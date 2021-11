Vidal, tras visitar Tellier: “Las Comisiones de Fomento también son parte de esta provincia”

El candidato a diputado por SER UNIDOS recorrió la localidad de Tellier, y destacó la necesidad de que las políticas gubernamentales también incluyan a los pequeños poblados distribuidos a lo largo de la provincia. “A veces parece que porque no sumen muchos votos, no merecen la atención de los gobernantes”.

Claudio Vidal, candidato a diputado nacional por SER UNIDOS, continúa recorriendo la provincia, tomando contacto con los vecinos para seguir conformando su plataforma de trabajo de cara a las legislativas.

En este marco, como lo viene haciendo desde hace dos años, su itinerario incluye no sólo las grandes urbes, sino también los pequeños poblados que se distribuyen a lo largo de la provincia. Entre ellos, la localidad de Tellier, ubicada a 20 kilómetros de Puerto Deseado.

“Estamos en uno de los tantos pueblos olvidados de nuestra provincia. No tienen gas, iluminación, no hay plaza para los chicos, ni ambulancia. No tienen conectividad, ni calles asfaltadas” destacó.

“Sorprende ver la falta de atención del gobierno provincial a muchos de los pueblos que conforman nuestra querida Santa Cruz. Pareciera que porque no suman muchos votos, no merecen la atención de los gobernantes” puntualizó.