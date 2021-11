SOMOS LA ALTERNATIVA QUE VA A DEMOSTRAR QUE OTRO MODELO POLÍTICO ES POSIBLE

Los vecinos y vecinas de Santa Cruz saben que desde hace tiempo nos plantamos en el lugar de la oposición al gobierno provincial; las diferencias que tenemos con el oficialismo son muchas y ya no hay forma de que podamos acercarnos. Pero tampoco somos una oposición destructiva como la que plantea Juntos por el Cambio, y mucho menos defendemos las políticas neoliberales y en contra del pueblo que ellos defienden.

Roxana Reyes representa la desregulación del mercado, la especulación financiera, la apertura indiscriminada de importaciones, la desindustrialización, el ajuste permanente, la baja de las jubilaciones, la baja en el régimen de indemnizaciones, y la defensa de los intereses de multinacionales que se llevan nuestra riqueza y no dejan nada. Ahí no nos van a ver a los miembros de SER Santa Cruz.

Durante este año y medio en que fuimos parte de la coalición de Gobierno, porque creímos que desde ahí podíamos torcer la historia, no fuimos escuchados. Presentamos decenas de proyectos e ideas que nunca fueron tomadas en cuenta. Muchas veces intentamos que nos atiendan, pero no hubo caso. Lo único que hemos recibido de ellos han sido ataques, operaciones y aprietes. No existe forma de avanzar de esa manera.