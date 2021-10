HOSPITAL DE RÍO GALLEGOS: MÉDICOS REALIZAN MEDIDAS DE FUERZA POR AUMENTO SALARIAL Y LA RECOMPOSICIÓN DE LA PLANTA PROFESIONAL MEDIA ACORDE A UN HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD

Tal como se había anunciado, los médicos del Hospital Regional, autoconvocados, en reclamo de mejoras salariales, luego de las reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud, han iniciado medidas de fuerza por falta de solución a sus demandas.

El Dr. Roberto Kwaszka se refirió a las acciones que realizan con relación a sus reclamos:

“Estamos con medidas de fuerza, no es solamente reclamos el sueldo, es la planta profesional cada uno, diferente tareas también pertenecen a otras afecciones y eso también nos pone en la situación de riesgo, profesionales a todo el plantel por otro lado si bien es cierto la recomposición salarial es su momento es importante, porque sobre todo los salarios de los médicos en blanco, distan mucho de la realidad, que es superar nuestros salarios básicos y un parte time tiene un salario de 35 mil pesos y luego más adicionales, que vienen arrastrados incluso hoy si me jubilo en este momento creo que no llegamos estamos por debajo de la línea de la pobreza, con la línea designado por el estado hoy estamos por debajo del salario mínimo”.

“visibilizar esta situación que él es una pequeña cachetada al esfuerzo de todos y cada uno de los profesionales de hospitales y de la provincia, porque no también, cuando la patria nos necesitó con el tema de la pandemia, ahí estuvimos, y en ningún momento se bajó las manos, en ningún momento se dejó de trabajar, prácticamente todos nos hemos contagiado de COVID, y no en fiestas, sin ningún tipo de otras reuniones”.

“algunos colegas, enfermeros, médicos han perdido la vida, realmente el hecho de que no nos reciban, que alguna persona por lo menos, por respeto, que se merece cualquier persona, la verdad

Nos oscurece un poco más”.

“Con estos salarios bajos, no se realizan otras especialidades, de alguna manera voluntariamente, la autoridad del hospital, es parte de parte del plantel hospitalario”.

“se trata de ser buenas personas sí escuchar al otro, tener empatía, no solamente tenemos tener una actitud de servicio a la comunidad, si del otro lado no quieren escuchar, veremos que se puede hacer dentro del marco de la Ley”.

“un profesional universitario como nosotros, con dedicación exclusiva, debería cobrar 350 mil pesos, para un lado se fue independientemente para este también y no somos muchos no sé el reclamo si el provincial no triste ambiente presenta a los médicos del interior de la crisis este caso 120 como mucho más en la provincia, además tenemos otro problema, tenemos colegas médicos que han venido en Pandemia, tres o cuatro meses atrás como colaboración no les pagan”.

“históricamente la profesión médica nunca pudo hacer un paro, vamos a seguir trabajando, pero vamos a visibilizar nuestro reclamo, cualquier profesional puede estar trabajando con todo el cariño y dedicación, pero debe estar cómodo, no millonario, cómodo solamente.