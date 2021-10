PRESENTACIÓN DE LA LISTA UNIDAD Y COMPROMISO PARA LAS ELECCIONES A VOCAL POR LOS ACTIVOS Y PASIVOS DE LA C.S.S. Y CAJA DE PREVISION SOCIAL

En el día de la fecha se realizó la presentación formal de la Lista “Unidad y Compromiso”, de cara a las próximas elecciones para la integración de las vocalías por los trabajadores activos y pasivos para las Cajas de Servicios Sociales y de Previsión Social

En ese contexto Juan José Ortega procedió a la presentación de la mencionada lista y la conformación de la misma con los demás candidatos a los cargos por las vocalías.

“vamos a participar en las tres categorías, el nombre de la lista es unidad y compromiso en las tres categorías, y vamos a participar: activos caja de servicios sociales, pasivos caja de servicios sociales y activos cajas de previsión social”.

“llamar a acompañar esta lista, tan diversas, es tan representativa de lo que son los trabajadores, que han luchado durante tanto tiempo y cuando hablamos de una convocatoria amplia, de eso se trata que hemos logrado conformar un grupo y hemos decidido ir por fuera de toda la estructura política, y sindical si bien tenemos que decir, que todos tenemos pertenencia o referencia de alguna de alguna manera a una relación sindical o partido político, hemos querido hacer una pausa en esta en esta cuestión, para poder demostrar que debemos construir unidad. justamente en la diversidad, para poder lograr un objetivo tan caro, tan importante para los trabajadores, como en nuestra obra social y nuestra caja de previsión”.

“pueden votar todos los aportantes directos hasta antes de seis meses de la elección, por eso hacemos el pedido que cada afiliado que cada compañero, pueda constatar dentro del padrón publicados si existe. lo comentamos en tiempos de impugnación de padrón, cuestión que podemos ordenar en ese tema así es muy importante. Los avales exigidos son tres mil personas los activos y cerca de mil para los pasivos”.

Otro de los integrantes de la lista Unidad, es Hugo Jerez, candidato a Vocal por los activos, referente Gremial de Salud:

“soy trabajador de la salud hace 20 años, también obviamente, me conocen por la parte gremial, de haber participado de varios gremios, ahora soy secretario administrativo de la CTA, hoy se presenta este desafío y esta situación. Venimos hablando con gente de lucha, gente que nos conocemos de la calle todos los días, gente que sé que tiene el interés en cambiar las cosas y eso es fundamental en estos temas de la caja de servicios sociales, de la cual voy a ser candidato a vocal por los activos y de la caja de previsión siempre ha sido un tema de lucha y un tema en las movilizaciones en que hemos hecho durante muchos años desde que comencé allá frente a casa de gobierno en el 2007”.

“hay muchas cosas para cambiar y obviamente decir que es una vocación que la salud es mi vida, trabajé toda la vida en salud y creo que aportar desde mi conocimiento de la lucha y desde mi conocimiento de los temas de salud a la caja de previsión, de hecho muchas veces estamos permanentemente en contacto con un montón de grupos que tienen innumerables inconvenientes y que bueno son las cuestiones que vamos a querer solucionar.”

“son 35 años de intervención de la caja, estos temas y yo creo que lo fundamental es qué va a pasar cuando ingresemos si somos elegidos, que vamos a encontrar dentro de la caja, porque esto es una gran incógnita para nosotros, la única información que tenemos sobre estos temas, son los lo poco que podemos reunirnos con el interventor que a veces nos recibió, o nos comunicamos y algunas cuestiones sabemos porque nos interesa preguntar, a nosotros nuestros pensamientos que era el principio, que en la caja de servicios sociales que superavitario o sea que sobra dinero, de los ingresos. los ingresos a la caja de servicio sociales son 900 millones por mes es mucho dinero más de 4 millones de dólares por mes.

“esos números debemos hacer que se utilicen de la mejor forma, brindando servicios de calidad, brindando derivaciones, de hoteles en los lugares donde la gente derivada, trabajar fuertemente en el sistema de salud, que es algo que vengo haciendo durante muchos años a través los gremios, a través me han escuchado los discursos, el fortalecimiento del sistema de salud la provincia de santa cruz, es fundamental, hemos venido perdiendo eso para evitar esas tantas derivación pero que cuando se tengan que derivar la gente lo haga con dignidad”.

“sentimos que el sentido colectivo en la caja es fundamental es una cuestión muy importante, obviamente problemas tenemos muchísimos, porque todos los días algunos de nosotros por todo lo que estamos en el sector salud aparece un grupo oncológico de Caleta, oncológico de Rio Turbio, o el grupo de calafate de personas que están sus tratamientos de artritis y así miles y miles de preguntas y temas que estamos tratando de dar una mano fuera de la institución.” nosotros que necesitamos estar dentro para saber qué pasa cómo lo vamos a hacer y vamos a hacer”

“Marta Lugo, Hugo Jerez, Betty Constantino, Omar Bhen, somos un grupo de laburo y eso es lo que vamos a tratar, representando los afiliados representado a la gente y mejorando la calidad de los servicios la cantidad de los servicios y la cobertura necesaria de los servicios que tanto reclama la gente”.

“vamos obviamente impulsar cualquier tipo de ley que vaya en función de la independencia de la caja de Servicios sociales y de la caja de previsión y obviamente en cuidar como lo hemos hecho permanentemente como trabajadores y gente en la calle el dinero de los afiliados porque yo siempre digo que lo que decimos todos en las cajas de servicios sociales y la caja de previsión es de los trabajadores y de los jubilados y se les dan la potestad solamente al gobierno de poder estar y de dirigirla, pero con el control con el acceso a la información pública, con todo lo que hemos venido comentando hasta”.

Por otro lado, Beatriz Constantino, candidata a vocal por los pasivos también se refirió a la presentación de la lista:

“soy una jubilada santacruceña, soy madre de tres hijos, abuela y trabajé toda mi vida en la parte de salud. mis primeros años los hice, justamente la caja de servicios sociales, donde ingresé en el año 1978 y estuve hasta 1995. cumpliendo diversos cargos en la obra social. después me transfirieron al hospital donde me jubile en el 2006. Ese año empezamos con la gente de ATE una lucha dentro del hospital por islas salariales que había en ese momento implementado el gobierno y el medio siempre tratando de participar, en aquellas situaciones de visto que se vulneran los derechos o se ignoran los derechos de los trabajadores.

“en el 2017 junto con el grupo de jubilados, estuvimos acampando frente a la caja de previsión, más de 100 días, simplemente porque nos devuelva la fecha de cobro y esta vez me encuentra otra vez queriendo volver a mis orígenes que es la caja de servicios, justamente donde crecí, donde aprendí todo lo que sé porque me formé, tuve buenos compañeros, buenos jefes, que me han enseñado lo que es el trabajo diario, es trabajando por y para el afiliado y para todos los jubilados en general”.