Mónica Pereyra acompaña a los trabajadores del Hospital, en su lucha por recomponer salarios y el sistema sanitario de Santa Cruz.

La Dra. Mónica Pereyra Candidata a Diputada por SER UNIDOS, hizo referencia al conflicto que por estas horas se vive en el Hospital Regional, con un reclamo de los médicos, solicitando aumento de sueldo y que además a partir del martes inician medidas de fuerza.

“El problema data de muchos años, el conflicto salarial está hace mucho, se agregan ítems o módulos al salario, pero no se dan aumentos al básico”.

“Con un básico alrededor de 50 mil pesos, el médico luego de todo lo que le toco vivir en la Pandemia, de exponer sus vidas, con un arduo trabajo, horas interminables, más todas las falencias del sistema sanitario, es lógico que hoy reclame por su salario, que el Gobierno se de cuenta de lo que pasa”. Sostuvo

Con respecto a la falta de profesionales que lleguen a la Provincia para trabajar en el sistema de Salud, la Dra. Pereyra indicó:

“El hospital de Río Gallegos es Nivel 8, pero funciona como Nivel 4, una falta importante de profesionales, no hay dermatólogos, neurólogos, hepatólogos, alergistas, hay un déficit importante, el profesional que tiene seguridad económica en otro lado, no decide venir a Santa Cruz, con su familia, estando lejos de todo, por un sueldo magro que le ofrecen acá y en donde un sistema sanitario público, donde hay que estar full time, que además le inhibe la matricula por un sueldo insignificante de apenas 50 mil en el básico, más los ítems, que nunca se cumplen en fecha como el arancelamiento que por ejemplo el de este mes ha sido pagado muy tarde, cuando debería ser parte del sueldo y cobrarse en tiempo y forma como a cualquier otro empleados”.

Más adelante la candidata a Diputada Nacional que acompaña a Claudio Vidal dio su parecer con respecto al funcionamiento del sistema de salud hacia la población:

“El sistema Sanitario tiene un déficit muy importante, en la periferia no hay prácticamente servicio de salud para los vecinos, sectores alejados, por ejemplo, el Barrio San Benito, no cuenta con un sistema de atención permanente, ante una emergencia, no hay nada, aquellas personas que les pasa algo de noche, corren riego de vida, hasta la llegada del servicio de ambulancias, que tampoco esta en optimas condiciones. debiera haber un sistema solamente para esa zona tan poblada con todos los barrios nuevos que se han incorporado sin pensar en la salud de las personas, más grave aun cuando hay un sanatorio privado terminado y listo para funcionar, pero que no lo habilitan”. “Todo este problema sanitario no es prioritario para el Gobierno”.

Por último Pereyra hizo mención a la impronta del Espacio político que integra SER UNIDOS

“Desde nuestro espacio pensamos un sistema sanitario diferente, con empatía desde el lugar del ciudadano y con los profesionales, con la conformación de un sistema sanitario que realmente contenga a todo Santa Cruz, ya que la realidad es que este problema no es solo de Río Gallegos, es de muchas localidades que venimos visitando junto a Claudio Vidal y el equipo de trabajo”