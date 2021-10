ELECCIONES EN ADOSAC LISTA LILA Nº 2: “somos una agrupación, que tiene como lema la independencia total del poder político y de todos los partidos políticos”

Javier Fernández, candidato a Secretario general por la Lista Lila Nº 2, para las elecciones del Gremio de los docentes a concretarse el próximo 17 de Noviembre, se refirió a la conformación de la lista que encabeza:

“felizmente hemos conformado una lista, bastante amplia, con compañeros de mucha experiencia como la de Mónica flores, que han tenido un trabajo sumamente satisfactorio, en la vocalía de las escuelas públicas, como también Nicolás Pereira que es el vocal de las escuelas privadas también públicas de gestión privada quien conforma la lista. con mucha presencia de compañeros nuevos que eso nos da y nos enaltece y hace al crecimiento de la agrupación no tanto acá en Río Gallegos como por ejemplo en otra localidad donde se va a ser también y se renueva comisión directiva y se presentan compañeros de agrupación lila en la filial y que hay una importante cantidad de compañeros nuevos de todos los niveles y con muchas ganas de hacer por el gremio”.

“siempre nosotros estamos en este proceso de autorreflexión también, no somos una agrupación que se maneja con soberbia, sabemos muchas cosas que nos han quedado en el camino, que debemos mejorar claramente y que son muchas. son las demandas cotidianas que nos hacen saber los docentes que llegan a la filial provincial por distintas situaciones, pero obviamente es el desafío con gente compañeros nuevos que se integran y lograr también, darles continuidad a todas estas cuestiones que hemos capitalizado y que creemos que es un bien de la agrupación”.

“somos una agrupación, que tiene como lema la independencia total del poder político y de todos los partidos políticos y creemos que en esa línea, somos la única agrupación que no tiene un lineamiento político partidario y creo que esa multiplicidad de cargas ideológicas que componen la agrupación lila, ha hecho que dentro de la misma agrupación colegas que son de distintas extracciones o que en su vida privada particular, militan en uno u otro espacio político, realmente al momento de llegar a la agrupación, dejan de lado para ponerse la pechera única que para nosotros es la pechera de ADOSAC”.

“ el desafío para nosotros, es mantener claramente nuestras banderas históricas que son la defensa irrestricta de nuestro régimen previsional no el régimen provisional que sigue en pie por la militancia del gremio, y en particular también, de la agrupación, es sabido que salimos siempre a la calle, pero nosotros como agrupación tenemos la autoridad moral, de decir que en todas las actividades que ha votado nuestro congreso, hemos estado absolutamente presente, no salimos hoy de campaña, porque es una situación coyuntural o porque hay una elección cada tres años, pero creo que habla muy bien de paso el sindicato, que otros han preferido no hacer elecciones nosotros preferimos hacerla, hemos agotado todas las instancias, para que esto se lleve a cabo, pero principalmente reitero, este desafío de mantenerse constante en la calle y seguir luchando por la obra social mucho más justa la derogación del 066 que es un es un arma letal a la carrera de todos los docentes de la provincia y que queremos seguir trabajando para que esto no suceda”.

“también lograr conquistar, ese salario que nos permite en un solo cargo estar acorde a la canasta de vida y a la inflación que se maneja en esta parte del país, que sabemos que es muy potenciada sobre todo en la Patagonia y en Santa Cruz, que cada vez que nos proponemos estas cosas con mucha convicción salimos a la calle y en la agrupación están, a veces se puntualiza sobre personas”.

“queremos decirle a todos nuestros compañeros afiliados, que este 17 de noviembre se elige un modelo de sindicato, si queremos un modelo de sindicato que esté vinculado partidariamente con sus intereses propios, o un sindicato que verdaderamente entienda los problemas de nuestros compañeros, en las escuelas, las necesidades que tienen como docente y no con cuestiones tan amplias que realmente no le interesan o muchas veces hemos escuchado discursos de todo tipo de el fondo monetario de cuestiones que son muy alejadas del docente”.

“el docente realmente está esperando que le solucionen problemas puntuales, cuando hay sobre exigencia, cuando hay problemas de apriete, cuando hay amenazas de sanciones, como está sucediendo y justamente mañana hay un paro propuesto por esa situación y por todas las situaciones de violencia institucional que hay y realmente estamos ahí siempre tomando decisiones a veces sabemos que nos equivocamos y es humano seguramente, es raro pero creo que siempre estamos en ese permanente intento de buscar más y mejores condiciones para nuestros compañeros docentes”. Sostuvo Javier Fernández

Por otro lado Mónica Flores, candidata a Secretaria Adjunta, hizo mención a cómo será la Gestion de la Lista Lila en caso de ganar las elecciones:

“ Nosotros desde la vocalía hemos hecho un gran trabajo junto a Nicolás y desde la agrupación pudimos trabajar en un proyecto y pudimos lograr una licencia por violencia de género dentro del consejo de educación, eso nos ha llevado también a poder proponer en esta nueva campaña de nuestros sindicatos, el hecho de incorporar también, una secretaría de género al sindicato, y poder generar espacios de formación y de sensibilización para garantizar la igualdad, sin ningún tipo de discriminación dentro del gremio”.

“es atípica esta campaña, estamos dentro de la pandemia hay escuelas en donde va a ser complicado de ingresar, para no romper ningún tipo de burbujas pero si, nosotros tenemos muchos compañeros dentro de las localidades que están en contacto, con los compañeros y llevaremos nuestras propuestas al interior de las escuelas a través de ellos. estaremos llevando a todo lo que es la continuidad de la agrupación lila en el sindicato”.

Por último, Mónica Flores, hizo mención a la convocatoria para este viernes:

“convocamos a todos los compañeros a movilizarse mañana viernes en toda la provincia, porque tenemos que decir basta la violencia institucional, porque la violencia es en todos en todos los ámbitos en la escuela, no podemos permitir que sigan violentando cargos políticos, que se respete la normativa y que no haya un avasallamiento de derechos, entonces vamos es justamente esa es la bandera de lucha, la resistencia ante estas políticas de disciplinamiento.