago pero del punto de vista del horario que se reduzca a ocho horas, facilitaría la creación de miles de puestos de trabajo.”

“Es una ley que se puede discutir en el congreso, es muy importante, es lo contrario de lo que viene, nosotros luchamos por eso, somos conscientes que los que vienen, lo contrario van a que trabajemos más horas, van a querer que el salario, todavía valga menos o que la mano de obra sea más barata.

“todo lo que se habla de reforma laboral, un economista dice: no es que hay que hacer una pequeña reforma laboral, hay que eliminar la legislación del trabajo basta con la legislación del trabajo que cada relación entre un patrón y un empleado se rija por el código civil, como si fueran iguales cuando la legislación históricamente, después de muchas luchas sangre y muertos que cayeran en la defensa de todas estas conquistas se conquistó, precisamente, porque se reconoció, desde el propio estado, que la relación entre el trabajador y el patrón no es igual que el patrón tiene mucho más poder porque es el dueño del medio de producción y el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo para ofrecer y entonces está en una desigualdad absoluta para discutir sus condiciones laborales”.

Mas adelante Del Pla anticipó: “ esta situación va a llevar a una resistencia popular masiva y nosotros queremos y creemos que es necesario, construir esa lucha, construir esa resistencia y estas resistencias, se pueden construir, desde la legislatura , es importante tener diputados que a esto que yo estoy diciendo lo puedan decir, con el aval de que ellos fueron elegidos por el pueblo eso tiene otro valor tiene otra presencia pública y puede alertar a la población por anticipado a prepararnos para una lucha social que es inevitable”.

Además Agregó: “Nosotros no tenemos ningún compromiso, con los factores de poder ni con los factores económicos, por supuesto, porque luchamos contra ellos ni con los factores políticos que ocupan el poder, es decir, no tenemos compromiso con ningún poder, con ningún gobierno, no tenemos compromisos con los que nos oprimen, con los que nos van a aplicar estos planes por lo tanto, podemos luchar contra ellos, primero tenemos la autoridad moral, histórica de haber luchado siempre, y de haber dedicado nuestra vida a esto sin ningún en forma completamente desinteresada y honesta en segundo lugar este además de la trayectoria que podemos ofrecer, también podemos ofrecer esta explicación simple, no tenemos compromisos, somos realmente independientes de todos los factores del poder. Somos representante de los sectores más oprimidos de la población”.

Del Pla inclusive analizó la conformación de las otras listas que se presentan para las elecciones: “Vidal dice que ahora es independiente, hasta hace dos días era el gobierno, pero él dirige dos intendencias en Santa Cruz, pregunten en esas intendencias si los trabajadores están mejor que en las demás intendencias. Roxana Reyes, forma parte del poder que llevó a Macri, llevó todo el endeudamiento en Argentina a la quiebra que estamos la actualidad. “kaky” González forma parte de un kirchnerismo que también es igualmente el responsable que Roxana Reyes de la crisis que estamos, que no es la crisis que creó un partido, es toda la crisis de un sistema de esos partidos, que nos han gobernado los últimos 30 años”.

Por último, Miguel Del Plá se refirió a la Sesión de la Legislatura de Santa Cruz, del día de la fecha donde nuevamente no se pudo tratar la derogación del aporte solidario de los jubilados:

“pusieron excusas técnicas, legislativas solamente tiene un motivo, ellos no quieren confesar a diez días de una elección, que de ninguna manera tienen la intención de derogar este aporte, mal llamado solidario, impuesto a algunos miles de jubilados, este aporte no lo quieren derogar, porque es parte de una estructura de poder, que viene desde que Néstor Kirchner firmó con De la Rúa en el año 2000, un acuerdo que después se firmó, varias veces firmó también Daniel Peralta en algún momento, y otros varias veces se firmó el compromiso este de la armonización de la caja de previsión social y esto es parte de la armonización, porque lleva a que sea menor el salario, hasta la edad jubilatoria que se pretende que tengamos, si estamos con el ANSES por lo tanto exactamente como un paso intermedio, hacia la armonización ellos quieren ir a la armonización, hasta el final como intentaron hacerlo en el proyecto de ley del 2011 que fracasó por la movilización del pueblo”.

La izquierda tendrá un acto de cierre de campaña en Río Gallegos y de igual manera también realizará una actividad similar en Caleta Olivia. Frente al local partidario a partir de las 18,00 horas del sábado se montará un escenario donde hablarán a la concurrencia todos los candidatos que forman la Lista Unidad de la Izquierda de Santa Cruz.

VIDEO DE LA ENTREVISTA