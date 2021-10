Claudio Vidal, tras reunirse con empresarios regionales: “Sin pymes, la provincia no crece”

El candidato a Diputado Nacional por SER UNIDOS se reunió con representantes de la Cámara Patagónica de Autotransporte Sureña, y volvió a poner de manifiesto la necesidad de implementar políticas que favorezcan su expansión y mejoren su competitividad, a través de financiación, capacitación y amparo por parte del Estado, entre ellas, la Ley del Compre Santacruceño.

“Las pymes son dinamizadoras de la economía e impulsan la integración social. Por eso es muy importante que las autoridades provinciales entiendan que solo a través de la protección de las pymes locales se puede tener una economía más fuerte y sana, donde crezca el empleo y se mejore la calidad de vida de todos los santacruceños” señaló Vidal, concluido el encuentro.

“A fin de ayudar al progreso de las pymes es necesario que se implementen políticas que favorezcan su expansión y mejoren su competitividad. Que permitan que los empresarios mejoren su rentabilidad a partir de contar con mayor tecnología, mejores procesos productivos, más innovación y mayores oportunidades. Para que eso ocurra, se necesita de financiación, capacitación y amparo por parte del Estado” puntualizó.



“En Santa Cruz, existen mecanismos que están pensados para proteger a las pymes locales, pero no son efectivas por falta de control, y porque las empresas que vienen de afuera encuentran la manera de evitar que la legislación vigente los afecte. Eso ocurre con la Ley del “compre santacruceño”. A la falta de control, se le suma que a las empresas que no son de la provincia se les permite quedarse con negocios de mayor rentabilidad, dejando a las pymes locales aquellos contratos de menor valor” señaló el dirigente.

“Tenemos que entender que las pymes santacruceñas pagan impuestos provinciales y municipales en Santa Cruz, generan empleo genuino en la provincia, además consumen insumos y servicios locales que también dan trabajo indirecto a los trabajadores santacruceños. Por eso debemos defenderlas, apoyarlas y potenciarlas, algo que el Gobierno provincial no está haciendo” finalizó.