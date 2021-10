Mónica Pereyra: “Claudio Vidal es la alternativa válida para renovar Santa Cruz”

La Dra. Mónica Pereyra, candidata a Diputada Nacional por SER Unidos, continúa acompañando a Claudio Vidal en su recorrida por diferentes sectores de la ciudad de Río Gallegos, y concretando encuentros de trabajo con organizaciones de la comunidad de la capital de Santa Cruz.



En ese sentido la Dra. Hizo referencia a la buena recepción por parte de los vecinos de la ciudad que no solo plantean sus diferentes necesidades de su sector barrial, sus problemas cotidianos, sino que además reciben con agrado las propuestas que se ponen a disposición desde el espacio político SER, de cara a las próximas elecciones, como así también en la consolidación de Claudio Vidal como alternativa válida para el cambio en Santa Cruz.

La candidata que acompaña a Claudio Vidal y Sergio Acevedo en la lista de candidatos a Diputados Nacionales, se expresó en cuanto a las recorridas que vienen realizando con los demás candidatos de la lista 182.



“Seguimos trabajando, visitando a los vecinos que en muchos casos no fueron a emitir su voto en las PASO”

“Los vecinos de los diferentes barrios nos han recibido muy bien, escuchamos las necesidades, de cada uno de ellos, son muchos problemas, falta de presencia del Estado, falta de infraestructura, servicios, y esencialmente, no se genera empleo, hay una enorme falencia en este sentido, los jóvenes no tienen oportunidades de su primer trabajo, y es doloroso, nadie se acerca a escuchar a la gente de cara a cara. además, nos venimos reuniendo con diferentes organizaciones de la sociedad, de todos los ámbitos,”

“Las instituciones y organizaciones de Río Gallegos, en muchos casos están golpeadas por los efectos de la Pandemia, pero también sufren el agobio de las políticas de gobierno, que nos les da oportunidades de crecimiento, apenas pueden cubrir sus gastos básicos, todo va a parar a los impuestos, sufren competencia desleal y desde la política nos se generan leyes ni herramientas que permitan a estos sectores crecer, recuperarse, esta claro que el poder adquisitivo de la sociedad está muy por debajo de lo básico, por ello se produce un decaimiento general”.



“Seguiremos en este camino, escuchando a la gente, casa por casa, donde nos llamen, allí estaremos, somos una propuesta presente desde la política, como lo hace Claudio Vidal, recorriendo cada rincón de Santa Cruz y visitando absolutamente a todos aquellos donde haya una necesidad para hacerse escuchar”.