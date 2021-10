ADOSAC: Jornada de paro y movilización contra la persecución

En la jornada de hoy el Gremio Docente concretó un paro de actividades con movilización, partiendo desde la sede Gremial. La medida adoptada por los docentes obedece a Persecución Laboral.

Pedro Cormack Secretario General de ADOSAC Provincial, se refirió ante la cámara de Infomedia24, al respecto de la medida de acción gremial:

“La medida es para denunciar la persecución que se está llevando adelante a través de diferentes casos que venimos sufriendo hace mucho tiempo, y que han tenido como corolario la separación del cargo de la rectora Navarro en Puerto San Julián,

“por los dichos de la profesora González de Nivel secundario, la separación es por algo vinculado a lo pedagógico administrativo y nace de la reacción de 12 o 14 padres, de una escuela de 600 alumnos, la causal que plantean es que no se trabajo con campo de conocimiento o con los planteos que había hecho el consejo provincial de educación y se hace responsable no solamente a la docente sino a todo el plantel de la escuela Nª 2”

“Durante la Pandemia no hubo acompañamiento, no hubo un consejo empático, no estuvo al lado del docente y no le dio herramientas, por el contrario, le cambiaron las reglas todas las semanas. Hoy hacen este planteo por falta de entrega de planificaciones, cuestiones falaces y que consideramos autoritarias”.

“Además hay un intento de que nadie pueda salir a decir nada, ningún directivo, tienen prohibido la posibilidad de expresarse, como si los docentes no tuvieran ningún tipo de importancia dentro del sistema educativo”.

“Hubo un año y medio para pensar cómo sería la vuelta a clases presenciales, y hoy lo que tenemos y esta manera de apretar, pero en el ADH del docente esta este la posibilidad de denunciar este tipo de situaciones, ser valiente, no callarse la boca, eso es algo que ADOSAC siempre lo ha hecho”.

“La educación tiene que ser estar al lado del otro, acompañarlo, no tratar de someterlo, acá no hay dueños de la educación en Santa Cruz, no hay dueños y otros que tenemos que obedecer, no los docentes no vamos a obedecer, estas no son las formas de tratar a los docentes”.