Petroleros Privados: Situación Pecom y corte de ruta

Lionel Gómez integrante de la comisión directiva del sindicato de petrolero y Gas Privado, brindó información respecto a la situación del dia de la fecha con el corte de ruta en la zona de chimen aike

“Se nos acusa de discriminar a un trabajador de apellido Aranda, para poner en contexto, a mediados de este año, por Covid se produjo el fallecimiento del Sr.Segovia, un trabajador de la empresa Pecom al servicio de Sipetrol, un compañero instrumentistas muy apreciado, con 17 años de servicios. A raíz de esto y lo que establece el convenio colectivo, se debe cubrir el puesto de trabajo con un familiar del fallecido”.

“El trabajador era afiliado del sindicato de la cuenca austral, no era afiliado nuestro, por ende le corresponde a cuenca cubrir el puesto de trabajo, pero lo que sucedió que al cubrir la vacante los trabajadores del sector se enteran que el puesto no había sido cubierto por el hijo del fallecido, sino por un ex delegado que se encontraba sin trabajo, que había sido despedido hace unos meses atrás”.

“El hijo del fallecido, se quedó sin la posibilidad de trabajo, siendo sustento de su madre y de su hermana de 16 años. Esta situación generó indignación en el yacimiento entre los compañeros, afiliados nuestros y de otro gremio, entendiendo que fue un “acomodo” y no se le dio el trabajo a quien realmente le correspondía”.

“Se abrió un expediente en el Ministerio de Trabajo, el cual se expidió indicando que correspondía que ingrese un trabajador de la bolsa de trabajo de Cuenca Austral, el problema es que la gente del yacimiento todos van a realizar una medida de fuerza personal, porque han hecho diversas presentaciones con firmas, diciendo que no quieren a esta persona en el Yacimiento. Porque entienden que debe ingresar el hijo del trabajador fallecido con 17 años de servicio”.

Acá hay una decisión de Pecom y de Enap sipetrol de evitar cualquier tipo de conflicto, ya sea medidas de fuerza, pérdida de producción, o cualquier otra situación de enfrentamiento entre trabajadores”.

Ivan Aranda, plantea cosas personales, que parecen absurdas fue delegado de empresas, y es hermano de un integrante de comisión directiva del gremio cuenca austral, eso ha generado indignación en la gente, y que llevó a este contexto del día de la fecha”.

“Invito por este medio a cuenca austral, que suba al yacimiento y hable con los trabajadores para que vea la realidad, porque la operadora no lo esta subiendo al trabajo, para evitar todo tipo de conflicto”.

“Por otro lado aclarar, que el mencionado Aranda sin subir a trabajar estando en su casa recibe aproximadamente 100 mil pesos, no estamos hablando de una complicación económica. Son más acusaciones por cuestiones en contexto de la política que otra cosa”.

Nosotros acudimos el Ministerio de trabajo, y ellos se expidieron al respecto, no es decisión nuestra, falto la comunicación al yacimiento, hablar de antemano, dar las explicaciones a la gente del porque se tomó esta determinación de dejar al hijo de un trabajador fallecido y darle trabajó a un ex delegado. La exigencia de la gente es que ingrese el hijo del fallecido trabajador Segovia, deberían escuchar a las bases, a los afiliados nuestros y de ellos, antes de salir a acusar y decir cosas que no son”.