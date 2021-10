En las puertas del Hotel Patagonia, los trabajadores nucleados en el Gremio UTHGRA, realizaron una protesta por demandas salariales.

Augusto Báez se refirió al reclamo llevado adelante en el día de la fecha:

“el reclamo que se está realizando surge por la falta de pago del Aguinaldo correspondiente al año 2020, mientras que la empresa dice que no corresponde, porque los trabajadores no estuvieron trabajando, solamente les pagaron un proporcional de 5000 pesos, que no corresponde porque trabajaron toda la pandemia”.

“Tomamos todas las medidas que corresponden en el Ministerio de Trabajo delegación de Calafate porque también deben en el Hotel Los Álamos de Calafate y en Rio Gallegos. Este es el único Hotel que tenemos reclamos de los trabajadores por este tema”.

“Los trabajadores del Hotel dijeron basta y por eso este reclamo de hoy, son 30 en Gallegos y 50 en Calafate, a todos les deben el aguinaldo del año 2020.No tuvimos dialogo con la empresa, el único dialogo fue en la delegación de Calafate y termino muy mal, no cumplieron y dijeron que no iban a pagar”.

“La próxima semana iremos a Calafate donde están las oficinas, los dueños a seguir reclamando, los trabajadores de hotelería y gastronomía en Pandemia la pasaron muy mal fueron los mas perjudicados en todo el país, ellos necesitan lo que se les debe, todavía no nos recuperamos, se perdieron muchos puestos laborales”.