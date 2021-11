MANSILLA: Elecciones en la CPS y CSS, el ánimo del municipal, la entrega de corderos y los problemas en algunos sectores con segundas líneas de la municipalidad

Con vistas a la celebración del Día del Trabajador Municipal, el SOEM Río Gallegos, realizarán importantes sorteos entre sus afiliados. Pedro Mansilla explicó en qué consistirán los mismos:

El sorteo es el 6, el 8 noviembre el día el empleo municipal, el lunes va a ser ese el día feriado y nosotros el sindicato estamos entregando un número, un sorteo para para participar en premios con una cantidad de premios totales de una cifra de 600 mil pesos. que hasta el día viernes inclusive vamos a estar entregando los números y el día sábado vamos a hacer los sorteos.

“ es importante recordar cómo están divididos los premios y los invito a que ingresen a la nuestra a nuestras redes sociales a nuestro Facebook y ahí nos van a ver con mucha mayor calidad y mientras tanto contrarreloj, tratando de terminar la cancha de césped sintético en el predio donde están los fogones, que le decimos nosotros, que es nuestro camping, donde ya tenemos terminado un quincho para cien personas, tenemos terminados los baños, también está la casa de cuidador, también hemos hecho todo lo que una forestación del lugar y estamos en la parte más compleja que es la construcción de la cancha de césped sintético”.

“también vamos a colocar en el lugar un parque infantil y todo lo que podemos colocar en ese lugar donde vamos a habilitar fogones y parrillas y después esperar que el tiempo permita que los árboles crezcan y que ese lugar como los afiliados se lo merecen y por qué no los vecinos del río gallegos también”

Entrega de corderos:

“ estamos contrarreloj realmente ustedes saben y los medios prensa lo han advertido la pieza de cordero va estar en el orden de los 10 mil pesos nosotros contamos con una cantidad de afiliados 1700 pero si estamos haciendo esfuerzo trabajando intensamente número importante y marcará que si nos agarró en medio de la obra de la cancha de césped sintético, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para que podamos para fin de año, decirle a los compañeros municipales que bueno que vamos a tener la posibilidad como hemos tenido todos los años de poder acceder al tema del del cordero de fin de año”.

Elecciones en la CPS:

“por otro lado estamos también a las puertas de participar en las elecciones en la obra social en la caja de previsión, estamos contrarreloj es cierto hay un cronograma de elecciones que es acotado este ya lo tira para la primera quincena del mes de diciembre, las elecciones tanto a la vocalía en la caja de previsión como a la vocalía o al nuevo directorio de la obra social sin duda que nosotros vamos a participar en ambas”.

“estamos sinceramente contrarreloj viendo y estudiando posibilidades de ir generó adelantarse a los candidatos que van no sé si sería lo más conveniente porque estamos justamente con eso, si tenemos tres compañeros que son precandidatos y estamos evaluando en qué lugar va a ir cada uno de ellos, a juntar los avales en el caso de la obra social. en el caso de la caja de previsión no porque, con una resolución de comisión directiva alcanza”.

Llegando a fin de año, el ánimo del municipal es mejor, de lo que se terminó el año pasado yo creo que hay una cuota de optimismo, en el sentido de que nosotros, los trabajadores municipales nos sentimos como que estamos cumpliendo con nuestra comunidad”.

Conflicto entre los trabajadores y la titular de la Secretaría de Salud de la Municipalidad:

“a veces tenemos problemas en otros sectores, también hay segundas líneas de la municipalidad, que tal vez no han entendido por donde pasa justamente el mensaje de generar una gestión no es un tema que en todo caso me toque a mí juzgar y decidir pero si cuando se vulnera el derecho de trabajadores ahí vamos a comenzar a tener problemas con lo cual sería realmente lamentable porque creo que el trabajador municipal, le ha puesto mucho empeño, entendemos también, que el intendente lo vemos también le pone todo el esfuerzo, también esto uno tiene que reconocerlo, y a veces es muy triste, que haya algunos cargos de conducción, que entiendan que las cosas se tienen que hacer de otra manera porque así, es con dónde comenzamos a tener problemas de convivencia y eso luego alimenta conflictos que no los queremos, creo que no lo quiere nadie, no lo queremos ni los trabajadores, ni lo quiere los vecinos de río gallegos”.

Consultado por nuestro medio si se refería a la Secretaría de Salud de la Municipalidad, señalo;

“no he tenido la oportunidad de entrevistarme con la secretaria del área de salud pública, esperemos poder hacerlo en las próximas horas por ahora, sí estamos recepcionando el reclamo de los trabajadores y sin duda que en función de eso la organización gremial, se va a ser presidente entendemos también que hay una instancia del diálogo, pero siempre tiene que ser el diálogo y creemos más que nada, más que nunca, tiene que ser diálogo no hay otra manera de sacar de salir adelante, como con una socia como socia no tenemos que buscar y agudizar el ingenio y determinar y generar medidas de conciliación para que las cosas se resuelvan, ahora para que podamos resolver eso tiene que haber diálogo, entre las dos partes, cuando hay solamente una de las partes dispuestas a dialogar las cosas se allí se van a se empiezan a hacer a ser más complejas y sinceramente y ya me pongo en el lugar del vecino y el vecino una comunidad igual que quiere respuesta, no quiere problema no para el vecino sería muy triste venir a un lugar y que se cuente con un conflicto con un problema”.

VIDEO DE LA ENTREVISTA: